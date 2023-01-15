RECORD-EAGLE AREA BASKETBALL LEADERS
BOYS
POINTS PER GAME
Kelan Pletcher, Ellsworth 27.3
Luke Hazelton, Glen Lake 24.6
Landon Kulawiak, Buckley 23.4
Anthony Ribel, TC Central 22.5
Ashytn Simerson, Mesick 21.0
Reece Broderick, TC Christian 20.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 20.3
Jayden Hanson, Bellaire 20.0
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 19.8
Garrison Barrett, Central Lake 19.8
Levi Schultz, TC Christian 19.4
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 19.1
Jaxon Childers, Benzie Central 18.8
Alex Calcaterra, Boyne City 18.6
Luke Gelow, Gaylord 18.6
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.6
Carter Simmer, Mesick 18.0
Ethan Kucharek, Grayling 17.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 16.6
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 15.8
Drayten Evans, Central Lake 15.7
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Connor Wojciechowski, Brethren 14.3
Drake Koepke, Bellaire 14.0
Spencer Ball, Elk Rapids 14.0
Darin Kunkel, Lake City 14.0
Charlie Howell, Cadillac 13.9
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.3
Aiden Dixon, Mancelona 13.1
Patrick Puroll, Ellsworth 12.9
Jaden Montague, Cadillac 12.5
Mason Wilcox, Boyne City 12.4
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Grady Harless, Bear Lake 12.0
Chase Bott, Kingsley 12.0
Jackson Kulawiak, Buckley 11.9
Fletcher Quinlan, Grayling 11.3
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 11.3
Drew Breimayer, TC St. Francis 11.2
Jacob Johnson, Boyne City 11.1
Brody Gothard, Lake City 11.1
Carter Williams, Buckley 10.8
Caden Bradford, Onekama 10.4
Luke Enders, Gaylord 10.3
Rowan Zickert, Benzie Central 10.0
Zach Griffis, Bear Lake 9.7
Ryan McGuire, Elk Rapids 9.5
Luke Bradford, Onekama 9.4
Aidan Locker, Gaylord 9.3
Haven Somers, Elk Rapids 9.2
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 9.1
Neil Ihme, Glen Lake 9.1
Dawson Derrer, Bellaire 9.0
Diego Ham, Mesick 9.0
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Myles Harless, Bear Lake 8.8
Adam Domres, Onekama 8.7
Tristan Demlow, Grayling 8.6
John Hagelstein, TC St. Francis 8.5
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Sean Galla, Glen Lake 8.1
Miles Pritchett, Benzie Central 8.0
Joe O'Neill, Mesick 8.0
Andrew Gray, Benzie Central 7.7
Grayson Elmquist, Lake City 7.5
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
Tyler Hall, Mesick 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 15.8
Kelan Pletcher, Ellsworth 11.3
Brody Gothard, Lake City 11.3
Luke Bradford, Onekama 10.7
Carter Williams, Buckley 10.2
Dawson Derrer, Bellaire 10.0
Sawyer Couturier, Leland 10.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Tyler Hall, Mesick 9.0
Cameron Snyder, Ellsworth 9.0
Charlie Howell, Cadillac 8.3
John Hagelstein, TC St. Francis 8.2
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Neil Ihme, Glen Lake 8.1
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.7
Miles Pritchett, Benzie Central 7.7
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 7.6
Myles Harless, Bear Lake 7.6
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Garret Mobley, Brethren 7.3
Jaxon Childers, Benzie Central 7.2
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Adam Domres, Onekama 7.1
Landon Kulawiak, Buckley 7.0
Jayden Hanson, Bellaire 7.0
Fletcher Quinlan, Grayling 6.8
Luke Hazelton, Glen Lake 6.7
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.6
Clayton Mobley, Brethren 6.4
Ashytn Simerson, Mesick 6.0
Drake Koepke, Bellaire 6.0
Patrick Puroll, Ellsworth 6.0
Tristan Demlow, Grayling 6.0
Joe O'Neill, Mesick 6.0
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 5.7
Anthony Ribel, TC Central 5.6
Drayten Evans, Central Lake 5.6
Andrew Gray, Benzie Central 5.5
Landen Miller, TC Central 5.4
Drew Breimayer, TC St. Francis 5.3
Alex Calcaterra, Boyne City 5.1
Chase Bott, Kingsley 5.0
Rowan Zickert, Benzie Central 5.0
ASSISTS PER GAME
Jackson Kulawiak, Buckley 7.0
Patrick Puroll, Ellsworth 6.0
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.9
Tristan Demlow, Grayling 5.3
Spencer Ball, Elk Rapids 5.2
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.7
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.6
Jaxon Childers, Benzie Central 4.3
Joe O'Neill, Mesick 4.0
Carter Simmer, Mesick 4.0
Rowan Zickert, Benzie Central 3.7
Mason Wilcox, Boyne City 3.6
Drake Koepke, Bellaire 3.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.4
Myles Harless, Bear Lake 3.3
