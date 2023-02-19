BOYS
POINTS PER GAME
Luke Hazelton, Glen Lake 24.4
Kelan Pletcher, Ellsworth 24.1
Anthony Ribel, TC Central 24.1
Landon Kulawiak, Buckley 22.9
Garrison Barrett, Central Lake 22.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 22.0
Jayden Hanson, Bellaire 21.0
Ashtyn Simerson, Mesick 21.0
Levi Schultz, TC Christian 20.8
Jacob Jenuwine, Ellsworth 20.4
Kaden Hansel, Inland Lakes 20.1
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 19.5
Jaxon Childers, Benzie Central 19.2
Reece Broderick, TC Christian 18.8
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 18.8
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.7
Luke Gelow, Gaylord 18.6
Evan Haverkamp, McBain 18.5
Cade Trudeau, Petoskey 18.3
Alex Calcaterra, Boyne City 17.6
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 17.1
Carter Simmer, Mesick 17.0
Ethan Kucharek, Grayling 16.4
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 15.1
Drake Koepke, Bellaire 15.0
Drayten Evans, Central Lake 15.0
Charlie Howell, Cadillac 14.5
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.8
Jaden Montague, Cadillac 13.7
Mason Wilcox, Boyne City 13.3
Carter Williams, Buckley 13.1
Quentin Gillespie, TC West 13.0
Patrick Puroll, Ellsworth 12.9
Connor Wojciechowski, Brethren 12.6
Chase Bott, Kingsley 12.2
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.1
Ben Habers, TC West 12.0
Aiden Dixon, Mancelona 11.8
Jimmy Marshall, Petoskey 11.8
Spencer Ball, Elk Rapids 11.7
Carter Kerby, Frankfort 11.5
Fletcher Quinlan, Grayling 11.5
Shane Izzard, Petoskey 11.3
Caden Bradford, Onekama 11.2
Luke Bradford, Onekama 11.2
Grady Harless, Bear Lake 11.2
Brody Gothard, Lake City 11.0
Benjamin Rodenbaugh, McBain 11.0
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 10.8
Gsrret Mobley, Brethren 10.6
Jackson Kulawiak, Buckley 10.6
Nick Stevenson, Frankfort 10.5
Luke Enders, Gaylord 10.3
Ryan Grinage, Leland 10.3
John Hagelstein, TC St. Francis 10.1
Myles Harless, Bear Lake 10.0
Dawson Derrer, Bellaire 10.0
Lincoln Lockhart, TC West 10.0
Jacob Johnson, Boyne City 9.9
Analiese Fredin, McBain 9.9
Xander Sauer, Frankfort 9.8
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 9.6
Emmerson Farmer, Frankfort 9.4
Andrew Gray, Benzie Central 9.3
Aidan Locker, Gaylord 9.3
Miles Pritchett, Benzie Central 9.1
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Neil Ihme, Glen Lake 8.9
Adam Domres, Onekama 8.9
Zack Middleton, Kingsley 8.5
Drew Breimayer, TC St. Francis 8.5
Haven Somers, Elk Rapids 8.4
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.3
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Tristan Demlow, Grayling 8.2
Landen Hart, Kalkaska 8.2
Korbyn Russell, East Jordan 8.1
Tyler Hall, Mesick 8.0
Diego Ham, Mesick 8.0
Rowan Zickert, Benzie Central 7.9
Sean Galla, Glen Lake 7.6
Zach Griffis, Bear Lake 7.4
Grant Miller, Central Lake 7.0
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
Joe O'Neill, Mesick 7.0
Joey Donahue, TC St. Francis 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 13.8
Evan Haverkamp, McBain 11.7
Cade Trudeau, Petoskey 9.9
Carter Williams, Buckley 9.7
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 9.5
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Neil Ihme, Glen Lake 9.3
Brody Gothard, Lake City 9.1
Nick Stevenson, Frankfort 9.0
Luke Bradford, Onekama 8.9
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.8
Sam Schoonmaker, Inland Lakes 8.7
Charlie Howell, Cadillac 8.7
Jayden Hanson, Bellaire 8.5
Myles Harless, Bear Lake 8.5
Dawson Derrer, Bellaire 8.5
Gsrret Mobley, Brethren 8.2
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Tyler Hall, Mesick 8.0
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.8
John Hagelstein, TC St. Francis 7.5
Adam Domres, Onekama 7.4
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Luke Hazelton, Glen Lake 7.1
Chase Bott, Kingsley 7.0
Miles Pritchett, Benzie Central 7.0
Grant Miller, Central Lake 7.0
Jaxon Childers, Benzie Central 6.6
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.6
Benjamin Rodenbaugh, McBain 6.5
Jimmy Alpi, Leland 6.5
Ashtyn Simerson, Mesick 6.3
Landen Miller, TC Central 6.2
