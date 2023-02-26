BOYS
POINTS PER GAME
Kelan Pletcher, Ellsworth 24.1
Anthony Ribel, TC Central 24.1
Landon Kulawiak, Buckley 22.7
Luke Hazelton, Glen Lake 22.3
Garrison Barrett, Central Lake 22.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 22.0
Kaden Hansel, Inland Lakes 21.7
Luke Gelow, Gaylord 21.2
Levi Schultz, TC Christian 20.8
Jacob Jenuwine, Ellsworth 20.6
Braeden Flynn, Harbor Springs 19.9
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 19.8
Ashtyn Simerson, Mesick 19.6
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 19.5
Jayden Hanson, Bellaire 19.3
Jaxon Childers, Benzie Central 19.3
Reece Broderick, TC Christian 18.8
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 18.8
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.7
Cade Trudeau, Petoskey 18.3
Evan Haverkamp, McBain 17.8
Alex Calcaterra, Boyne City 17.6
Carter Simmer, Mesick 17.4
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 17.1
Drayten Evans, Central Lake 16.0
Charlie Howell, Cadillac 15.5
Ethan Kucharek, Grayling 15.5
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Drake Koepke, Bellaire 15.3
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 14.5
Jaden Montague, Cadillac 13.8
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.8
Mason Wilcox, Boyne City 13.3
Carter Williams, Buckley 13.1
Quentin Gillespie, TC West 13.0
Carter Williams, Buckley 12.9
Patrick Puroll, Ellsworth 12.4
Connor Wojciechowski, Brethren 12.2
Chase Bott, Kingsley 12.2
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.1
Ben Habers, TC West 12.0
Spencer Ball, Elk Rapids 11.9
Aiden Dixon, Mancelona 11.8
Jimmy Marshall, Petoskey 11.8
Fletcher Quinlan, Grayling 11.6
Carter Kerby, Frankfort 11.5
Caden Bradford, Onekama 11.5
Shane Izzard, Petoskey 11.3
Grady Harless, Bear Lake 11.2
Luke Bradford, Onekama 11.0
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 10.8
Jackson Kulawiak, Buckley 10.7
Dawson Derrer, Bellaire 10.6
Connor Wallace, Inland Lakes 10.6
Garret Mobley, Brethren 10.5
Nick Stevenson, Frankfort 10.5
Brody Gothard, Lake City 10.4
Ryan Grinage, Leland 10.3
Benjamin Rodenbaugh, McBain 10.3
John Hagelstein, TC St. Francis 10.1
Myles Harless, Bear Lake 10.0
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 10.0
Lincoln Lockhart, TC West 10.0
Jacob Johnson, Boyne City 9.9
Lucas Stone, East Jordan 9.9
John Hagelstein, TC St. Francis 9.9
Korbyn Russell, East Jordan 9.8
Xander Sauer, Frankfort 9.8
Emmerson Farmer, Frankfort 9.4
Tyler Milarch, Buckley 9.4
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Luke Enders, Gaylord 8.9
Aidan Locker, Gaylord 8.9
Haven Somers, Elk Rapids 8.6
Neil Ihme, Glen Lake 8.6
Andrew Gray, Benzie Central 8.5
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.5
Zack Middleton, Kingsley 8.5
Adam Domres, Onekama 8.5
Drew Breimayer, TC St. Francis 8.5
Miles Pritchett, Benzie Central 8.4
Rowan Zickert, Benzie Central 8.2
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Landen Hart, Kalkaska 8.2
Grant Miller, Central Lake 8.0
Tristan Demlow, Grayling 7.9
Diego Ham, Mesick 7.8
Drew Breimayer, TC St. Francis 7.8
Sean Galla, Glen Lake 7.6
Joey Donahue, TC St. Francis 7.5
Zach Griffis, Bear Lake 7.4
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
Kalvin McGillis, McBain 7.0
Joe O'Neill, Mesick 7.0
Joey Donahue, TC St. Francis 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 13.8
Evan Haverkamp, McBain 11.5
Cade Trudeau, Petoskey 9.9
Carter Williams, Buckley 9.8
Carter Williams, Buckley 9.7
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 9.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.4
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Jayden Hanson, Bellaire 9.0
Nick Stevenson, Frankfort 9.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.8
Luke Bradford, Onekama 8.8
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 8.7
Neil Ihme, Glen Lake 8.6
Myles Harless, Bear Lake 8.5
Brody Gothard, Lake City 8.4
Garret Mobley, Brethren 8.2
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Charlie Howell, Cadillac 8.1
Dawson Derrer, Bellaire 8.0
Tyler Hall, Mesick 8.0
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.5
