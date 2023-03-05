BOYS
POINTS PER GAME
Kelan Pletcher, Ellsworth 24.3
Anthony Ribel, TC Central 24.0
Landon Kulawiak, Buckley 23.1
Luke Hazelton, Glen Lake 22.3
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 22.1
Garrison Barrett, Central Lake 22.0
Kaden Hansel, Inland Lakes 21.7
Luke Gelow, Gaylord 21.2
Levi Schultz, TC Christian 20.8
Jacob Jenuwine, Ellsworth 20.5
Braeden Flynn, Harbor Springs 19.9
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 19.8
Ashtyn Simerson, Mesick 19.6
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 19.5
Jayden Hanson, Bellaire 19.3
Jaxon Childers, Benzie Central 18.9
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.8
Reece Broderick, TC Christian 18.8
Cade Trudeau, Petoskey 18.3
Alex Calcaterra, Boyne City 18.2
Evan Haverkamp, McBain 17.8
Carter Simmer, Mesick 17.4
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 17.1
Drayten Evans, Central Lake 16.0
Charlie Howell, Cadillac 15.5
Ethan Kucharek, Grayling 15.5
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Drake Koepke, Bellaire 15.3
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 14.5
Jaden Montague, Cadillac 13.8
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.8
Quentin Gillespie, TC West 13.0
Connor Wojciechowski, Brethren 12.9
Mason Wilcox, Boyne City 12.6
Carter Williams, Buckley 12.5
Patrick Puroll, Ellsworth 12.3
Jack Mesaros, Brethren 12.2
Chase Bott, Kingsley 12.2
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.1
Ben Habers, TC West 12.0
Spencer Ball, Elk Rapids 11.9
Aiden Dixon, Mancelona 11.8
Caden Bradford, Onekama 11.8
Jimmy Marshall, Petoskey 11.8
Fletcher Quinlan, Grayling 11.6
Carter Kerby, Frankfort 11.5
Shane Izzard, Petoskey 11.3
Jackson Kulawiak, Buckley 11.2
Grady Harless, Bear Lake 11.0
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 11.0
Dawson Derrer, Bellaire 10.6
Connor Wallace, Inland Lakes 10.6
Brody Gothard, Lake City 10.6
Nick Stevenson, Frankfort 10.5
Myles Harless, Bear Lake 10.4
Ryan Grinage, Leland 10.3
Benjamin Rodenbaugh, McBain 10.3
Garret Mobley, Brethren 10.2
Luke Bradford, Onekama 10.2
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 10.0
Lincoln Lockhart, TC West 10.0
Tyler Milarch, Buckley 9.9
Lucas Stone, East Jordan 9.9
John Hagelstein, TC St. Francis 9.9
Korbyn Russell, East Jordan 9.8
Xander Sauer, Frankfort 9.8
Emmerson Farmer, Frankfort 9.4
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Luke Enders, Gaylord 8.9
Aidan Locker, Gaylord 8.9
Miles Pritchett, Benzie Central 8.8
Jacob Johnson, Boyne City 8.8
Rowan Zickert, Benzie Central 8.6
Haven Somers, Elk Rapids 8.6
Neil Ihme, Glen Lake 8.6
Andrew Gray, Benzie Central 8.5
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.5
Zack Middleton, Kingsley 8.5
Adam Domres, Onekama 8.3
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Landen Hart, Kalkaska 8.2
Grant Miller, Central Lake 8.0
Tristan Demlow, Grayling 7.9
Jack Neer, Boyne City 7.8
Diego Ham, Mesick 7.8
Drew Breimayer, TC St. Francis 7.8
Sean Galla, Glen Lake 7.6
Joey Donahue, TC St. Francis 7.5
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
Kalvin McGillis, McBain 7.0
Joe O'Neill, Mesick 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 13.8
Evan Haverkamp, McBain 11.5
Carter Williams, Buckley 10.2
Cade Trudeau, Petoskey 9.9
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 9.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.4
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Jayden Hanson, Bellaire 9.0
Nick Stevenson, Frankfort 9.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.8
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 8.7
Neil Ihme, Glen Lake 8.6
Myles Harless, Bear Lake 8.5
Luke Bradford, Onekama 8.5
Garret Mobley, Brethren 8.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Charlie Howell, Cadillac 8.1
Dawson Derrer, Bellaire 8.0
Brody Gothard, Lake City 8.0
Tyler Hall, Mesick 8.0
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.2
