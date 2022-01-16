prep hoops
BOYS
POINTS PER GAME
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 21.7
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 21.2
Luke Hazelton, Glen Lake 21.2
Kelan Pletcher, Ellsworth 20.0
Evan Solomon, Charlevoix 20.0
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 18.6
Brayden Steenwyk, Ellsworth 18.1
Luke Puffer, Manton 16.6
Nate Childers, Benzie Central 16.2
Preston Malpass, East Jordan 16.0
Quinn Zickert, Benzie Central 14.2
Gavin Bisballe, Lake City 14.2
JJ Weber, East Jordan 14.2
Ben Kiessel, Leland 13.7
Nick Stevenson, Frankfort 13.2
Jaxon Childers, Benzie Central 12.8
Joshua Lavely, Elk Rapids 12.5
Caleb Stuck, Charlevoix 12.3
Mason Travis, Elk Rapids 11.5
Adam Gerberding, TC St. Francis 11.3
Blake Miller, Frankfort 11.0
Johnathen Traxler, Manton 11.0
Oakley Barger, Lake City 10.7
Lee Pizana, Manistee CC 10.7
Henry Plumstead, Glen Lake 10.3
Darin Kunkel, Lake City 10.2
Kyle McLinden, Manistee CC 10.2
Tyler Hallead, Manistee CC 10.2
Jack Spencer, Elk Rapids 9.5
Spencer Ball, Elk Rapids 9.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 9.1
Patrick Puroll, Ellsworth 8.7
Mason Malpass, East Jordan 8.6
Connor Ciolek, Glen Lake 8.3
Ethan Evans, Frankfort 8.2
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 8.1
REBOUNDS PER GAME
Kyle McLinden, Manistee CC 11.2
Gavin Bisballe, Lake City 10.3
Caleb Stuck, Charlevoix 10.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 9.8
Brayden Steenwyk, Ellsworth 9.6
Joshua Lavely, Elk Rapids 9.3
Luke Hazelton, Glen Lake 9.2
JJ Weber, East Jordan 8.4
John Hagelstein, TC St. Francis 8.2
Lee Pizana, Manistee CC 7.3
Neil Ihme, Glen Lake 7.2
Ethan Evans, Frankfort 7.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 6.7
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.5
Quinn Zickert, Benzie Central 6.2
Nick Stevenson, Frankfort 6.0
Blake miller, Frankfort 6.0
Brody Gothard, Lake City 6.0
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 5.7
Preston Malpass, East Jordan 5.4
Adam Gerberding, TC St. Francis 5.3
Spencer Ball, Elk Rapids 5.3
Jaxon Childers, Benzie Central 5.2
Johnathen Traxler, Manton 5.2
Oakley Barger, Lake City 5.2
Ethan Antaya, East Jordan 5.2
Connor Ciolek, Glen Lake 5.0
Miles Pritchett, Benzie Central 5.0
ASSISTS PER GAME
Name, School Assists
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 7.2
Kelan Pletcher, Ellsworth 5.0
Jamal Cebulski, Ellsworth 5.0
Chaz Grundy, Benzie Central 4.6
Neil Ihme, Glen Lake 4.5
Brayden Steenwyk, Ellsworth 4.3
Henry Plumstead, Glen Lake 4.3
Carter Sherman, East Jordan 3.5
Brody Plumstead, Glen Lake 3.5
Jaxon Childers, Benzie Central 3.4
Ben Kiessel, Leland 3.4
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.3
Charlie Ward, Elk Rapids 3.3
A.J. VanDuinen, Lake City 3.2
Patrick Puroll, Ellsworth 3.1
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 2.8
JJ Weber, East Jordan 2.8
Mason Malpass, East Jordan 2.8
Nate Childers, Benzie Central 2.8
Gavin Bisballe, Lake City 2.7
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 2.5
Quinn Zickert, Benzie Central 2.4
Spencer Ball, Elk Rapids 2.3
Connor Ciolek, Glen Lake 2.3
Darin Kunkel, Lake City 2.2
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.1
Caleb Stuck, Charlevoix 2.0
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Blake miller, Frankfort 2.0
Adam Gerberding, TC St. Francis 2.0
Evan Solomon, Charlevoix 2.0
prep hoops
BOYS
STEALS PER GAME
Name, School Steals
Jaxon Childers, Benzie Central 5.4
Patrick Puroll, Ellsworth 4.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.9
Jamal Cebulski, Ellsworth 3.6
Johnathen Traxler, Manton 3.4
Blake miller, Frankfort 3.2
Ben Kiessel, Leland 3.1
Henry Plumstead, Glen Lake 3.0
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.0
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.9
Adam Gerberding, TC St. Francis 2.8
Caleb Stuck, Charlevoix 2.7
Ryker Capling, Manistee CC 2.7
A.J. VanDuinen, Lake City 2.6
Neil Ihme, Glen Lake 2.5
Lee Pizana, Manistee CC 2.5
Darin Kunkel, Lake City 2.4
Nick Stevenson, Frankfort 2.4
Ethan Evans, Frankfort 2.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Brayden Steenwyk, Ellsworth 2.3
Mason Travis, Elk Rapids 2.3
Gavin Bisballe, Lake City 2.2
Oakley Barger, Lake City 2.2
Chaz Grundy, Benzie Central 2.0
Mason Malpass, East Jordan 2.0
Luke Puffer, Manton 2.0
BLOCKS PER GAME
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Kyle McLinden, Manistee CC 1.8
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.8
Neil Ihme, Glen Lake 1.7
Gavin Bisballe, Lake City 1.7
Ethan Antaya, East Jordan 1.4
Matt Gunia, Manistee CC 1.3
Preston Malpass, East Jordan 1.2
Miles Pritchett, Benzie Central 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Grace Bradford, Glen Lake 23.5
Chloe Bisballe, Lake City 15.9
Mackenzie Bisballe, Lake City 15.8
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 15.7
Kendall Standfest, Elk Rapids 13.5
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 13.3
Meghan Keen, Gaylord 12.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.8
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 11.7
Avery Parker, Gaylord 11.0
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 10.8
Jessica Robbins, Glen Lake 10.6
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 10.1
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 10
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 8.3
REBOUNDS PER GAME
Mackenzie Bisballe, Lake City 10.7
Grace Bradford, Glen Lake 10.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 9.5
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 8.8
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 8.7
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 8
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 7.1
Meghan Keen, Gaylord 7.0
Avery Parker, Gaylord 7.0
Chloe Bisballe, Lake City 6.4
Kendall Standfest, Elk Rapids 5.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.5
Jessica Robbins, Glen Lake 5.2
ASSISTS PER GAME
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.2
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 4.6
Chloe Bisballe, Lake City 4.1
Avery Parker, Gaylord 3.0
Grace Bradford, Glen Lake 2.9
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 2.9
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.7
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
Jessica Robbins, Glen Lake 2.0
STEALS PER GAME
Chloe Bisballe, Lake City 6.4
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.8
Kendall Standfest, Elk Rapids 5.0
Jessica Robbins, Glen Lake 5.0
Grace Bradford, Glen Lake 4.0
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 3.8
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 2.8
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 2.6
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.2
Avery Parker, Gaylord 2.0
Meghan Keen, Gaylord 2.0
BLOCKS PER GAME
Jessica Robbins, Glen Lake 3.0
Mackenzie Bisballe, Lake City 3.0
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 1.7
Grace Bradford, Glen Lake 1.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 1.0