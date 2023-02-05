Record-Eagle basketball leaders
BOYS
POINTS PER GAME
Luke Hazelton, Glen Lake 25.3
Kelan Pletcher, Ellsworth 24.3
Anthony Ribel, TC Central 24.0
Garrison Barrett, Central Lake 23.0
Landon Kulawiak, Buckley 22.9
Jayden Hanson, Bellaire 21.4
Ashytn Simerson, Mesick 21.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 20.9
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 20.3
Jacob Jenuwine, Ellsworth 19.9
Levi Schultz, TC Christian 19.5
Jaxon Childers, Benzie Central 19.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.9
Luke Gelow, Gaylord 18.6
Ethan Kucharek, Grayling 18.5
Evan Haverkamp, McBain 18.5
Reece Broderick, TC Christian 18.5
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 17.8
Alex Calcaterra, Boyne City 17.7
Carter Simmer, Mesick 17.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 15.8
Drayten Evans, Central Lake 15.4
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Darin Kunkel, Lake City 14.0
Charlie Howell, Cadillac 13.9
Drake Koepke, Bellaire 13.6
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.3
Carter Williams, Buckley 13.1
Aiden Dixon, Mancelona 13.1
Quentin Gillespie, TC West 13.0
Jaden Montague, Cadillac 12.5
Connor Wojciechowski, Brethren 12.3
Chase Bott, Kingsley 12.2
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.1
Grady Harless, Bear Lake 12.0
Ben Habers, TC West 12.0
Spencer Ball, Elk Rapids 11.9
Patrick Puroll, Ellsworth 11.9
Mason Wilcox, Boyne City 11.8
Carter Kerby, Frankfort 11.5
Fletcher Quinlan, Grayling 11.5
Brody Gothard, Lake City 11.1
Benjamin Rodenbaugh, McBain 11.0
Jackson Kulawiak, Buckley 10.6
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 10.6
Nick Stevenson, Frankfort 10.5
Luke Enders, Gaylord 10.3
John Hagelstein, TC St. Francis 10.3
Lincoln Lockhart, TC West 10.0
Analiese Fredin, McBain 9.9
Zach Griffis, Bear Lake 9.7
Neil Ihme, Glen Lake 9.7
Jacob Johnson, Boyne City 9.6
Adam Domres, Onekama 9.6
Caden Bradford, Onekama 9.6
Garret Mobley, Brethren 9.5
Xander Sauer, Frankfort 9.5
Emmerson Farmer, Frankfort 9.5
Aidan Locker, Gaylord 9.3
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 9.2
Sean Galla, Glen Lake 9.2
Luke Bradford, Onekama 9.2
Dawson Derrer, Bellaire 9.0
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Myles Harless, Bear Lake 8.8
Korbyn Russell, East Jordan 8.8
Rowan Zickert, Benzie Central 8.7
Drew Breimayer, TC St. Francis 8.7
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.6
Zack Middleton, Kingsley 8.5
Andrew Gray, Benzie Central 8.4
Haven Somers, Elk Rapids 8.4
Tristan Demlow, Grayling 8.3
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Landen Hart, Kalkaska 8.2
Tyler Hall, Mesick 8.0
Diego Ham, Mesick 8.0
Grant Miller, Central Lake 7.5
Grayson Elmquist, Lake City 7.5
Joey Donahue, TC St. Francis 7.5
Miles Pritchett, Benzie Central 7.1
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
Joe O'Neill, Mesick 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 13.8
Evan Haverkamp, McBain 11.7
Brody Gothard, Lake City 11.3
Luke Bradford, Onekama 11.1
Sawyer Couturier, Leland 10.0
Carter Williams, Buckley 9.7
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.5
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Garret Mobley, Brethren 9.1
John Hagelstein, TC St. Francis 8.9
Charlie Howell, Cadillac 8.3
Neil Ihme, Glen Lake 8.3
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.1
Nick Stevenson, Frankfort 8.1
Tyler Hall, Mesick 8.0
Luke Hazelton, Glen Lake 7.7
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.7
Adam Domres, Onekama 7.6
Myles Harless, Bear Lake 7.6
Jayden Hanson, Bellaire 7.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Dawson Derrer, Bellaire 7.5
Miles Pritchett, Benzie Central 7.2
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Chase Bott, Kingsley 7.0