Patrick Puroll, Ellsworth 6.1
Fletcher Quinlan, Grayling 6.1
Anthony Ribel, TC Central 6.0
Drayten Evans, Central Lake 6.0
Kaden Hansel, Inland Lakes 5.7
Tristan Demlow, Grayling 5.6
Korbyn Russell, East Jordan 5.6
Devon Olstrom, East Jordan 5.5
Brad Elkins, Kalkaska 5.5
Alex Calcaterra, Boyne City 5.3
Ryan McGuire, Elk Rapids 5.1
Diego Ham, Mesick 5.1
Max Beal, East Jordan 5.1
Carter Kerby, Frankfort 5.0
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Joey Donahue, TC St. Francis 5.0
Brendan Aenis, East Jordan 5.0
ASSISTS PER GAME
Jackson Kulawiak, Buckley 7.1
Patrick Puroll, Ellsworth 7.0
Tristan Demlow, Grayling 5.3
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 4.8
Benjamin Rodenbaugh, McBain 4.8
Joe O'Neill, Mesick 4.7
Spencer Ball, Elk Rapids 4.5
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.5
Jaxon Childers, Benzie Central 4.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 4.2
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.2
Gavin Goetz, Cadillac 4.1
Mason Wilcox, Boyne City 4.0
Carter Kerby, Frankfort 4.0
Kaden Hansel, Inland Lakes 3.9
Ashtyn Simerson, Mesick 3.7
Cade Trudeau, Petoskey 3.7
Kenyon Brown, Brethren 3.6
Drake Koepke, Bellaire 3.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 3.4
Anthony Ribel, TC Central 3.4
Joey Donahue, TC St. Francis 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.3
Logan DeFour, Leland 3.2
Sean Galla, Glen Lake 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.0
Rowan Zickert, Benzie Central 2.9
Corbin Bisballe, Lake City 2.9
Neil Ihme, Glen Lake 2.8
Maddox Mead, Grayling 2.8
Andrew Gray, Benzie Central 2.7
Drew Dezelski, Glen Lake 2.7
Grady Harless, Bear Lake 2.6
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Luke Bradford, Onekama 2.6
Myles Harless, Bear Lake 2.5
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.5
Ethan Kucharek, Grayling 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 5.3
Landen Hart, Kalkaska 5.0
Spencer Ball, Elk Rapids 4.5
Patrick Puroll, Ellsworth 4.2
Jaxon Childers, Benzie Central 4.0
Ashtyn Simerson, Mesick 3.5
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.4
Connor Wojciechowski, Brethren 3.3
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.2
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.2
Jackson Kulawiak, Buckley 3.0
Carter Kerby, Frankfort 3.0
Drake Koepke, Bellaire 3.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.6
Drew Dezelski, Glen Lake 2.6
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.5
Kaden Hansel, Inland Lakes 2.5
Joey Donahue, TC St. Francis 2.5
Maddox Mead, Grayling 2.3
Luke Enders, Gaylord 2.3
Drayten Evans, Central Lake 2.3
Aidan Locker, Gaylord 2.3
Garrison Barrett, Central Lake 2.3
Mason Wilcox, Boyne City 2.2
Luke Bradford, Onekama 2.2
Benji Allen, Glen Lake 2.2
Tristan Demlow, Grayling 2.1
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.1
Marcus Booms, Lake City 2.1
Cooper Bufalini, Glen Lake 2.1
Owen Cary, Ellsworth 2.1
Joe O'Neill, Mesick 2.0
Anthony Ribel, TC Central 2.0
Grady Harless, Bear Lake 2.0
Carter Simmer, Mesick 2.0
Henry Reineck, TC St. Francis 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
John Hagelstein, TC St. Francis 2.0
Nick Stevenson, Frankfort 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Jayden Hanson, Bellaire 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 5.3
Garret Mobley, Brethren 3.0
Evan Haverkamp, McBain 2.4
Carter Williams, Buckley 2.0
Tyler Hall, Mesick 1.5
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Miles Pritchett, Benzie Central 1.5
Max Beal, East Jordan 1.2
Cameron Snyder, Ellsworth 1.2
Jayden Hanson, Bellaire 1.1
Ryan McGuire, Elk Rapids 1.1
Brody Gothard, Lake City 1.1
Carter Simmer, Mesick 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Nick Stevenson, Frankfort 1.0
Charlie Howell, Cadillac 1.0
Fletcher Quinlan, Grayling 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 25.0
Jacey Somers, Bellaire 24.4
Ruby Hogan, Glen Lake 18.2
MacKenzie Bisballe, Lake City 17.7
Kayla McCoy, Mesick 17.4
Kendall Standfest, Elk Rapids 17.2
Maggie Napont, TC St. Francis 16.8
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 16.6
