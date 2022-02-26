prep basketball
TC RECORD-EAGLE BASKETBALL STAT LEADERS
BOYS BASKETBALL
POINTS PER GAME
Brock Broderick TC Christian 26.9
Trevin Winkle McBain NMC 21.7
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 21.5
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 21.4
Cole Jenema Cadillac 21.0
Kelan Pletcher Ellsworth 20.7
Evan Solomon Charlevoix 19.8
Blaine Barkovich Kalkaska 19.6
Garrison Barrett Central Lake 19.5
Levi Schultz TC Bulldogs 18.8
Wyatt Nausadis TC St. Francis 18.7
Luke Hazelton Glen Lake 18.2
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 17.8
Alex Calcaterra Boyne City 17.6
Quinn Zickert Benzie Central 17.6
Brayden Steenwyk Ellsworth 17.3
Gavin Bisballe Lake City 17.2
Preston Malpass East Jordan 17.2
Landon Kulawiak Buckley 16.8
Brody Jeffers Gaylord St. Mary 16.6
Evan Douglass Kingsley 16.4
Connor Simmer Mesick 16.3
Drayten Evans Central Lake 15.7
Anthony Ribel TC Central 15.5
Nate Childers Benzie Central 15.2
Jayden Hanson Bellaire 15.0
Kyle Kaczanowski Buckley 14.9
Luke Puffer Manton 14.7
Oumar Sy Mancelona 13.8
Jake Griffs Bear Lake 13.7
Blake DeZeeuw McBain NMC 13.6
Connor Ciolek Glen Lake 13.5
Dylan Cragg Grayling 13.5
Carter Simmer Mesick 13.3
Trace Miller Mancelona 13.3
Adam Domres Onekama 13.1
Mason Travis Elk Rapids 13.1
Drake Koepke Bellaire 13.0
Jack Neer Boyne City 13.0
Hugh Periard Suttons Bay 13.0
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 12.8
Adam Ackler Mancelona 12.7
Darin Kunkel Lake City 12.6
JJ Weber East Jordan 12.6
Luke Gelow Gaylord 12.6
Caleb Stuck Charlevoix 12.1
Garret Mobley Brethren High School 11.9
Justin Ackler Mancelona 11.9
Adam Gerberding TC St. Francis 11.8
Evan Stipe TC Bulldogs 11.8
Tyler Milarch Buckley 11.8
Caleb Caul Grayling 11.5
Joshua Lavely Elk Rapids 11.5
Jack Spencer Elk Rapids 11.4
Johnathen Traxler Manton 11.4
Nick Stevenson Frankfort 11.3
Jaxon Childers Benzie Central 11.2
Mason Wilcox Boyne City 11.1
Gage Hessem Kingsley 11.0
Caden Bradford Onekama 10.8
Connor Wojciechowski Brethren High School 10.8
Ty Breithaupt Buckley 10.6
Henry Plumstead Glen Lake 10.5
Lee Pizana Manistee Catholic Central 10.5
Jaden Montague Cadillac 10.2
Mason Malpass East Jordan 10.2
Ethan Antaya East Jordan 10.0
Reece Broderick TC Christian 10.0
Carson Bourdo TC Central 9.8
Daniel Smith Gaylord St. Mary 9.8
Kyle McLinden Manistee Catholic Central 9.8
Chaz Grundy Benzie Central 9.6
Ethan Evans Frankfort 9.6
Spencer Ball Elk Rapids 9.6
Luke Enders Gaylord 9.5
Blake Miller Frankfort 9.4
Jacob Jenuwine Ellsworth 9.4
Patrick Puroll Ellsworth 9.4
Charlie Corwin TC Bulldogs 9.3
Logan Wienclaw Mesick 9.3
Nate Sanderson Bear Lake 9.3
Tim Plamondon TC Bulldogs 9.3
Ethan Kucharek Grayling 9.1
Ashtyn Simerson Mesick 9.0
Jack Meszaros Brethren 8.8
Neil Ihme Glen Lake 8.8
Tyler Sexton Mesick 8.7
Nathan Hresko TC Christian 8.6
Caleb Linna Mesick 8.5
Jackson Kulawiak Buckley 8.4
Charlie Howell Cadillac 8.2
