Record-Eagle basketball leaders
BOYS
POINTS PER GAME
Luke Hazelton, Glen Lake 25.3
Kelan Pletcher, Ellsworth 24.8
Anthony Ribel, TC Central 24.0
Landon Kulawiak, Buckley 23.4
Garrison Barrett, Central Lake 21.8
Jayden Hanson, Bellaire 21.4
Ashytn Simerson, Mesick 21.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 20.9
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 20.3
Jacob Jenuwine, Ellsworth 19.8
Levi Schultz, TC Christian 19.4
Jaxon Childers, Benzie Central 19.2
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 18.9
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.9
Luke Gelow, Gaylord 18.6
Alex Calcaterra, Boyne City 18.6
Ethan Kucharek, Grayling 18.2
Reece Broderick, TC Christian 17.9
Carter Simmer, Mesick 16.4
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 15.8
Drayten Evans, Central Lake 15.5
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Darin Kunkel, Lake City 14.0
Charlie Howell, Cadillac 13.9
Drake Koepke, Bellaire 13.6
Connor Wojciechowski, Brethren 13.4
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.3
Aiden Dixon, Mancelona 13.1
Quentin Gillespie, TC West 13.0
Patrick Puroll, Ellsworth 12.5
Jaden Montague, Cadillac 12.5
Mason Wilcox, Boyne City 12.4
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.1
Ben Habers, TC West 12.0
Chase Bott, Kingsley 12.0
Grady Harless, Bear Lake 12.0
Spencer Ball, Elk Rapids 11.9
Jackson Kulawiak, Buckley 11.9
Fletcher Quinlan, Grayling 11.3
Brody Gothard, Lake City 11.1
Jacob Johnson, Boyne City 11.1
Xander Sauer, Frankfort 11.0
Nick stevenson, Frankfort 10.8
Carter Williams, Buckley 10.8
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 10.6
Luke Enders, Gaylord 10.3
John Hagelstein, TC St. Francis 10.2
Carter Kerby, Frankfort 10.2
Drew Breimayer, TC St. Francis 10.1
Lincoln Lockhart, TC West 10.0
Rowan Zickert, Benzie Central 9.9
Emmerson Farmer, Frankfort 9.8
Neil Ihme, Glen Lake 9.7
Zach Griffis, Bear Lake 9.7
Adam Domres, Onekama 9.6
Caden Bradford, Onekama 9.6
Tristan Demlow, Grayling 9.4
Aidan Locker, Gaylord 9.3
Luke Bradford, Onekama 9.2
Sean Galla, Glen Lake 9.2
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 9.2
Garret Mobley, Brethren 9.2
Maddox Mead, Grayling 9.0
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Dawson Derrer, Bellaire 9.0
Korbyn Russell, East Jordan 8.8
Myles Harless, Bear Lake 8.8
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.6
Diego Ham, Mesick 8.5
Haven Somers, Elk Rapids 8.4
Landen Hart, Kalkaska 8.2
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Joe O'Neill, Mesick 8.0
Grant Miller, Central Lake 7.8
Miles Pritchett, Benzie Central 7.7
Grayson Elmquist, Lake City 7.5
Andrew Gray, Benzie Central 7.4
Tyler Hall, Mesick 7.0
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 13.8
Brody Gothard, Lake City 11.3
Luke Bradford, Onekama 11.1
Carter Williams, Buckley 10.2
Sawyer Couturier, Leland 10.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.2
Garret Mobley, Brethren 9.0
John Hagelstein, TC St. Francis 8.7
Neil Ihme, Glen Lake 8.3
Charlie Howell, Cadillac 8.3
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.1
Nick stevenson, Frankfort 8.0
Grant Miller, Central Lake 7.8
Luke Hazelton, Glen Lake 7.7
Adam Domres, Onekama 7.6
Myles Harless, Bear Lake 7.6
Tyler Hall, Mesick 7.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Jayden Hanson, Bellaire 7.5
Dawson Derrer, Bellaire 7.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.4
Miles Pritchett, Benzie Central 7.3
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Jaxon Childers, Benzie Central 7.1
Landon Kulawiak, Buckley 7.0
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.6
Drayten Evans, Central Lake 6.5
Landen Miller, TC Central 6.4
Anthony Ribel, TC Central 6.2
Fletcher Quinlan, Grayling 6.2
Ashytn Simerson, Mesick 6.0