Lindsey Cross, East Jordan 16.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 14.4
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 13.5
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 13.5
Maddie Bradford, Glen Lake 13.3
Katelyn Wolgamott, Central Lake 13.2
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.2
Evelyn VanTol, Frankfort 13.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 12.9
Julia Jones, Grand Traverse Academy 12.9
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.9
Kahli Heuker, McBain 12.6
Kayla Milarch, Buckley 12.5
Avery Parker, Gaylord 12.4
Elli Miller, Leland 12.4
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 12.3
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Leah Helsel, Manton 12.0
Kara Johnson, Benzie Central 11.9
Libby McCarthy, Manistee 11.7
Liberty Perry, Central Lake 11.2
Carly Bennett, Onekama 11.2
Elly Sexton, Brethren 11.2
Hannah Grahn, Kingsley 11.0
Alexis Kozlowski, Gaylord 10.9
Alie Bisballe, Lake City 10.7
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.7
Mallory Lowe, Leland 10.6
Taylor Matthews, Buckley 10.5
Isabella Esssenberg, Ellsworth 10.2
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 10.0
Sydney Heuker, McBain 9.9
Lauren Bingham, Elk Rapids 9.8
Makayla Watkins, Grayling 9.6
Jakiah Brumfield, TC Central 9.5
Kylee Harris, Frankfort 9.4
Halli Warner, TC Central 9.2
Madison Gutowski, Onekama 9.2
Abbey Wright, Charlevoix 9.1
June Kirkpatrick, East Jordan 9.0
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 9.0
Genna Alexander, Manton 9.0
Avery Strange, Ellsworth 8.9
Grayson Guy, Petoskey 8.9
Morgan Deming, Boyne City 8.8
Joslyn Seeley, Cadillac 8.7
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.7
Maeve Sweeney, Leland 8.7
Lucia France, TC Central 8.7
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.6
Grace Kidd, Manistee Catholic 8.6
Morgan Bergquist, Elk Rapids 8.5
Kaleigh Swiger, Cadillac 8.4
Maddy Biller, Brethren 8.2
Caroline Guy, Petoskey 8.2
Aliyah Geary, Manton 8.0
Elly Wilcox, Boyne City 7.9
Kenzie Bromley, Petoskey 7.9
Mikayla Thompson, TC West 7.8
Alice Amstutz, Brethren 7.6
Claire Dutton, Kingsley 7.6
Grace Hillier, Kingsley 7.5
Lia Trudeau, Petoskey 7.5
Reagan LaCross, TC West 7.5
Grace Lewis, Kingsley 7.3
Cate Heethuis, TC Central 7.3
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.0
REBOUNDS PER GAME
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.0
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.7
Elly Sexton, Brethren 10.6
Kendall Standfest, Elk Rapids 10.5
Lindsey Cross, East Jordan 10.3
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Kahli Heuker, McBain 9.9
Carly Bennett, Onekama 9.6
Jacey Somers, Bellaire 9.3
Lucia France, TC Central 9.3
Hannah Grahn, Kingsley 9.2
Avery Strange, Ellsworth 9.2
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.8
Evelyn VanTol, Frankfort 8.8
Taylor Matthews, Buckley 8.5
Maeve Sweeney, Leland 8.3
MacKenzie Bisballe, Lake City 8.1
Morgan Deming, Boyne City 7.8
Kelsey Quiggin, Mesick 7.8
Savina Anhalt, Frankfort 7.6
Abbey Wright, Charlevoix 7.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Emma Mackenzie, Frankfort 7.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg-Lewiston 7.3
Olivia Flynn, Harbor Springs 7.2
Maddie Bradford, Glen Lake 7.2
Avery Parker, Gaylord 7.0
Leah Helsel, Manton 7.0
Allison Kelley, Manistee 7.0
Alie Bisballe, Lake City 6.9
Maddie Chilson, Buckley 6.8
Grayson Guy, Petoskey 6.7
Stella Estes, Brethren 6.7
Libby McCarthy, Manistee 6.6
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 6.6
Maddy Biller, Brethren 6.6
Sophie Simon, TC Central 6.5
Aiden Harrand, Buckley 6.4
Makayla Watkins, Grayling 6.2
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.2
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 6.1
Julia Jones, Grand Traverse Academy 6.1
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 6.0
Sydney Heuker, McBain 6.0
Cali D'Amour, Grayling 6.0
Adyson Nederhood, McBain 6.0
Elli Miller, Leland 5.9
Liberty Perry, Central Lake 5.9
Cate Heethuis, TC Central 5.8
Katelyn Wolgamott, Central Lake 5.8
Kayla Milarch, Buckley 5.7
Joslyn Seeley, Cadillac 5.7
Hailey Hart, Onekama 5.7
Genna Alexander, Manton 5.5
Lia Trudeau, Petoskey 5.5
Caitlyn Matelski, Petoskey 5.5