Kadyn Warner TC Central 8.2
REBOUNDS PER GAME
Gavin Bisballe Lake City 12.0
Kyle McLinden Manistee Catholic Central 10.8
Caleb Stuck Charlevoix 10.2
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 10.0
Trace Miller Mancelona 9.6
Connor Simmer Mesick 9.3
Preston Malpass East Jordan 9.0
Oumar Sy Mancelona 8.9
Kyle Kaczanowski Buckley 8.7
Brock Broderick TC Christian 8.5
Luke Hazelton Glen Lake 8.3
Brayden Steenwyk Ellsworth 8.0
Dawson Derrer Bellaire 8.0
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 7.9
Jake Griffs Bear Lake 7.6
Joshua Lavely Elk Rapids 7.6
Dylan Cragg Grayling 7.5
JJ Weber East Jordan 7.5
Adam Domres Onekama 7.4
Brody Jeffers Gaylord St. Mary 7.2
Ty Breithaupt Buckley 7.2
Lee Pizana Manistee Catholic Central 7.2
Garret Mobley Brethren High School 7.0
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 6.8
Levi Schultz TC Bulldogs 6.8
Neil Ihme Glen Lake 6.8
Kelan Pletcher Ellsworth 6.5
Gage Hessem Kingsley 6.5
Nick Stevenson Frankfort 6.4
Ryan Sweetapple TC Christian 6.4
Ashtyn Simerson Mesick 6.2
Jacob McCree Mesick 6.2
Jayden Hanson Bellaire 6.0
Ethan Evans Frankfort 6.0
Cole Jenema Cadillac 5.8
Landon Kulawiak Buckley 5.8
Connor Ciolek Glen Lake 5.8
Brady Pretzlaff Gaylord 5.8
Jack Neer Boyne City 5.7
John Hagelstein TC St. Francis 5.7
Luke Puffer Manton 5.6
Hugh Periard Suttons Bay 5.6
Mason Malpass East Jordan 5.6
Charlie Howell Cadillac 5.6
Sparty Skillern Grayling 5.4
Logan Wienclaw Mesick 5.3
Gavin Miller Central Lake 5.3
Evan Solomon Charlevoix 5.2
Jack Meszaros Brethren 5.2
Charlie Peterson TC St. Francis 5.1
Cole Merrill Bear Lake 5.0
ASSISTS PER GAME
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 7.5
Caleb Linna Mesick 5.4
Jamal Cebulski Ellsworth 5.0
Jackson Kulawiak Buckley 4.9
Chaz Grundy Benzie Central 4.8
prep basketball
Evan Stipe TC Bulldogs 4.7
Ashtyn Simerson Mesick 4.5
Brayden Steenwyk Ellsworth 4.4
Levi Schultz TC Bulldogs 4.4
Wyatt Nausadis TC St. Francis 4.0
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 3.8
Carson Bourdo TC Central 3.8
Tyler Milarch Buckley 3.8
Connor Ciolek Glen Lake 3.7
Henry Plumstead Glen Lake 3.7
Kelan Pletcher Ellsworth 3.6
Neil Ihme Glen Lake 3.4
Patrick Puroll Ellsworth 3.4
Spencer Ball Elk Rapids 3.3
Mason Malpass East Jordan 3.2
Nate Childers Benzie Central 3.2
Caden Bradford Onekama 3.2
Connor Simmer Mesick 3.1
Nate Sanderson Bear Lake 3.1
Drake Koepke Bellaire 3.0
Andrew VanDuinen Lake City 3.0
STEALS PER GAME
Jaxon Childers Benzie Central 5.2
Connor Wojciechowski Brethren High School 4.9
Tim Plamondon TC Bulldogs 4.8
Patrick Puroll Ellsworth 4.1
Adam Gerberding TC St. Francis 4.0
Levi Schultz TC Bulldogs 3.9
Connor Simmer Mesick 3.6
Justin Ackler Mancelona 3.6
Wyatt Nausadis TC St. Francis 3.5
Adam Ackler Mancelona 3.5
Kelan Pletcher Ellsworth 3.4
Ashtyn Simerson Mesick 3.3
Spencer Ball Elk Rapids 3.3
Luke Puffer Manton 3.3
Connor Ciolek Glen Lake 3.2
Johnathen Traxler Manton 3.1
Drake Koepke Bellaire 3.0
Caleb Stuck Charlevoix 3.0