Cameron Snyder, Ellsworth 5.8
Devon Olstrom, East Jordan 5.8
Patrick Puroll, Ellsworth 5.7
Korbyn Russell, East Jordan 5.7
Brad Elkins, Kalkaska 5.5
Tristan Demlow, Grayling 5.5
Diego Ham, Mesick 5.3
Bryce Plesha, Frankfort 5.3
Joey Donahue, TC St. Francis 5.1
Alex Calcaterra, Boyne City 5.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 5.0
Chase Bott, Kingsley 5.0
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Carter Kerby, Frankfort 5.0
Drake Koepke, Bellaire 5.0
ASSISTS PER GAME
Jackson Kulawiak, Buckley 7.0
Patrick Puroll, Ellsworth 6.5
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.9
Tristan Demlow, Grayling 5.3
Spencer Ball, Elk Rapids 5.0
Joe O'Neill, Mesick 5.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.4
Jaxon Childers, Benzie Central 4.4
Carter Kerby, Frankfort 4.3
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.2
Ashytn Simerson, Mesick 4.0
Kenyon Brown, Brethren 3.9
Rowan Zickert, Benzie Central 3.6
Mason Wilcox, Boyne City 3.6
Anthony Ribel, TC Central 3.5
Drake Koepke, Bellaire 3.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.4
Myles Harless, Bear Lake 3.3
Carter Simmer, Mesick 3.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 3.2
Jacob Jenuwine, Ellsworth 3.2
Corbin Bisballe, Lake City 3.2
Drew Dezelski, Glen Lake 3.0
Joey Donahue, TC St. Francis 2.9
Andrew Gray, Benzie Central 2.9
Neil Ihme, Glen Lake 2.7
Luke Hazelton, Glen Lake 2.7
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.7
Ethan Kucharek, Grayling 2.7
Connor Wojciechowski, Brethren 2.7
Maddox Mead, Grayling 2.7
Sean Galla, Glen Lake 2.6
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Luke Bradford, Onekama 2.5
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 5.3
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Spencer Ball, Elk Rapids 4.4
Jaxon Childers, Benzie Central 4.2
Patrick Puroll, Ellsworth 4.1
Carter Simmer, Mesick 4.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.6
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.3
Garrison Barrett, Central Lake 3.1
Drew Dezelski, Glen Lake 2.9
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.8
Jackson Kulawiak, Buckley 2.7
Carter Kerby, Frankfort 2.7
Connor Wojciechowski, Brethren 2.7
Benji Allen, Glen Lake 2.7
Nick stevenson, Frankfort 2.6
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.5
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.5
Drayten Evans, Central Lake 2.5
Grady Harless, Bear Lake 2.5
Mason Wilcox, Boyne City 2.4
Drake Koepke, Bellaire 2.4
Maddox Mead, Grayling 2.4
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.4
Tristan Demlow, Grayling 2.3
Ethan Kucharek, Grayling 2.3
Luke Enders, Gaylord 2.3
Aidan Locker, Gaylord 2.3
Jayden Hanson, Bellaire 2.3
Cooper Bufalini, Glen Lake 2.2
Joe O'Neill, Mesick 2.1
Luke Bradford, Onekama 2.1
Marcus Booms, Lake City 2.1
Tyler Hall, Mesick 2.1
Ashytn Simerson, Mesick 2.0
Myles Harless, Bear Lake 2.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.0
Joey Donahue, TC St. Francis 2.0
Sean Galla, Glen Lake 2.0
Xander Sauer, Frankfort 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
Ethan Steffke, Glen Lake 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 5.6
Garret Mobley, Brethren 3.0
Carter Williams, Buckley 2.2
Charlie Howell, Cadillac 2.2
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.9
Miles Pritchett, Benzie Central 1.7
Nick stevenson, Frankfort 1.5
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Jayden Hanson, Bellaire 1.2
Cameron Snyder, Ellsworth 1.2
Brody Gothard, Lake City 1.1
Joey Donahue, TC St. Francis 1.1
Jaxon Childers, Benzie Central 1.0
Max Beal, East Jordan 1.0
Tristan Demlow, Grayling 1.0
Fletcher Quinlan, Grayling 1.0
Carter Simmer, Mesick 1.0
Joe O'Neill, Mesick 1.0
Tyler Hall, Mesick 1.0