Grant Miller, Central Lake 7.0
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.6
Jaxon Childers, Benzie Central 6.5
Fletcher Quinlan, Grayling 6.5
Benjamin Rodenbaugh, McBain 6.5
Ashytn Simerson, Mesick 6.3
Anthony Ribel, TC Central 6.2
Drayten Evans, Central Lake 6.0
Devon Olstrom, East Jordan 5.8
Korbyn Russell, East Jordan 5.7
Alex Calcaterra, Boyne City 5.6
Patrick Puroll, Ellsworth 5.5
Brad Elkins, Kalkaska 5.5
Cameron Snyder, Ellsworth 5.3
Diego Ham, Mesick 5.1
Kaleb Hall, Grayling 5.1
Drake Koepke, Bellaire 5.0
Carter Kerby, Frankfort 5.0
Landen Hart, Kalkaska 5.0
ASSISTS PER GAME
Jackson Kulawiak, Buckley 7.1
Patrick Puroll, Ellsworth 6.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.9
Tristan Demlow, Grayling 5.3
Spencer Ball, Elk Rapids 5.0
Benjamin Rodenbaugh, McBain 4.8
Joe O'Neill, Mesick 4.7
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.6
Jaxon Childers, Benzie Central 4.5
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.2
Carter Kerby, Frankfort 4.0
Ashytn Simerson, Mesick 3.7
Anthony Ribel, TC Central 3.5
Drake Koepke, Bellaire 3.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.4
Mason Wilcox, Boyne City 3.4
Rowan Zickert, Benzie Central 3.4
Kenyon Brown, Brethren 3.4
Myles Harless, Bear Lake 3.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 3.2
Corbin Bisballe, Lake City 3.2
Jacob Jenuwine, Ellsworth 3.1
Joey Donahue, TC St. Francis 3.0
Drew Dezelski, Glen Lake 3.0
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.9
Maddox Mead, Grayling 2.8
Neil Ihme, Glen Lake 2.7
Luke Hazelton, Glen Lake 2.7
Henry Reineck, TC St. Francis 2.7
Ethan Kucharek, Grayling 2.6
Andrew Gray, Benzie Central 2.6
Sean Galla, Glen Lake 2.6
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Connor Wojciechowski, Brethren 2.6
Luke Bradford, Onekama 2.5
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 5.3
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Spencer Ball, Elk Rapids 4.4
Jaxon Childers, Benzie Central 4.2
Patrick Puroll, Ellsworth 4.1
Ashytn Simerson, Mesick 3.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.3
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.3
Jackson Kulawiak, Buckley 3.0
Carter Kerby, Frankfort 3.0
Drew Dezelski, Glen Lake 2.9
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Connor Wojciechowski, Brethren 2.8
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.8
Benji Allen, Glen Lake 2.7
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.6
Grady Harless, Bear Lake 2.5
Drayten Evans, Central Lake 2.5
Garrison Barrett, Central Lake 2.5
Drake Koepke, Bellaire 2.4
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.4
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.4
Luke Enders, Gaylord 2.3
Aidan Locker, Gaylord 2.3
Jayden Hanson, Bellaire 2.3
Tristan Demlow, Grayling 2.2
Maddox Mead, Grayling 2.2
Ethan Kucharek, Grayling 2.2
Cooper Bufalini, Glen Lake 2.2
Joey Donahue, TC St. Francis 2.1
Luke Bradford, Onekama 2.1
Marcus Booms, Lake City 2.1
Joe O'Neill, Mesick 2.0
Myles Harless, Bear Lake 2.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.0
Sean Galla, Glen Lake 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Ethan Steffke, Glen Lake 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 5.6
Garret Mobley, Brethren 2.8
Evan Haverkamp, McBain 2.4
Charlie Howell, Cadillac 2.2
Carter Williams, Buckley 2.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.9
Miles Pritchett, Benzie Central 1.9
Nick Stevenson, Frankfort 1.5
Tyler Hall, Mesick 1.5
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Cameron Snyder, Ellsworth 1.3
Jayden Hanson, Bellaire 1.2
Brody Gothard, Lake City 1.1
Luke Bradford, Onekama 1.0
Carter Simmer, Mesick 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
John Hagelstein, TC St. Francis 1.0
Max Beal, East Jordan 1.0