Jamal Cebulski Ellsworth 2.9
Brayden Steenwyk Ellsworth 2.8
Carson Bourdo TC Central 2.8
Gavin Bisballe Lake City 2.8
Evan Douglass Kingsley 2.8
Jacob Jenuwine Ellsworth 2.7
Caleb Caul Grayling 2.7
Charlie Peterson TC St. Francis 2.7
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 2.6
Dylan Cragg Grayling 2.6
Henry Plumstead Glen Lake 2.5
Andrew VanDuinen Lake City 2.5
Neil Ihme Glen Lake 2.4
Darin Kunkel Lake City 2.4
Drayten Evans Central Lake 2.4
Garrison Barrett Central Lake 2.4
Chaz Grundy Benzie Central 2.3
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 2.3
Blake Miller Frankfort 2.3
Mason Malpass East Jordan 2.2
Carter Simmer Mesick 2.2
Tyler Sexton Mesick 2.2
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 2.1
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 2.1
Nate Childers Benzie Central 2.1
Mason Travis Elk Rapids 2.1
Cole Jenema Cadillac 2.1
Kevin Hubbell Benzie Central 2.0
Oakley Barger Lake City 2.0
Michael Wooten Benzie Central 2.0
BLOCKS PER GAME
Jake Griffs Bear Lake 2.6
Garret Mobley Brethren High School 2.3
Preston Malpass East Jordan 2.0
Gavin Miller Central Lake 2.0
Gavin Bisballe Lake City 1.9
Kyle McLinden Manistee Catholic Central 1.7
Cole Jenema Cadillac 1.4
Adam Domres Onekama 1.4
Levi Schultz TC Bulldogs 1.3
Neil Ihme Glen Lake 1.2
Jacob McCree Mesick 1.2
Charlie Peterson TC St. Francis 1.1
Michael Wooten Benzie Central 1.1
Ethan Antaya East Jordan 1.1
Connor Simmer Mesick 1.0
Dylan Cragg Grayling 1.0
Hugh Periard Suttons Bay 1.0
Kyle Kaczanowski Buckley 1.0
Drew Breimayer TC St. Francis 1.0
GIRLS BASKETBALL
POINTS PER GAME
Grace Bradford Glen Lake 23.2
Lauren Wilder Manton 20.7
Taylor Petrosky Charlevoix 17.4
Claudia Burley GT Academy 16.5
Maggie Napont TC St. Francis 16.3
Grace Wolfe Frankfort 16.2
Mackenzie Bisballe Lake City 15.5
Jacey Somers Bellaire 15.1
Kaylyn Johnson Manistee Catholic Central 15.1
Megan Lautner TC West 14.3
Kendall Standfest Elk Rapids 14.0
Charlie Boyce Bellaire 14.0
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 14.0
Ava Schultz Gaylord St. Mary 13.9
Colleen Hegewald TC St. Francis 13.9
Grace Kidd Manistee Catholic Central 13.4
Kenzie Bromley Petoskey 13.3
Ruby Hogan Glen Lake 13.2
Kennedy Johnson Johannesburg Lewiston 12.9
Avery Parker Gaylord 12.9
Gloria Stepanovich Benzie Central 12.7
Chloe Bisballe Lake City 12.7
Gwyneth Bramer TC St. Francis 12.3
Jayden Marlatt Johannesburg Lewiston 12.1
Katelynn Dix GT Academy 12.1
Macey Bebble Gaylord St. Mary 12.1
Liberty Perry Central Lake 12.0
Alivia Eggleston Central Lake 12.0
Elly Sexton Brethren 11.9
Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 11.7
Bailey Murrell Gaylord St. Mary 11.3
Julia Jones GT Academy 11.3
Sydney Grusczynski Gaylord St. Mary 11.3
Kayla McCoy Mesick 11.2
Meghan Keen Gaylord 11.1
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 10.9
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 10.8
Halli Warner TC Central 10.4
Morgan Bergquist Elk Rapids 10.4
Sophie Wisniski Onekama 10.2