John Hagelstein, TC St. Francis 7.2
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Patrick Puroll, Ellsworth 7.1
Chase Bott, Kingsley 7.0
Benjamin Rodenbaugh, McBain 7.0
Miles Pritchett, Benzie Central 7.0
Adam Domres, Onekama 7.0
Grant Miller, Central Lake 7.0
Jimmy Alpi, Leland 6.5
Luke Hazelton, Glen Lake 6.4
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.3
Landen Miller, TC Central 6.3
Landon Kulawiak, Buckley 6.2
Kaden Hansel, Inland Lakes 6.2
Jaxon Childers, Benzie Central 6.2
Devon Olstrom, East Jordan 6.2
Anthony Ribel, TC Central 6.0
Ashtyn Simerson, Mesick 6.0
Drayten Evans, Central Lake 6.0
ASSISTS PER GAME
Patrick Puroll, Ellsworth 7.3
Jackson Kulawiak, Buckley 6.8
Benjamin Rodenbaugh, McBain 6.4
Tristan Demlow, Grayling 5.4
Braeden Flynn, Harbor Springs 5.0
Joe O'Neill, Mesick 5.0
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 4.8
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 4.6
Spencer Ball, Elk Rapids 4.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.3
Jaxon Childers, Benzie Central 4.3
Drayten Evans, Central Lake 4.3
Mason Wilcox, Boyne City 4.2
Gavin Goetz, Cadillac 4.1
Kaden Hansel, Inland Lakes 4.0
Carter Kerby, Frankfort 4.0
Kenyon Brown, Brethren 4.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.0
Cade Trudeau, Petoskey 3.7
Ashtyn Simerson, Mesick 3.7
Jacob Jenuwine, Ellsworth 3.4
Anthony Ribel, TC Central 3.4
Drake Koepke, Bellaire 3.2
Logan DeFour, Leland 3.2
Alex Calcaterra, Boyne City 3.1
Joey Donahue, TC St. Francis 3.1
Connor Wallace, Inland Lakes 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.1
Sean Galla, Glen Lake 3.1
Andrew Gray, Benzie Central 2.8
Jack Mesaros, Brethren 2.7
Maddox Mead, Grayling 2.7
Corbin Bisballe, Lake City 2.7
Neil Ihme, Glen Lake 2.6
Rowan Zickert, Benzie Central 2.6
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Grady Harless, Bear Lake 2.5
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.5
Drew Dezelski, Glen Lake 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 5.3
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Spencer Ball, Elk Rapids 4.3
Patrick Puroll, Ellsworth 4.2
Jaxon Childers, Benzie Central 4.0
Ashtyn Simerson, Mesick 3.5
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.2
Jackson Kulawiak, Buckley 3.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.0
Carter Kerby, Frankfort 3.0
Connor Wojciechowski, Brethren 3.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 2.9
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Drake Koepke, Bellaire 2.8
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.7
John Hagelstein, TC St. Francis 2.7
Drew Dezelski, Glen Lake 2.6
Braeden Flynn, Harbor Springs 2.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.5
Drayten Evans, Central Lake 2.4
Mason Wilcox, Boyne City 2.4
Kaden Hansel, Inland Lakes 2.4
Joey Donahue, TC St. Francis 2.4
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 2.3
Garrison Barrett, Central Lake 2.3
Connor Wallace, Inland Lakes 2.2
Maddox Mead, Grayling 2.2
Luke Bradford, Onekama 2.2
Rowan Zickert, Benzie Central 2.1
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.1
Benjamin Rodenbaugh, McBain 2.0
Tristan Demlow, Grayling 2.0
Joe O'Neill, Mesick 2.0
Anthony Ribel, TC Central 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.0
Benji Allen, Glen Lake 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
Marcus Booms, Lake City 2.0
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Cooper Bufalini, Glen Lake 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
Owen Cary, Ellsworth 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 4.9
Garret Mobley, Brethren 3.5
Carter Williams, Buckley 2.2
Evan Haverkamp, McBain 2.2
Tyler Hall, Mesick 2.0
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Ryan McGuire, Elk Rapids 1.3
Cameron Snyder, Ellsworth 1.3
Jayden Hanson, Bellaire 1.2
Miles Pritchett, Benzie Central 1.2
Ashtyn Simerson, Mesick 1.0
John Hagelstein, TC St. Francis 1.0
Carter Simmer, Mesick 1.0