Fletcher Quinlan, Grayling 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 21.8
Kayla McCoy, Mesick 18.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 18.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 17.7
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 17.5
Ruby Hogan, Glen Lake 17.1
Maggie Napont, TC St. Francis 16.7
Lindsey Cross, East Jordan 16.2
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 14.5
Evelyn VanTol, Frankfort 13.5
Maddie Bradford, Glen Lake 13.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 13.5
Julia Jones, Grand Traverse Academy 13.4
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 13.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.0
Leah Helsel, Manton 13.0
Alexis Kozlowski, Gaylord 12.8
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.8
Kahli Heuker, McBain 12.6
Kayla Milarch, Buckley 12.5
Kara Johnson, Benzie Central 12.1
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.9
Elly Sexton, Brethren 11.9
Elli Miller, Leland 11.7
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.5
Avery Parker, Gaylord 11.1
Alie Bisballe, Lake City 11.1
Hannah Grahn, Kingsley 11.0
Carly Bennett, Onekama 11.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.9
Mallory Lowe, Leland 10.9
Taylor Matthews, Buckley 10.5
Meghan Keen, Gaylord 10.5
Jakiah Brumfield, TC Central 10.5
Halli Warner, TC Central 10.2
Isabella Esssenberg, Ellsworth 10.2
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 10.0
Sydney Heuker, McBain 9.9
Elly Wilcox, Boyne City 9.8
Joslyn Seeley, Cadillac 9.2
Abbey Wright, Charlevoix 9.2
June Kirkpatrick, East Jordan 9.0
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 9.0
Avery Strange, Ellsworth 8.9
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.9
Grayson Guy, Petoskey 8.9
Kylee Harris, Frankfort 8.8
Maeve Sweeney, Leland 8.6
Lucia France, TC Central 8.6
Kaleigh Swiger, Cadillac 8.5
Madison Gutowski, Onekama 8.4
Genna Alexander, Manton 8.3
Maddy Biller, Brethren 8.3
Grace Kidd, Manistee Catholic 8.2
Caroline Guy, Petoskey 8.2
Aliyah Geary, Manton 8.0
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Kenzie Bromley, Petoskey 7.9
Morgan Bergquist, Elk Rapids 7.8
Claire Dutton, Kingsley 7.6
Grace Hillier, Kingsley 7.5
Lia Trudeau, Petoskey 7.5
Mikayla Thompson, TC West 7.5
Grace Lewis, Kingsley 7.3
Stella Estes, Brethren 7.2
Reagan LaCross, TC West 7.0
REBOUNDS PER GAME
Kendall Standfest, Elk Rapids 12.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.7
Elly Sexton, Brethren 10.4
Lindsey Cross, East Jordan 10.3
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Kahli Heuker, McBain 9.9
Carly Bennett, Onekama 9.7
Hannah Grahn, Kingsley 9.2
Avery Strange, Ellsworth 9.2
Lucia France, TC Central 9.2
Maeve Sweeney, Leland 8.9
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.8
Gloria Stepanovich, Benzie Central 8.8
Taylor Matthews, Buckley 8.5
Emma Mackenzie, Frankfort 8.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.3
Evelyn VanTol, Frankfort 8.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 7.9
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Kelsey Quiggin, Mesick 7.9
Meghan Keen, Gaylord 7.6
Maddie Bradford, Glen Lake 7.5
Abbey Wright, Charlevoix 7.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Sophie Simon, TC Central 7.4
Jacey Somers, Bellaire 7.3
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 7.3
Stella Estes, Brethren 7.3
Avery Parker, Gaylord 7.1
Alie Bisballe, Lake City 7.1
Leah Helsel, Manton 7.0
Maddie Chilson, Buckley 6.8
Grayson Guy, Petoskey 6.7
Julia Jones, Grand Traverse Academy 6.5
Aiden Harrand, Buckley 6.4
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 6.3
Ruby Hogan, Glen Lake 6.3
Elli Miller, Leland 6.3
Eleanor Valkner, Glen Lake 6.3
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 6.2
Maddy Biller, Brethren 6.1
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 6.0