John Hagelstein, TC St. Francis 7.5
John Hagelstein, TC St. Francis 7.2
Adam Domres, Onekama 7.2
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Chase Bott, Kingsley 7.0
Benjamin Rodenbaugh, McBain 7.0
Miles Pritchett, Benzie Central 7.0
Grant Miller, Central Lake 7.0
Patrick Puroll, Ellsworth 6.7
Jimmy Alpi, Leland 6.5
Landon Kulawiak, Buckley 6.4
Luke Hazelton, Glen Lake 6.4
Jaxon Childers, Benzie Central 6.4
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.3
Kaden Hansel, Inland Lakes 6.2
Devon Olstrom, East Jordan 6.2
Landen Miller, TC Central 6.2
Anthony Ribel, TC Central 6.0
Ashtyn Simerson, Mesick 6.0
Drayten Evans, Central Lake 6.0
ASSISTS PER GAME
Patrick Puroll, Ellsworth 7.1
Jackson Kulawiak, Buckley 6.8
Benjamin Rodenbaugh, McBain 6.4
Tristan Demlow, Grayling 5.4
Braeden Flynn, Harbor Springs 5.0
Joe O'Neill, Mesick 5.0
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 4.8
Spencer Ball, Elk Rapids 4.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.4
Drayten Evans, Central Lake 4.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 4.2
Jaxon Childers, Benzie Central 4.2
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.2
Gavin Goetz, Cadillac 4.1
Kaden Hansel, Inland Lakes 4.0
Carter Kerby, Frankfort 4.0
Mason Wilcox, Boyne City 4.0
Cade Trudeau, Petoskey 3.7
Ashtyn Simerson, Mesick 3.7
Kenyon Brown, Brethren 3.7
Jacob Jenuwine, Ellsworth 3.5
Anthony Ribel, TC Central 3.4
Joey Donahue, TC St. Francis 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.3
Drake Koepke, Bellaire 3.2
Logan DeFour, Leland 3.2
Joey Donahue, TC St. Francis 3.1
Connor Wallace, Inland Lakes 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.1
Sean Galla, Glen Lake 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.0
Maddox Mead, Grayling 2.7
Rowan Zickert, Benzie Central 2.7
Neil Ihme, Glen Lake 2.6
Grady Harless, Bear Lake 2.6
Andrew Gray, Benzie Central 2.6
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Myles Harless, Bear Lake 2.5
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.5
Drew Dezelski, Glen Lake 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 5.3
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Patrick Puroll, Ellsworth 4.3
Spencer Ball, Elk Rapids 4.3
Jaxon Childers, Benzie Central 3.9
Ashtyn Simerson, Mesick 3.5
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.4
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.2
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.2
Jackson Kulawiak, Buckley 3.1
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.1
Connor Wojciechowski, Brethren 3.1
Carter Kerby, Frankfort 3.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Drake Koepke, Bellaire 2.8
John Hagelstein, TC St. Francis 2.7
Drew Dezelski, Glen Lake 2.6
Braeden Flynn, Harbor Springs 2.5
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.5
Joey Donahue, TC St. Francis 2.5
Drayten Evans, Central Lake 2.4
Kaden Hansel, Inland Lakes 2.4
Joey Donahue, TC St. Francis 2.4
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 2.3
Garrison Barrett, Central Lake 2.3
Mason Wilcox, Boyne City 2.2
Connor Wallace, Inland Lakes 2.2
Maddox Mead, Grayling 2.2
Luke Bradford, Onekama 2.2
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.1
Benjamin Rodenbaugh, McBain 2.0
Tristan Demlow, Grayling 2.0
Joe O'Neill, Mesick 2.0
Anthony Ribel, TC Central 2.0
Rowan Zickert, Benzie Central 2.0
Grady Harless, Bear Lake 2.0
Henry Reineck, TC St. Francis 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Benji Allen, Glen Lake 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
John Hagelstein, TC St. Francis 2.0
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Cooper Bufalini, Glen Lake 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 4.9
Garret Mobley, Brethren 3.3
Evan Haverkamp, McBain 2.2
Carter Williams, Buckley 2.1
Tyler Hall, Mesick 2.0
Carter Williams, Buckley 2.0
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Ryan McGuire, Elk Rapids 1.3
Jayden Hanson, Bellaire 1.2
Cameron Snyder, Ellsworth 1.2
Miles Pritchett, Benzie Central 1.2
Jaxon Childers, Benzie Central 1.0
Ashtyn Simerson, Mesick 1.0
John Hagelstein, TC St. Francis 1.0
Carter Simmer, Mesick 1.0