Nick Stevenson, Frankfort 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Landon Kulawiak, Buckley 1.0
Brody Gothard, Lake City 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 24.7
Jacey Somers, Bellaire 24.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 18.3
Ruby Hogan, Glen Lake 18.2
Kayla McCoy, Mesick 18.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 17.2
Maggie Napont, TC St. Francis 16.8
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 16.5
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 15.8
Lindsey Cross, East Jordan 13.7
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 13.5
Maddie Bradford, Glen Lake 13.3
Evelyn VanTol, Frankfort 13.1
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 13.1
Kara Johnson, Benzie Central 13.0
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.0
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.8
Katelyn Wolgamott, Central Lake 12.7
Gloria Stepanovich, Benzie Central 12.6
Kayla Milarch, Buckley 12.5
Avery Parker, Gaylord 12.4
Elli Miller, Leland 12.4
Kahli Heuker, McBain 12.3
Julia Jones, GT Academy 12.2
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Leah Helsel, Manton 12.0
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.9
Libby McCarthy, Manistee 11.7
Sierra Kruzel, Harbor Springs 11.4
Liberty Perry, Central Lake 11.2
Hannah Grahn, Kingsley 11.0
Elly Sexton, Brethren 10.9
Alexis Kozlowski, Gaylord 10.9
Alie Bisballe, Lake City 10.6
Mallory Lowe, Leland 10.6
Taylor Matthews, Buckley 10.5
June Kirkpatrick, East Jordan 10.3
Isabella Esssenberg, Ellsworth 10.2
Abbey Wright, Charlevoix 10.1
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 10.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.0
Carly Bennett, Onekama 10.0
Lauren Bingham, Elk Rapids 9.8
Sydney Heuker, McBain 9.7
Analiese Fredin, McBain 9.7
Makayla Watkins, Grayling 9.6
Kylee Harris, Frankfort 9.4
Jakiah Brumfield, TC Central 9.4
Lucia France, TC Central 9.1
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 9.0
Genna Alexander, Manton 9.0
Madison Gutowski, Onekama 9.0
Halli Warner, TC Central 9.0
Avery Strange, Ellsworth 8.9
Hailey Fisher, Harbor Springs 8.9
Morgan Deming, Boyne City 8.8
Joslyn Seeley, Cadillac 8.7
Maeve Sweeney, Leland 8.7
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.6
Grayson Guy, Petoskey 8.6
Alice Amstutz, Brethren 8.6
Morgan Bergquist, Elk Rapids 8.5
Kaleigh Swiger, Cadillac 8.4
Grace Kidd, Manistee Catholic 8.3
Caroline Guy, Petoskey 8.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.0
Aliyah Geary, Manton 8.0
Elly Wilcox, Boyne City 7.9
Maddy Biller, Brethren 7.9
Mikayla Thompson, TC West 7.8
Claire Dutton, Kingsley 7.6
Cate Heethuis, TC Central 7.5
Grace Hillier, Kingsley 7.5
Kenzie Bromley, Petoskey 7.5
Reagan LaCross, TC West 7.5
Grace Lewis, Kingsley 7.3
Lia Trudeau, Petoskey 7.1
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.0
REBOUNDS PER GAME
Kendall Standfest, Elk Rapids 10.5
Gloria Stepanovich, Benzie Central 10.5
Elly Sexton, Brethren 10.4
Lindsey Cross, East Jordan 10.0
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Kahli Heuker, McBain 9.5
Lucia France, TC Central 9.4
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 9.3
Jacey Somers, Bellaire 9.2
Hannah Grahn, Kingsley 9.2
Avery Strange, Ellsworth 9.2
Evelyn VanTol, Frankfort 8.8
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.6
Carly Bennett, Onekama 8.6
MacKenzie Bisballe, Lake City 8.5
Taylor Matthews, Buckley 8.5
Maeve Sweeney, Leland 8.3
Morgan Deming, Boyne City 7.8
Kelsey Quiggin, Mesick 7.8
Savina Anhalt, Frankfort 7.6
Emma Mackenzie, Frankfort 7.5
Olivia Flynn, Harbor Springs 7.3
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 7.3
Abbey Wright, Charlevoix 7.3
Maddie Bradford, Glen Lake 7.2
Alie Bisballe, Lake City 7.2
Paige Keiser, Harbor Springs 7.1
Avery Parker, Gaylord 7.0
Leah Helsel, Manton 7.0
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.0
Allison Kelley, Manistee 7.0
Sierra Kruzel, Harbor Springs 6.8
Maddie Chilson, Buckley 6.8