Rylan Finstrom Grayling 10.1
Tara Townsend Frankfort 10.0
Coral Bott Kingsley 10.0
Jessica Robbins Glen Lake 9.7
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 9.5
Makenzie Castle Grayling 9.5
Lauren Bingham Elk Rapids 9.5
Halle Richardson Brethren 9.5
Jillian Hillier Mesick 9.2
Cate Heethuis TC Central 9.1
Lexy Abraham Mesick 8.5
Caroline Guy Petoskey 8.4
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 8.4
Maeve Sweeney Leland 8.3
Emma Nickerson Lake City 8.2
Grace Dawson Boyne City 8.2
REBOUNDS PER GAME
Elly Sexton Brethren 11.1
Alivia Eggleston Central Lake 11.0
Claudia Burley GT Academy 10.9
Kaylyn Johnson Manistee Catholic Central 10.7
Mackenzie Bisballe Lake City 10.4
Sophie Wisniski Onekama 10.0
prep basketball
Grace Bradford Glen Lake 9.9
Maddy Biller Brethren 9.9
Jacey Somers Bellaire 9.7
Gloria Stepanovich Benzie Central 9.3
Stella Estes Brethren 9.3
Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 9.1
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 8.7
Rylan Finstrom Grayling 8.6
Ava Schultz Gaylord St. Mary 8.4
Grace Wolfe Frankfort 8.3
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 8.1
Lillian Brown North Bay 8.1
Liberty Perry Central Lake 8.0
Megan Lautner TC West 7.5
Kenzie Bromley Petoskey 7.5
Jayden Marlatt Johannesburg Lewiston 7.5
Tara Townsend Frankfort 7.5
Bailey Murrell Gaylord St. Mary 7.2
Taylor Petrosky Charlevoix 7.1
Morgan Deming Boyne City 7.1
Kendall Standfest Elk Rapids 7.0
Kennedy Johnson Johannesburg Lewiston 7.0
Leah Stickney Manistee Catholic Central 7.0
Avery Parker Gaylord 6.8
Jocelyn Tobias Johannesburg Lewiston 6.8
Megan Moffit Manton 6.8
Meghan Keen Gaylord 6.7
Genna Alexander Manton 6.7
Chloe Bisballe Lake City 6.6
Maggie Napont TC St. Francis 6.1
Lauren Wilder Manton 6.0
Lexi Cain Central Lake 6.0
Leah Helsel Manton 6.0
Gwyneth Bramer TC St. Francis 5.9
Kelsey Quiggin Mesick 5.8
Michaela Kinney GT Academy 5.8
Emma Nickerson Lake City 5.8
Maeve Sweeney Leland 5.6
Morgan Bergquist Elk Rapids 5.5
Caroline Guy Petoskey 5.5
Maddie Bradford Glen Lake 5.5
Charlie Boyce Bellaire 5.4
Katelynn Dix GT Academy 5.4
Maddie Evans Bellaire 5.4
Macey Bebble Gaylord St. Mary 5.3
Cate Heethuis TC Central 5.3
Lexy Abraham Mesick 5.3
Sophie Simon TC Central 5.2
Ruby Hogan Glen Lake 5.0
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 5.0
ASSISTS PER GAME
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 5.2
Lexi Cain Central Lake 5.0
Chloe Bisballe Lake City 4.9
Macey Bebble Gaylord St. Mary 4.3
Jakiah Brumfield TC Central 4.2
Lauren Wilder Manton 3.7
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 3.5
Grace Hawk Mesick 3.5
Sophia Anderson North Bay 3.4
Grace Kidd Manistee Catholic Central 3.3
Grace Bradford Glen Lake 3.2
Ruby Hogan Glen Lake 3.2
Kendall Standfest Elk Rapids 3.0
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0
STEALS PER GAME
Chloe Bisballe Lake City 5.1
Liberty Perry Central Lake 5.0
Macey Bebble Gaylord St. Mary 4.8
Jessica Robbins Glen Lake 4.6