Kenyon Brown, Brethren 3.3
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.2
Corbin Bisballe, Lake City 3.2
Neil Ihme, Glen Lake 3.1
Anthony Ribel, TC Central 3.1
Drew Dezelski, Glen Lake 3.1
Ethan Kucharek, Grayling 3.0
STEALS PER GAME
Spencer Ball, Elk Rapids 4.5
Patrick Puroll, Ellsworth 4.1
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.1
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.4
Jaxon Childers, Benzie Central 3.3
Joe O'Neill, Mesick 3.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Ethan Kucharek, Grayling 2.8
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.8
Jackson Kulawiak, Buckley 2.7
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.7
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.7
Connor Wojciechowski, Brethren 2.6
Garrison Barrett, Central Lake 2.6
Grady Harless, Bear Lake 2.5
Mason Wilcox, Boyne City 2.4
Luke Bradford, Onekama 2.4
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.4
Luke Enders, Gaylord 2.3
Aidan Locker, Gaylord 2.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.1
Marcus Booms, Lake City 2.1
Tristan Demlow, Grayling 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Drake Koepke, Bellaire 2.0
Myles Harless, Bear Lake 2.0
Joey Donahue, TC St. Francis 2.0
Maddox Mead, Grayling 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Ashytn Simerson, Mesick 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
Jayden Hanson, Bellaire 2.0
Harrison Shepherd, TC St. Francis 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 5.9
Garret Mobley, Brethren 2.6
Charlie Howell, Cadillac 2.2
Carter Williams, Buckley 2.2
Carter Simmer, Mesick 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.9
Miles Pritchett, Benzie Central 1.5
Fletcher Quinlan, Grayling 1.5
Cameron Snyder, Ellsworth 1.4
Jaxon Childers, Benzie Central 1.3
Brody Gothard, Lake City 1.1
Tristan Demlow, Grayling 1.0
Joe O'Neill, Mesick 1.0
Luke Bradford, Onekama 1.0
Maddox Mead, Grayling 1.0
Ashytn Simerson, Mesick 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Jayden Hanson, Bellaire 1.0
Adam Domres, Onekama 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 19.8
Mackenzie Bisballe, Lake City 19.0
Kayla McCoy, Mesick 18.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 17.3
Ruby Hogan, Glen Lake 16.6
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 15.5
Maggie Napont, TC St. Francis 15.4
Julia Jones, GT Academy 14.6
Elliana Sexton, Brethren 14.3
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 14.1
Audrey Stmith, Lake Leelanau St. Mary 14.0
Carly Bennett, Onekama 13.8
Maddie Bradford, Glen Lake 13.5
Evelyn VanTol, Frankfort 13.5
Mallory Lowe, Leland 13.2
Leah Helsel, Manton 13.0
Alexis Kozlowski, Gaylord 12.8
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 12.4
Kayla Milarch, Buckley 12.3
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Katelynn Wolgamott, Central Lake 12.1
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.1
Kara Johnson, Benzie Central 12.1
Liberty Perry, Central Lake 12.0
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.9
Halli Warner, TC Central 11.7
Alie Bisballe, Lake City 11.5
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 11.4
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 11.4
Jakiah Brumfield, TC Central 11.2
Avery Parker, Gaylord 11.1
Isabella Esssenberg, Ellsworth 11.1
Lauren Bingham, Elk Rapids 10.5
Meghan Keen, Gaylord 10.5
Hannah Grahn, Kingsley 10.0
Avery Strange, Ellsworth 9.8
Abbey Wright, Charlevoix 9.7
Elli Miller, Leland 9.4
Taylor Matthews, Buckley 9.2
Elly Wilcox, Boyne City 9.2
Grace Kidd, Manistee Catholic 9.2
Lia Trudeau, Petoskey 9.0
Kylee Harris, Frankfort 8.8
Maddy Biller, Brethren 8.6
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.5
Genna Alexander, Manton 8.3
Joslyn Seeley, Cadillac 8.1
Grayson Guy, Petoskey 8.1
Aliyah Geary, Manton 8.0
Caroline Guy, Petoskey 7.9
Stella Estes, Brethren 7.6
Ella Knudsen, Leland 7.6
Mikayla Thompson, TC West 7.5
Alice Amstutz, Brethren 7.4
Kenzie Bromley, Petoskey 7.4
Morgan Deming, Boyne City 7.1
Olivia Sexton, Brethren 7.1
Anna Kemp, Charlevoix 7.0
Lucia France, TC Central 7.0
Reagan LaCross, TC West 7.0
REBOUNDS PER GAME
Kendall Standfest, Elk Rapids 13.5
Elliana Sexton, Brethren 13.5
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.9
Avery Strange, Ellsworth 10.5
Carly Bennett, Onekama 10.4
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Taylor Matthews, Buckley 9.0
Maeve Sweeney, Leland 9.0
Gloria Stepanovich, Benzie Central 8.8
Maddie Bradford, Glen Lake 8.7
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.5