June Kirkpatrick, East Jordan 5.3
Olivia Sexton, Brethren 5.3
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 5.2
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 5.2
Alivia Eggleston, Central Lake 5.1
Reagan LaCross, TC West 5.0
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 5.0
ASSISTS PER GAME
Olivia Flynn, Harbor Springs 5.0
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.4
Jakiah Brumfield, TC Central 4.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.2
Kelsey Quiggin, Mesick 4.2
Ruby Hogan, Glen Lake 3.9
Alie Bisballe, Lake City 3.7
Aiden Harrand, Buckley 3.5
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.5
Leah Helsel, Manton 3.5
June Kirkpatrick, East Jordan 3.4
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.3
Maddie Bradford, Glen Lake 3.3
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Caroline Guy, Petoskey 3.2
Cate Heethuis, TC Central 3.2
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.1
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.0
Olivia Sexton, Brethren 2.9
Katelyn Wolgamott, Central Lake 2.9
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.9
Savina Anhalt, Frankfort 2.7
Libby McCarthy, Manistee 2.7
Caitlin Butzin, McBain 2.7
Joslyn Seeley, Cadillac 2.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 2.5
Alice Amstutz, Brethren 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.2
Julia Jones, Grand Traverse Academy 6.0
Ruby Hogan, Glen Lake 5.6
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 5.1
Katelyn Wolgamott, Central Lake 4.8
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.2
Kara Johnson, Benzie Central 4.1
Grace Hillier, Kingsley 4.1
Olivia Flynn, Harbor Springs 4.0
Alivia Eggleston, Central Lake 3.9
Mallory Lowe, Leland 3.8
Makayla Watkins, Grayling 3.7
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.5
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Kelsey Quiggin, Mesick 3.4
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.3
Jayden Marlatt, Johannesburg-Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg-Lewiston 3.3
Liberty Perry, Central Lake 3.3
Alice Amstutz, Brethren 3.3
Kendall Standfest, Elk Rapids 3.2
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.2
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.2
Jacey Somers, Bellaire 3.2
Isabella Esssenberg, Ellsworth 3.1
Grace Lewis, Kingsley 3.1
Olivia Sexton, Brethren 3.1
Jakiah Brumfield, TC Central 3.0
Aiden Harrand, Buckley 3.0
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.9
Anna Kemp, Charlevoix 2.9
Maggie Napont, TC St. Francis 2.8
Hailey Hart, Onekama 2.8
Elli Miller, Leland 2.7
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.7
Maeve Sweeney, Leland 2.6
Emma McKinley, Gaylord St. Mary 2.6
Mikayla Thompson, TC West 2.6
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.5
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.5
Cate Heethuis, TC Central 2.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 2.4
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.4
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 2.4
Caroline Guy, Petoskey 2.3
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Maddie Bradford, Glen Lake 2.2
Caitlin Butzin, McBain 2.2
Carly Bennett, Onekama 2.2
Ella Knudsen, Leland 2.2
Joelyssa Hayden, Central Lake 2.2
Alie Bisballe, Lake City 2.0
Leah Helsel, Manton 2.0
Libby McCarthy, Manistee 2.0
Kaylee Jeffers, Gaylord St. Mary 2.0
Allison Kelley, Manistee 2.0
Kayla Milarch, Buckley 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Cali D'Amour, Grayling 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.2
Morgan Deming, Boyne City 2.8
Lindsey Cross, East Jordan 2.8
Kelsey Quiggin, Mesick 2.7
Alie Bisballe, Lake City 2.6
Megan Pavwoski, Grand Traverse Academy 2.4
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
Elizabeth Logan, Manistee Catholic 1.6
Maddie Bradford, Glen Lake 1.5
MacKenzie Bisballe, Lake City 1.4
Lucia France, TC Central 1.3
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 1.2
Elly Sexton, Brethren 1.2
Elli Miller, Leland 1.1
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Stella Estes, Brethren 1.0
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