Grace Bradford Glen Lake 4.5
Lauren Wilder Manton 4.4
Lexi Cain Central Lake 4.0
Ruby Hogan Glen Lake 4.0
Kendall Standfest Elk Rapids 4.0
Julia Jones GT Academy 3.6
Megan Moffit Manton 3.6
Jacey Somers Bellaire 3.5
Bailey Murrell Gaylord St. Mary 3.5
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 3.4
Maggie Napont TC St. Francis 3.4
Meghan Keen Gaylord 3.3
Haley Flynn Petoskey 3.2
Charlie Boyce Bellaire 3.2
Maddie Evans Bellaire 3.2
Ava Schultz Gaylord St. Mary 3.2
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0
Claudia Burley GT Academy 3.0
Kayla McCoy Mesick 3.0
Alivia Eggleston Central Lake 3.0
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 2.9
Jayden Marlatt Johannesburg Lewiston 2.9
Makenzie Castle Grayling 2.9
Kaylyn Johnson Manistee Catholic Central 2.9
Jillian Hillier Mesick 2.9
Sophia Anderson North Bay 2.8
Katelynn Dix GT Academy 2.8
Gloria Stepanovich Benzie Central 2.7
Gwyneth Bramer TC St. Francis 2.6
Emma McKinley Gaylord St. Mary 2.6
Tara Townsend Frankfort 2.6
Lauren Bingham Elk Rapids 2.6
Halle Richardson Brethren 2.6
Colleen Hegewald TC St. Francis 2.5
Leah Stickney Manistee Catholic Central 2.4
Kelsey Quiggin Mesick 2.4
Jakiah Brumfield TC Central 2.3
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 2.3
Sydney Grusczynski Gaylord St. Mary 2.3
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 2.3
Skylar Wiesen Leland 2.3
Grace Wolfe Frankfort 2.2
Jocelyn Tobias Johannesburg Lewiston 2.2
Grace Dawson Boyne City 2.2
Grace Kidd Manistee Catholic Central 2.1
Ashley VanAelst Manistee Catholic Central 2.1
Alice Amstutz Brethren 2.1
Sara Schermerhorn TC West 2.0
Rylan Finstrom Grayling 2.0
BLOCKS PER GAME
Morgan Deming Boyne City 5.8
Jacey Somers Bellaire 2.7
Mairin McCarthy Onekama 2.7
Claudia Burley GT Academy 2.6
Jocelyn Tobias Johannesburg Lewiston 2.1
Sophie Wisniski Onekama 2.1
Mackenzie Bisballe Lake City 2.0
Stella Estes Brethren 1.9
Kenzie Bromley Petoskey 1.7
Megan Moffit Manton 1.5
Gloria Stepanovich Benzie Central 1.5
Elly Sexton Brethren 1.5
Caroline Guy Petoskey 1.4
Jessica Robbins Glen Lake 1.3
Kennedy Johnson Johannesburg Lewiston 1.3
Ava Schultz Gaylord St. Mary 1.2
Maddie Bradford Glen Lake 1.1
Kendall Standfest Elk Rapids 1.0
Charlie Boyce Bellaire 1.0
Grace Wolfe Frankfort 1.0
Rylan Finstrom Grayling 1.0
Bowling
Lucky Jacks in Traverse City
Men’s Games
300 Eric Porter
258 Tim Brien
248 Kyle Rice
244 Gene Kelly
238 Justin Patterson
237 Tim Hickman
233 Chris Sirois
BOWLING
232 Marv Prepejchal
232 Loghan Call
228 Evan Miller
227 Mike Annis
225 Ben Orr
225 Brandon Smith
224 Mike Hanbury
224 Carl Walter
224 Ken Griffin
224 Jeff Richard
224 Darrel Robinson
223 Ron Haynes
223 Jeremy Edenburn
223 Fred Fasel
223 Mike Gunderson
221 Aaron Noble
220 Chad Fetterman
217 Fred Fasel
216 Ron Bowers
216 Steven Cadwell
216 Dustin Dotson
215 Bill Beaver
215 Justin Patterson
214 Dan Witkowski
214 Justin Jewett
214 Chip Culbertson
214 Mike Beaver
214 Chris Sirois
213 Blake Cavanaugh
213 Evan Miller
