BOYS
POINTS PER GAME
Brock Broderick, Traverse City Christian 26.7
Luke Hazelton, Glen Lake 21.2
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 20.5
Evan Solomon, Charlevoix 20.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 20.0
Alex Calcaterra, Boyne City 19.7
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 18.1
Brayden Steenwyk, Ellsworth 18.1
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 17.9
Preston Malpass, East Jordan 17.7
Connor Simmer, Mesick 17.3
Jayden Hanson, Bellaire 17.2
Quinn Zickert, Benzie Central 16.9
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 16.7
Luke Puffer, Manton 16.6
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 16.6
Kyle Kaczanowski, Buckley 16.3
Anthony Ribel, Traverse City Central 15.6
Nate Childers, Benzie Central 15.0
Gavin Bisballe, Lake City 14.2
Ben Kiessel, Leland 13.7
Jack Neer, Boyne City 13.7
Carter Simmer, Mesick 13.5
Nick Stevenson, Frankfort 13.2
JJ Weber, East Jordan 13.2
Landon Kulawiak, Buckley 12.8
Joshua Lavely, Elk Rapids 12.5
Caleb Stuck, Charlevoix 12.3
Drake Koepke, Bellaire 12.3
Mason Travis, Elk Rapids 11.5
Jaxon Childers, Benzie Central 11.4
Ty Breithaupt, Buckley 11.1
Blake Miller, Frankfort 11.0
Johnathen Traxler, Manton 11.0
Jake Griffis, Bear Lake 10.8
Oakley Barger, Lake City 10.7
Tyler Milarch, Buckley 10.6
Adam Gerberding, TC St. Francis 10.5
Henry Plumstead, Glen Lake 10.3
Darin Kunkel, Lake City 10.2
Mason Malpass, East Jordan 10.1
Caleb Linna, Mesick 10.0
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 9.9
Logan Wienclaw, Mesick 9.6
Jack Spencer, Elk Rapids 9.5
Spencer Ball, Elk Rapids 9.5
Mason Wilcox, Boyne City 9.5
Tyler Sexton, Mesick 9.3
Nathan Hresko, Traverse City Christian 9.2
Carson Bourdo, Traverse City Central 9.1
Jacob Jenuwine, Ellsworth 9.1
Jackson Kulawiak, Buckley 8.9
Daniel Smith, Gaylord St. Mary 8.7
Patrick Puroll, Ellsworth 8.7
Connor Ciolek, Glen Lake 8.3
Ethan Evans, Frankfort 8.2
Tyler Sexton, Mesick 8.2
REBOUNDS PER GAME
Gavin Bisballe, Lake City 10.3
Kyle Kaczanowski, Buckley 10.1
Caleb Stuck, Charlevoix 10.0
Brayden Steenwyk, Ellsworth 9.6
Connor Simmer, Mesick 9.5
Joshua Lavely, Elk Rapids 9.3
Luke Hazelton, Glen Lake 9.2
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 8.0
Preston Malpass, East Jordan 7.9
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 7.8
JJ Weber, East Jordan 7.7
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 7.6
Jake Griffis, Bear Lake 7.5
Neil Ihme, Glen Lake 7.2
Brock Broderick, Traverse City Christian 7.1
Ty Breithaupt, Buckley 7.1
Ethan Evans, Frankfort 7.0
Jacob McCree, Mesick 7.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 6.7
Ashtyn Simerson, Mesick 6.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.4
John Hagelstein, TC St. Francis 6.4
Logan Wienclaw, Mesick 6.2
Jayden Hanson, Bellaire 6.0
Nick Stevenson, Frankfort 6.0
Blake Miller, Frankfort 6.0
Brody Gothard, Lake City 6.0
Quinn Zickert, Benzie Central 5.6
Ryan Sweetapple, Traverse City Christian 5.4
Adam Gerberding, TC St. Francis 5.3
Spencer Ball, Elk Rapids 5.3
Michael Wooten, Benzie Central 5.3
Cole Merrill, Bear Lake 5.3
Johnathen Traxler, Manton 5.2
Oakley Barger, Lake City 5.2
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 5.2
Landon Kulawiak, Buckley 5.1
Jaxon Childers, Benzie Central 5.1
Kadyn Warner, Traverse City Central 5.0
Drake Koepke, Bellaire 5.0
Connor Ciolek, Glen Lake 5.0
Charlie Peterson, TC St. Francis 5.0
ASSISTS PER GAME
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.5
Caleb Linna, Mesick 5.2