Ashytn Simerson, Mesick 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Luke Bradford, Onekama 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 21.8
MacKenzie Bisballe, Lake City 18.3
Kayla McCoy, Mesick 17.7
Kendall Standfest, Elk Rapids 17.5
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 17.5
Ruby Hogan, Glen Lake 17.1
Maggie Napont, TC St. Francis 16.6
Lindsey Cross, East Jordan 16.2
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 14.3
Evelyn VanTol, Frankfort 13.5
Maddie Bradford, Glen Lake 13.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 13.5
Julia Jones, Grand Traverse Academy 13.4
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.0
Leah Helsel, Manton 13.0
Elly Sexton, Brethren 12.9
Elli Miller, Leland 12.9
Carly Bennett, Onekama 12.9
Alexis Kozlowski, Gaylord 12.8
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.8
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 12.7
Kayla Milarch, Buckley 12.5
Kara Johnson, Benzie Central 12.1
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.9
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.5
Carly Bennett, Onekama 11.5
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 11.3
Avery Parker, Gaylord 11.1
Jakiah Brumfield, TC Central 11.0
Alie Bisballe, Lake City 10.9
Halli Warner, TC Central 10.8
Mallory Lowe, Leland 10.8
Taylor Matthews, Buckley 10.5
Meghan Keen, Gaylord 10.5
Isabella Esssenberg, Ellsworth 10.2
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 10.0
Hannah Grahn, Kingsley 10.0
Elly Wilcox, Boyne City 9.8
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 9.4
Joslyn Seeley, Cadillac 9.2
Abbey Wright, Charlevoix 9.2
Lauren Bingham, Elk Rapids 9.2
June Kirkpatrick, East Jordan 9.0
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 9.0
Avery Strange, Ellsworth 8.9
Grayson Guy, Petoskey 8.9
Kylee Harris, Frankfort 8.8
Maeve Sweeney, Leland 8.8
Maddy Biller, Brethren 8.6
Kaleigh Swiger, Cadillac 8.5
Grace Kidd, Manistee Catholic 8.4
Genna Alexander, Manton 8.3
Caroline Guy, Petoskey 8.2
Madison Gutowski, Onekama 8.1
Lucia France, TC Central 8.1
Morgan Bergquist, Elk Rapids 8.0
Aliyah Geary, Manton 8.0
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Kenzie Bromley, Petoskey 7.9
Morgan Bergquist, Elk Rapids 7.8
Stella Estes, Brethren 7.7
Lia Trudeau, Petoskey 7.5
Mikayla Thompson, TC West 7.5
Cate Heethuis, TC Central 7.1
Alice Amstutz, Brethren 7.1
Reagan LaCross, TC West 7.0
REBOUNDS PER GAME
Elly Sexton, Brethren 11.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 11.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.9
Lindsey Cross, East Jordan 10.3
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Carly Bennett, Onekama 9.8
Carly Bennett, Onekama 9.6
Avery Strange, Ellsworth 9.2
Lucia France, TC Central 9.0
Maeve Sweeney, Leland 8.9
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.8
Gloria Stepanovich, Benzie Central 8.8
Taylor Matthews, Buckley 8.5
Emma Mackenzie, Frankfort 8.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.3
Evelyn VanTol, Frankfort 8.0
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Mackenzie Bisballe, Lake City 7.7
Meghan Keen, Gaylord 7.6
Stella Estes, Brethren 7.6
Kelsey Quiggin, Mesick 7.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Maddie Bradford, Glen Lake 7.5
Abbey Wright, Charlevoix 7.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 7.3
Jacey Somers, Bellaire 7.3
Alie Bisballe, Lake City 7.2
Sophie Simon, TC Central 7.2
Avery Parker, Gaylord 7.1
Leah Helsel, Manton 7.0
Maddie Chilson, Buckley 6.8
Grayson Guy, Petoskey 6.7
Julia Jones, Grand Traverse Academy 6.5
Maddy Biller, Brethren 6.4
Aiden Harrand, Buckley 6.4
Elli Miller, Leland 6.3
Ruby Hogan, Glen Lake 6.3
Eleanor Valkner, Glen Lake 6.3
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 6.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Cate Heethuis, TC Central 6.2