213 George McClellan
213 Leo Dutton
213 Grant Maurer
212 Stan Saczyk
212 Donald Trimmer
212 Mark Martin
212 Ed Ufer
211 Ray LeVasseur
211 Jake Wiederhold
211 Denny Courtade
211 Christian Vreeland
210 Diz Dalzell
Men’s Series
776 (244-300-232) Eric Porter
740 (212-280-248) John Sivek
729 (278-247) Jay Langler
714 (223-233-258) Derek Smith
713 (246-231-236) Josh Sullivan
707 (235-237-235) Keith Blanke
704 (226-256-222) Robin Blackburn
699 (258-215-226) Jim Simmons
686 (278-212) John Mativa
685 (259-221) John Sivek
683 (280) Mitchell Mosley
678 (226-268) Brian Percy
677 (233-218-226) Mike Griffiths
676 (243-230) Steve Flees
676 (211-247) Brad Wozniak
674 (223-213-238) Bruce Walter
674 (221-268) Jon Lamb
672 (238-236) Ray W. Horton
670 (258) Eric Bootz
670 (214-233-223) John Sivek
669 (213-247) Derek Nowak
666 (220-245) Kevin Ball
664 (269) Marc Blanke
663 (277) Shawn Antol
662 (226-234) Steve Flees
661 (215-244) Jon Tuck
659 (222-233) Gary Brown
657 (257) Darren Hinsenkamp
657 (255) Jason Sawyer
656 (236-221) Jim Palmer
652 (234-223) Brian Abernethy
651 (268) Jerry Kopchia
651 (215-235) Jim Palmer
649 (235-221) Rob Davis
649 (216-210-223) David Gorenflo
648 (215-235) Chip Fryer
645 (214-226) Gary Brown
644 (221-223) Parker Thompson
641 (236) Mitchell Mosley
639 (256) Sawyer Robinson
639 (217-220) Craig Petersen jr
638 (224-220) Lucky Mericle
636 (226-214) Cody Klingelsmith
636 (215-242) Brent Wheat
636 (212-221) Keith Weber
630 (210-215) Marty Magoon jr
628 (217-213) Mitchell Mosley
627 (221) David L. Anderson
625 (243) Hal Green
625 (226) Jim Hurst
625 (219-215) Mike Townsend
623 (266) Chris Winkleman
622 (212) Ron Bowers
621 (225-214) Dave Knight
620 (244) Dave Payne
620 (244) Rod Keillor
619 (226) Terry Rhodes
617 (243) Victor Vreeland
616 (258) Shawn Antol
615 (222) Jim Wilson
614 (224) Pete Matusik
614 (221-243) Marv Prepejchal
612 (222) Marcus Oien
612 (211-218) Kyle Klingelsmith
611 (222) Jon Lamb
611 (214-236) Al Rickert
611 (210-213) Paul Franke
610 (214-210) Scott Lukas
609 (232) Scott Hebert
607 (210-215) Marc Blanke
605 (215) Ken Kocevar
603 (252) Bryan Decker
603 (233) Andy Leppek
603 (212) Bary Kalnbach
603 David L. Anderson
601 (232) Chris Czerniak
600 (221-220) Sam Walter
600 (214) Chris Galla
Women’s Games
233 Jerri Lynn Decker
201 Sara Eggleston
200 Peggy Weber
194 Kelly Newcomb
191 Dora John
190 Ashleigh Lamb
Women’s Series
657 (204-191) Michelle Zoulek
579 (224) Trina McClellan
578 (202-246) Rhojo Crick
576 (215) Sheila Mosley
575 (201-194) Samantha Rettelle
574 (191-195) Samantha Mosely
558 (203-204) Kim Sisk
548 (221) Karin Lerczak
548 (195) Judy Knight
544 (191-215) Sharon Sams
542 (194) Casey Lhamon
541 (200) Darlene Anderson
534 (194-190) Amber Noble
530 (231) Judy Knight
DEALS
SATURDAY’S TRANSACTIONS
HOCKEY
National Hockey League
CHICAGO BLACKHAWKS — Recalled D Isaak Phillips and LW Josiah Slavin from Rockford (AHL). Reassigned D Jakub Galvas and LW Lukas Reichel to Rockford.
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