Libby McCarthy, Manistee 6.6
Grayson Guy, Petoskey 6.6
Stella Estes, Brethren 6.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.5
Maddy Biller, Brethren 6.5
Sophie simon, TC Central 6.4
Aiden Harrand, Buckley 6.4
Julia Jones, GT Academy 6.2
Makayla Watkins, Grayling 6.2
Liberty Perry, Central Lake 6.0
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 6.0
Cali D'Amour, Grayling 6.0
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.0
ASSISTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 4.7
Jakiah Brumfield, TC Central 4.3
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.2
Kelsey Quiggin, Mesick 4.0
Ruby Hogan, Glen Lake 3.9
Hailey Fisher, Harbor Springs 3.6
Alie Bisballe, Lake City 3.5
Leah Helsel, Manton 3.5
Aiden Harrand, Buckley 3.5
Cate Heethuis, TC Central 3.5
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.4
Maddie Bradford, Glen Lake 3.3
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.1
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Leah Stickney, Manistee Catholic 2.9
Katelyn Wolgamott, Central Lake 2.9
Olivia Sexton, Brethren 2.9
Caroline Guy, Petoskey 2.8
Carly Bennett, Onekama 2.7
Savina Anhalt, Frankfort 2.7
Libby McCarthy, Manistee 2.7
June Kirkpatrick, East Jordan 2.6
Caitlin Butzin, McBain 2.6
Joslyn Seeley, Cadillac 2.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 2.5
Alice Amstutz, Brethren 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.2
Julia Jones, GT Academy 5.8
Ruby Hogan, Glen Lake 5.6
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.2
Katelyn Wolgamott, Central Lake 4.7
Kara Johnson, Benzie Central 4.2
Grace Hillier, Kingsley 4.1
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.0
Mallory Lowe, Leland 3.8
Makayla Watkins, Grayling 3.7
Alivia Eggleston, Central Lake 3.7
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.4
Olivia Flynn, Harbor Springs 3.3
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 3.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 3.2
Liberty Perry, Central Lake 3.2
Jacey Somers, Bellaire 3.2
Jakiah Brumfield, TC Central 3.1
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.1
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Isabella Esssenberg, Ellsworth 3.1
Grace Lewis, Kingsley 3.1
Alice Amstutz, Brethren 3.1
Kelsey Quiggin, Mesick 3.0
Aiden Harrand, Buckley 3.0
Hailey Hart, Onekama 3.0
Olivia Sexton, Brethren 3.0
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.9
Emma McKinley, Gaylord St. Mary 2.8
Hailey Fisher, Harbor Springs 2.7
Elli Miller, Leland 2.7
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.7
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.7
Maggie Napont, TC St. Francis 2.7
Maeve Sweeney, Leland 2.6
Mikayla Thompson, TC West 2.6
Caroline Guy, Petoskey 2.4
Kaylee Jeffers, Gaylord St. Mary 2.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 2.4
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.4
Cate Heethuis, TC Central 2.3
Hunter St. Peter, TC St. Francis 2.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 2.2
Maddie Bradford, Glen Lake 2.2
Ella Knudsen, Leland 2.2
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.1
Joelyssa Hayden, Central Lake 2.1
Caitlin Butzin, McBain 2.1
Halli Warner, TC Central 2.1
Leah Helsel, Manton 2.0
Carly Bennett, Onekama 2.0
Libby McCarthy, Manistee 2.0
Allison Kelley, Manistee 2.0
Kayla Milarch, Buckley 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Cali D'Amour, Grayling 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.0
Morgan Deming, Boyne City 2.8
Kelsey Quiggin, Mesick 2.7
Megan Pavwoski, GT Academy 2.6
Alie Bisballe, Lake City 2.5
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 1.5
Maddie Bradford, Glen Lake 1.5
Lucia France, TC Central 1.4
Stella Estes, Brethren 1.4
Elly Sexton, Brethren 1.2
Elli Miller, Leland 1.1
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 1.1
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Lindsey Cross, East Jordan 1.0
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