Nick Stevenson, Frankfort 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Adam Domres, Onekama 1.0
Brody Gothard, Lake City 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 25.3
Jacey Somers, Bellaire 24.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 18.3
Ruby Hogan, Glen Lake 18.2
Mackenzie Bisballe, Lake City 17.7
Kayla McCoy, Mesick 17.4
Kendall Standfest, Elk Rapids 17.2
Maggie Napont, TC St. Francis 16.8
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 16.5
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 14.7
Lindsey Cross, East Jordan 13.7
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 13.5
Maddie Bradford, Glen Lake 13.3
Evelyn VanTol, Frankfort 13.1
Kara Johnson, Benzie Central 13.0
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.0
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 13.0
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.9
Katelyn Wolgamott, Central Lake 12.7
Gloria Stepanovich, Benzie Central 12.6
Julia Jones, GT Academy 12.6
Kayla Milarch, Buckley 12.5
Avery Parker, Gaylord 12.4
Elli Miller, Leland 12.4
Kahli Heuker, McBain 12.3
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Leah Helsel, Manton 12.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.9
Libby McCarthy, Manistee 11.7
Sierra Kruzel, Harbor Springs 11.5
Liberty Perry, Central Lake 11.2
Elly Sexton, Brethren 11.2
Hannah Grahn, Kingsley 11.0
Alexis Kozlowski, Gaylord 10.9
Alie Bisballe, Lake City 10.7
Alie Bisballe, Lake City 10.6
Mallory Lowe, Leland 10.6
Carly Bennett, Onekama 10.6
Taylor Matthews, Buckley 10.5
June Kirkpatrick, East Jordan 10.3
Isabella Esssenberg, Ellsworth 10.2
Abbey Wright, Charlevoix 10.1
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 10.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.0
Lauren Bingham, Elk Rapids 9.8
Sydney Heuker, McBain 9.7
Analiese Fredin, McBain 9.7
Makayla Watkins, Grayling 9.6
Kylee Harris, Frankfort 9.4
Jakiah Brumfield, TC Central 9.4
Lucia France, TC Central 9.1
Hailey Fisher, Harbor Springs 9.1
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 9.0
Genna Alexander, Manton 9.0
Halli Warner, TC Central 9.0
Avery Strange, Ellsworth 8.9
Morgan Deming, Boyne City 8.8
Joslyn Seeley, Cadillac 8.7
Maeve Sweeney, Leland 8.7
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.6
Grace Kidd, Manistee Catholic 8.6
Madison Gutowski, Onekama 8.6
Grayson Guy, Petoskey 8.6
Morgan Bergquist, Elk Rapids 8.5
Kaleigh Swiger, Cadillac 8.4
Caroline Guy, Petoskey 8.3
Maddy Biller, Brethren 8.2
Aliyah Geary, Manton 8.0
Elly Wilcox, Boyne City 7.9
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 7.8
Mikayla Thompson, TC West 7.8
Alice Amstutz, Brethren 7.6
Claire Dutton, Kingsley 7.6
Cate Heethuis, TC Central 7.5
Grace Hillier, Kingsley 7.5
Kenzie Bromley, Petoskey 7.5
Reagan LaCross, TC West 7.5
Grace Lewis, Kingsley 7.3
Lia Trudeau, Petoskey 7.1
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.0
REBOUNDS PER GAME
Elly Sexton, Brethren 10.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 10.5
Gloria Stepanovich, Benzie Central 10.5
Lindsey Cross, East Jordan 10.0
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Kahli Heuker, McBain 9.5
Lucia France, TC Central 9.4
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 9.3
Jacey Somers, Bellaire 9.2
Hannah Grahn, Kingsley 9.2
Avery Strange, Ellsworth 9.2
Carly Bennett, Onekama 8.9
Evelyn VanTol, Frankfort 8.8
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.6
MacKenzie Bisballe, Lake City 8.5
Taylor Matthews, Buckley 8.5
Maeve Sweeney, Leland 8.3
Mackenzie Bisballe, Lake City 8.1
Morgan Deming, Boyne City 7.8
Kelsey Quiggin, Mesick 7.8
Olivia Flynn, Harbor Springs 7.7
Savina Anhalt, Frankfort 7.6
Emma Mackenzie, Frankfort 7.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 7.3
Abbey Wright, Charlevoix 7.3
Maddie Bradford, Glen Lake 7.2
Alie Bisballe, Lake City 7.2
Paige Keiser, Harbor Springs 7.2
Avery Parker, Gaylord 7.0
Leah Helsel, Manton 7.0
Allison Kelley, Manistee 7.0
Alie Bisballe, Lake City 6.9
Maddie Chilson, Buckley 6.8
Stella Estes, Brethren 6.7
Libby McCarthy, Manistee 6.6
Grayson Guy, Petoskey 6.6
Maddy Biller, Brethren 6.6
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 6.5