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.1
Hannah Grahn, Kingsley 6.0
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 6.0
Savina Anhalt, Frankfort 6.0
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 5.9
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 5.8
Kayla Milarch, Buckley 5.7
Hailey Hart, Onekama 5.6
Olivia Sexton, Brethren 5.6
Lia Trudeau, Petoskey 5.5
Caitlyn Matelski, Petoskey 5.5
Hailey Hart, Onekama 5.4
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 5.3
June Kirkpatrick, East Jordan 5.3
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 5.0
ASSISTS PER GAME
Kelsey Quiggin, Mesick 4.1
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.0
Jakiah Brumfield, TC Central 4.0
Alie Bisballe, Lake City 3.9
Ruby Hogan, Glen Lake 3.8
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.6
Aiden Harrand, Buckley 3.5
Maddie Bradford, Glen Lake 3.4
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.4
June Kirkpatrick, East Jordan 3.4
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Caroline Guy, Petoskey 3.2
Maeve Sweeney, Leland 3.1
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.0
Olivia Sexton, Brethren 2.9
Cate Heethuis, TC Central 2.9
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.8
Mallory Lowe, Leland 2.6
Elli Miller, Leland 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.1
Ruby Hogan, Glen Lake 5.3
Julia Jones, Grand Traverse Academy 5.1
Kara Johnson, Benzie Central 4.1
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 3.9
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.9
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.5
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.5
Mallory Lowe, Leland 3.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Kelsey Quiggin, Mesick 3.4
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 3.3
Jacey Somers, Bellaire 3.3
Alice Amstutz, Brethren 3.3
Olivia Sexton, Brethren 3.2
Kendall Standfest, Elk Rapids 3.2
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Anna Kemp, Charlevoix 3.1
Isabella Esssenberg, Ellsworth 3.1
Jakiah Brumfield, TC Central 3.0
Aiden Harrand, Buckley 3.0
Elli Miller, Leland 3.0
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 3.0
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.9
Maeve Sweeney, Leland 2.8
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.8
Mikayla Thompson, TC West 2.8
Cate Heethuis, TC Central 2.8
Maggie Napont, TC St. Francis 2.7
Ella Knudsen, Leland 2.7
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.7
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.7
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.6
Maddie Bradford, Glen Lake 2.5
Carly Bennett, Onekama 2.4
Caroline Guy, Petoskey 2.3
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Lauren Bingham, Elk Rapids 2.3
Hunter St. Peter, TC St. Francis 2.2
Halli Warner, TC Central 2.2
Alie Bisballe, Lake City 2.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 2.1
Heather Zielinski, Onekama 2.1
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.1
Kayla Milarch, Buckley 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Hailey Hart, Onekama 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.8
Lindsey Cross, East Jordan 2.8
Alie Bisballe, Lake City 2.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.4
Morgan Deming, Boyne City 2.1
Kelsey Quiggin, Mesick 1.9
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 1.8
Mackenzie Bisballe, Lake City 1.6
Maddie Bradford, Glen Lake 1.4
Elly Sexton, Brethren 1.3
Stella Estes, Brethren 1.1
Elli Miller, Leland 1.1
Elizabeth Logan, Manistee Catholic 1.1
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Cate Heethuis, TC Central 1.0
Lucia France, TC Central 1.0
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