Kelan Pletcher, Ellsworth 5.0
Jamal Cebulski, Ellsworth 5.0
Jackson Kulawiak, Buckley 4.7
Chaz Grundy, Benzie Central 4.7
Neil Ihme, Glen Lake 4.5
Brayden Steenwyk, Ellsworth 4.3
Henry Plumstead, Glen Lake 4.3
Ashtyn Simerson, Mesick 4.0
Jaxon Childers, Benzie Central 3.7
Nate Sanderson, Bear Lake 3.6
Tyler Milarch, Buckley 3.6
Alex Calcaterra, Boyne City 3.5
Brody Plumstead, Glen Lake 3.5
Ben Kiessel, Leland 3.4
Carter Sherman, East Jordan 3.3
Charlie Ward, Elk Rapids 3.3
A.J. VanDuinen, Lake City 3.2
Mason Malpass, East Jordan 3.1
Patrick Puroll, Ellsworth 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.1
Carson Bourdo, Traverse City Central 3.0
Carter Simmer, Mesick 3.0
Quinn Zickert, Benzie Central 3.0
Mason Wilcox, Boyne City 3.0
STEALS PER GAME
Jaxon Childers, Benzie Central 5.4
Patrick Puroll, Ellsworth 4.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.9
Jamal Cebulski, Ellsworth 3.6
Adam Gerberding, TC St. Francis 3.6
Connor Simmer, Mesick 3.5
Johnathen Traxler, Manton 3.4
Blake Miller, Frankfort 3.2
Ben Kiessel, Leland 3.1
Henry Plumstead, Glen Lake 3.0
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.0
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.9
Brock Broderick, Traverse City Christian 2.9
John Hagelstein, TC St. Francis 2.8
Caleb Stuck, Charlevoix 2.7
Carson Bourdo, Traverse City Central 2.6
A.J. VanDuinen, Lake City 2.6
Mason Malpass, East Jordan 2.6
Neil Ihme, Glen Lake 2.5
Darin Kunkel, Lake City 2.4
Nick Stevenson, Frankfort 2.4
Ethan Evans, Frankfort 2.4
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.4
Brayden Steenwyk, Ellsworth 2.3
Mason Travis, Elk Rapids 2.3
Daniel Smith, Gaylord St. Mary 2.3
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.3
Gavin Bisballe, Lake City 2.2
Oakley Barger, Lake City 2.2
Ashtyn Simerson, Mesick 2.2
Caleb Linna, Mesick 2.2
Drake Koepke, Bellaire 2.2
Luke Puffer, Manton 2.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 2.0
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 2.0
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 2.0
Cole Somero, TC St. Francis 2.0
Charlie Peterson, TC St. Francis 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Jacob McCree, Mesick 2.0
Nate Childers, Benzie Central 2.0
Michael Wooten, Benzie Central 2.0
BLOCKS PER GAME
Jake Griffis, Bear Lake 3.4
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Neil Ihme, Glen Lake 1.7
Gavin Bisballe, Lake City 1.7
Kyle Kaczanowski, Buckley 1.6
Jacob McCree, Mesick 1.5
Charlie Peterson, TC St. Francis 1.4
Preston Malpass, East Jordan 1.4
Drew Breimayer, TC St. Francis 1.3
Ethan Antaya, East Jordan 1.1
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 1.0
August Schaub, Lake Leelanau St. Mary 1.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.0
Miles Pritchett, Benzie Central 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Grace Bradford, Glen Lake 23.9
Chloe Bisballe, Lake City 15.9
Mackenzie Bisballe, Lake City 15.8
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 15.7
Maggie Napont, Traverse City St. Francis 15.6
Charlie Boyce, Bellaire 15.3
Jacey Somers, Bellaire 15.0
Colleen Hegewald, Traverse City St. Francis 14.4
Gwyneth Bramer, Traverse City St. Francis 13.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 13.5
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 13.3
Elly Sexton, Brethren 13.2
Grace Kidd, Manistee Catholic Central 13.0
Meghan Keen, Gaylord 12.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.8
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 11.8