Sophie simon, TC Central 6.4
Julia Jones, GT Academy 6.4
Aiden Harrand, Buckley 6.4
Sierra Kruzel, Harbor Springs 6.2
Makayla Watkins, Grayling 6.2
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 6.2
Liberty Perry, Central Lake 6.0
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 6.0
Cali D'Amour, Grayling 6.0
ASSISTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 4.9
Jakiah Brumfield, TC Central 4.3
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.2
Kelsey Quiggin, Mesick 4.2
Ruby Hogan, Glen Lake 3.9
Alie Bisballe, Lake City 3.7
Hailey Fisher, Harbor Springs 3.6
Alie Bisballe, Lake City 3.5
Leah Helsel, Manton 3.5
Aiden Harrand, Buckley 3.5
Cate Heethuis, TC Central 3.5
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.4
Maddie Bradford, Glen Lake 3.3
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.1
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Katelyn Wolgamott, Central Lake 2.9
Olivia Sexton, Brethren 2.9
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.9
Caroline Guy, Petoskey 2.8
Savina Anhalt, Frankfort 2.7
Libby McCarthy, Manistee 2.7
June Kirkpatrick, East Jordan 2.6
Caitlin Butzin, McBain 2.6
Joslyn Seeley, Cadillac 2.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 2.5
Alice Amstutz, Brethren 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.2
Julia Jones, GT Academy 5.9
Ruby Hogan, Glen Lake 5.6
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.2
Katelyn Wolgamott, Central Lake 4.7
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.2
Kara Johnson, Benzie Central 4.2
Grace Hillier, Kingsley 4.1
Mallory Lowe, Leland 3.8
Makayla Watkins, Grayling 3.7
Alivia Eggleston, Central Lake 3.7
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Olivia Flynn, Harbor Springs 3.4
Kelsey Quiggin, Mesick 3.4
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.3
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 3.3
Alice Amstutz, Brethren 3.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 3.2
Liberty Perry, Central Lake 3.2
Jacey Somers, Bellaire 3.2
Jakiah Brumfield, TC Central 3.1
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.1
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Isabella Esssenberg, Ellsworth 3.1
Grace Lewis, Kingsley 3.1
Olivia Sexton, Brethren 3.1
Aiden Harrand, Buckley 3.0
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.9
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.9
Hailey Fisher, Harbor Springs 2.8
Emma McKinley, Gaylord St. Mary 2.8
Hailey Hart, Onekama 2.8
Elli Miller, Leland 2.7
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.7
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.7
Maggie Napont, TC St. Francis 2.6
Maeve Sweeney, Leland 2.6
Mikayla Thompson, TC West 2.6
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.5
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.4
Caroline Guy, Petoskey 2.4
Kaylee Jeffers, Gaylord St. Mary 2.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 2.4
Cate Heethuis, TC Central 2.3
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 2.3
Maddie Bradford, Glen Lake 2.2
Carly Bennett, Onekama 2.2
Ella Knudsen, Leland 2.2
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.1
Joelyssa Hayden, Central Lake 2.1
Caitlin Butzin, McBain 2.1
Halli Warner, TC Central 2.1
Alie Bisballe, Lake City 2.0
Leah Helsel, Manton 2.0
Libby McCarthy, Manistee 2.0
Allison Kelley, Manistee 2.0
Kayla Milarch, Buckley 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Cali D'Amour, Grayling 2.0
Hunter St. Peter, TC St. Francis 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.0
Morgan Deming, Boyne City 2.8
Kelsey Quiggin, Mesick 2.7
Alie Bisballe, Lake City 2.6
Alie Bisballe, Lake City 2.5
Megan Pavwoski, GT Academy 2.4
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
Elizabeth Logan, Manistee Catholic 1.6
MacKenzie Bisballe, Lake City 1.5
Maddie Bradford, Glen Lake 1.5
Mackenzie Bisballe, Lake City 1.4
Lucia France, TC Central 1.4
Elly Sexton, Brethren 1.2
Elli Miller, Leland 1.1
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 1.0
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Stella Estes, Brethren 1.0
Lindsey Cross, East Jordan 1.0
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