Sydney Heuker, McBain 6.0
Savina Anhalt, Frankfort 6.0
Adyson Nederhood, McBain 6.0
Cate Heethuis, TC Central 5.7
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 5.7
Kayla Milarch, Buckley 5.7
Hailey Hart, Onekama 5.7
Lia Trudeau, Petoskey 5.5
Caitlyn Matelski, Petoskey 5.5
June Kirkpatrick, East Jordan 5.3
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 5.3
Olivia Sexton, Brethren 5.1
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 5.0
ASSISTS PER GAME
Kelsey Quiggin, Mesick 4.4
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.0
Jakiah Brumfield, TC Central 4.0
Alie Bisballe, Lake City 3.9
Ruby Hogan, Glen Lake 3.8
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.6
Aiden Harrand, Buckley 3.5
Maddie Bradford, Glen Lake 3.4
June Kirkpatrick, East Jordan 3.4
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.2
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Caroline Guy, Petoskey 3.2
Cate Heethuis, TC Central 3.0
Maeve Sweeney, Leland 2.7
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.7
Caitlin Butzin, McBain 2.7
Olivia Sexton, Brethren 2.7
Carly Bennett, Onekama 2.6
Elli Miller, Leland 2.6
Joslyn Seeley, Cadillac 2.4
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 2.3
Mallory Lowe, Leland 2.3
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.2
Maggie Napont, TC St. Francis 2.2
Alice Amstutz, Brethren 2.1
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 2.0
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.0
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 2.0
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.1
Ruby Hogan, Glen Lake 5.3
Julia Jones, Grand Traverse Academy 5.1
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.2
Kara Johnson, Benzie Central 4.1
Grace Hillier, Kingsley 4.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.0
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 3.9
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.7
Mallory Lowe, Leland 3.7
Kelsey Quiggin, Mesick 3.5
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 3.3
Jacey Somers, Bellaire 3.3
Olivia Sexton, Brethren 3.1
Alice Amstutz, Brethren 3.1
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Anna Kemp, Charlevoix 3.1
Isabella Esssenberg, Ellsworth 3.1
Grace Lewis, Kingsley 3.1
Jakiah Brumfield, TC Central 3.0
Aiden Harrand, Buckley 3.0
Elli Miller, Leland 2.9
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 2.9
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.8
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.8
Mikayla Thompson, TC West 2.8
Maggie Napont, TC St. Francis 2.8
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.7
Cate Heethuis, TC Central 2.6
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.6
Maddie Bradford, Glen Lake 2.5
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.5
Maeve Sweeney, Leland 2.5
Carly Bennett, Onekama 2.4
Ella Knudsen, Leland 2.4
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.4
Caroline Guy, Petoskey 2.3
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Hailey Hart, Onekama 2.3
Caitlin Butzin, McBain 2.2
Alie Bisballe, Lake City 2.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 2.1
Halli Warner, TC Central 2.1
Hunter St. Peter, TC St. Francis 2.1
Kayla Milarch, Buckley 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.8
Lindsey Cross, East Jordan 2.8
Alie Bisballe, Lake City 2.6
Kelsey Quiggin, Mesick 2.3
Morgan Deming, Boyne City 2.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 1.8
MacKenzie Bisballe, Lake City 1.6
Maddie Bradford, Glen Lake 1.4
Elly Sexton, Brethren 1.1
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 1.1
Elli Miller, Leland 1.0
Cate Heethuis, TC Central 1.0
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Lucia France, TC Central 1.0
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