Morgan Deming, Boyne City 8.4
Emma Mackenzie, Frankfort 8.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.3
Stella Estes, Brethren 8.2
Lucia France, TC Central 8.2
Evelyn VanTol, Frankfort 8.0
Meghan Keen, Gaylord 7.6
Mackenzie Bisballe, Lake City 7.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Kenzie Bromley, Petoskey 7.4
Kelsey Quiggin, Mesick 7.4
Avery Parker, Gaylord 7.1
Abbey Wright, Charlevoix 7.1
Sophie Simon, TC Central 7.1
Cate Heethuis, TC Central 7.1
Jacey Somers, Bellaire 7.0
Leah Helsel, Manton 7.0
Alie Bisballe, Lake City 7.0
Julia Jones, GT Academy 6.9
Elli Miller, Leland 6.6
Katelynn Wolgamott, Central Lake 6.5
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Morgan Bergquist, Elk Rapids 6.2
Hannah Grahn, Kingsley 6.0
Megan Pavwoski, GT Academy 6.0
Liberty Perry, Central Lake 6.0
Savina Anhalt, Frankfort 6.0
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 5.9
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.8
Kayla Milarch, Buckley 5.8
Maddy Biller, Brethren 5.6
Hailey Hart, Onekama 5.6
Ruby Hogan, Glen Lake 5.5
Lia Trudeau, Petoskey 5.4
Olivia Sexton, Brethren 5.3
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 5.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 5.0
Joslyn Seeley, Cadillac 5.0
ASSISTS PER GAME
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.3
Kelsey Quiggin, Mesick 4.1
Alie Bisballe, Lake City 4.1
Jakiah Brumfield, TC Central 4.0
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 3.9
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.6
Ruby Hogan, Glen Lake 3.5
Audrey Stmith, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Maddie Bradford, Glen Lake 3.4
Caroline Guy, Petoskey 3.4
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Maeve Sweeney, Leland 3.1
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.0
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.0
Cate Heethuis, TC Central 2.9
Olivia Sexton, Brethren 2.9
Katelynn Wolgamott, Central Lake 2.8
Maggie Napont, TC St. Francis 2.7
Mallory Lowe, Leland 2.7
Elli Miller, Leland 2.7
Lily Morton, Elk Rapids 2.7
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.6
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.5
Ruby Hogan, Glen Lake 5.8
Katelynn Wolgamott, Central Lake 5.3
Julia Jones, GT Academy 4.9
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.4
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.1
Kara Johnson, Benzie Central 4.1
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.8
Audrey Stmith, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Mallory Lowe, Leland 3.6
Kelsey Quiggin, Mesick 3.5
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.5
Lauren Bingham, Elk Rapids 3.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Olivia Sexton, Brethren 3.4
Ella Knudsen, Leland 3.4
Liberty Perry, Central Lake 3.3
Alice Amstutz, Brethren 3.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 3.2
Jakiah Brumfield, TC Central 3.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 3.1
Elli Miller, Leland 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.9
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.9
Isabella Esssenberg, Ellsworth 2.9
Jacey Somers, Bellaire 2.8
Mikayla Thompson, TC West 2.8
Maggie Napont, TC St. Francis 2.7
Cate Heethuis, TC Central 2.7
Anna Kemp, Charlevoix 2.7
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.7
Maddie Bradford, Glen Lake 2.6
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.6
Alie Bisballe, Lake City 2.4
Paige Gutowski, Brethren 2.4
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.4
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Kayla Milarch, Buckley 2.2
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.2
Hailey Hart, Onekama 2.2
Gloria Stepanovich, Benzie Central 2.1
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Megan Pavwoski, GT Academy 2.0
Halli Warner, TC Central 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.3
Alie Bisballe, Lake City 2.8
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.3
Morgan Deming, Boyne City 2.3
Lucia France, TC Central 2.0
Kelsey Quiggin, Mesick 1.8
Megan Pavwoski, GT Academy 1.7
Maddie Bradford, Glen Lake 1.6
Mackenzie Bisballe, Lake City 1.4
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 1.3
Taylor Matthews, Buckley 1.3
Stella Estes, Brethren 1.2
Jakiah Brumfield, TC Central 1.0
Cate Heethuis, TC Central 1.0
Elli Miller, Leland 1.0
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Elizabeth Logan, Manistee Catholic 1.0
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