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.4
Kayla McCoy, Mesick 11.4
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 11.2
Avery Parker, Gaylord 11.0
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 10.8
Jessica Robbins, Glen Lake 10.1
Jillian Hillier, Mesick 9.7
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 9.6
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic Central 9.5
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 9.4
Sophie Wisniski, Onekama 9.0
Lexy Abraham, Mesick 8.8
Leah Stickney, Manistee Catholic Central 8.5
Kara Johnson, Benzie Central 8.0
REBOUNDS PER GAME
Elly Sexton, Brethren 13.8
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic Central 10.8
Mackenzie Bisballe, Lake City 10.7
Grace Bradford, Glen Lake 10.3
Jacey Somers, Bellaire 10.0
Maddy Biller, Brethren 10.0
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 9.5
Sophie Wisniski, Onekama 9.1
Stella Estes, Brethren 8.8
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 8.6
Leah Stickney, Manistee Catholic Central 8.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 8.3
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 8.0
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 7.9
Meghan Keen, Gaylord 7.0
Gloria Stepanovich, Benzie Central 7.0
Avery Parker, Gaylord 7.0
Maggie Napont, Traverse City St. Francis 6.7
Chloe Bisballe, Lake City 6.4
Kelsey Quiggin, Mesick 6.1
Charlie Boyce, Bellaire 5.9
Gwyneth Bramer, Traverse City St. Francis 5.8
Lexy Abraham, Mesick 5.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 5.5
Halle Richardson, Brethren 5.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.5
ASSISTS PER GAME
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.2
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 5.1
Chloe Bisballe, Lake City 4.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 3.0
Avery Parker, Gaylord 3.0
Grace Kidd, Manistee Catholic Central 3.0
Grace Hawk, Mesick 3.0
Kara Johnson, Benzie Central 3.0
STEALS PER GAME
Chloe Bisballe, Lake City 6.43
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.80
Kendall Standfest, Elk Rapids 5.0
Jessica Robbins, Glen Lake 4.40
Grace Bradford, Glen Lake 3.90
Bailey Murrell, Gaylord St. Mary 3.80
Charlie Boyce, Bellaire 3.80
Maddie Evans, Bellaire 3.60
Grace Kidd, Manistee Catholic Central 3.50
Jacey Somers, Bellaire 3.50
Zoe Korson, Lake Leelanau St. Mary 3.50
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic Central 3.20
Kayla McCoy, Mesick 3.20
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 3.10
Maggie Napont, Traverse City St. Francis 3.10
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.0
Gloria Stepanovich, Benzie Central 3.0
Kara Johnson, Benzie Central 3.0
Gwyneth Bramer, Traverse City St. Francis 3.0
Jillian Hillier, Mesick 3.0
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 3.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 2.8
Emily Grant, Lake Leelanau St. Mary 2.6
Colleen Hegewald, Traverse City St. Francis 2.3
Kelsey Quiggin, Mesick 2.3
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.2
Halle Richardson, Brethren 2.2
Meghan Keen, Gaylord 2.0
Avery Parker, Gaylord 2.0
Ashley VanAelst, Manistee Catholic Central 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.0
Mackenzie Bisballe, Lake City 3.0
Jessica Robbins, Glen Lake 2.0
Gloria Stepanovich, Benzie Central 2.0
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 1.7
Elly Sexton, Brethren 1.3
Sophie Wisniski, Onekama 1.20
Stella Estes, Brethren 1.2
Kendall Standfest, Elk Rapids 1.0