BOYS
POINTS PER GAME
Kelan Pletcher, Ellsworth 26.4
Luke Hazelton, Glen Lake 26.3
Landon Kulawiak, Buckley 23.4
Anthony Ribel, TC Central 22.5
Garrison Barrett, Central Lake 21.4
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 21.3
Ashytn Simerson, Mesick 21.0
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 20.9
Reece Broderick, TC Christian 20.4
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 20.3
Jayden Hanson, Bellaire 20.0
Levi Schultz, TC Christian 19.4
Jacob Jenuwine, Ellsworth 19.1
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 18.9
Jaxon Childers, Benzie Central 18.8
Alex Calcaterra, Boyne City 18.6
Luke Gelow, Gaylord 18.6
Ethan Kucharek, Grayling 18.4
Carter Simmer, Mesick 18.0
Drayten Evans, Central Lake 16.2
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 15.8
Joe Gaffney, Charlevoix 15.4
Drake Koepke, Bellaire 14.0
Darin Kunkel, Lake City 14.0
Connor Wojciechowski, Brethren 14.0
Charlie Howell, Cadillac 13.9
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 13.3
Patrick Puroll, Ellsworth 13.1
Aiden Dixon, Mancelona 13.1
Cooper Swikoski, Kalkaska 12.6
Jaden Montague, Cadillac 12.5
Spencer Ball, Elk Rapids 12.4
Mason Wilcox, Boyne City 12.4
Lee Pizana, Manistee Catholic 12.2
Fletcher Quinlan, Grayling 12.1
Chase Bott, Kingsley 12.0
Grady Harless, Bear Lake 12.0
Jackson Kulawiak, Buckley 11.9
Brody Gothard, Lake City 11.1
Jacob Johnson, Boyne City 11.1
Xander Sauer, Frankfort 11.0
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 11.0
Carter Williams, Buckley 10.8
Nick stevenson, Frankfort 10.8
Luke Enders, Gaylord 10.3
Carter Kerby, Frankfort 10.2
Rowan Zickert, Benzie Central 10.0
Drew Breimayer, TC St. Francis 9.9
Emmerson Farmer, Frankfort 9.8
Zach Griffis, Bear Lake 9.7
Adam Domres, Onekama 9.6
Caden Bradford, Onekama 9.6
John Hagelstein, TC St. Francis 9.5
Tristan Demlow, Grayling 9.4
Aidan Locker, Gaylord 9.3
Luke Bradford, Onekama 9.2
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 9.2
Sean Galla, Glen Lake 9.1
Dawson Derrer, Bellaire 9.0
Landen Hart, Kalkaska 9.0
Diego Ham, Mesick 9.0
Hudson Vollmer, Charlevoix 9.0
Myles Harless, Bear Lake 8.8
Ryan McGuire, Elk Rapids 8.7
Haven Somers, Elk Rapids 8.7
Neil Ihme, Glen Lake 8.6
Troy Nickel, Charlevoix 8.2
Miles Pritchett, Benzie Central 8.0
Joe O'Neill, Mesick 8.0
Andrew Gray, Benzie Central 7.7
Grayson Elmquist, Lake City 7.5
Tyler Hall, Mesick 7.0
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.0
REBOUNDS PER GAME
Levi Schultz, TC Christian 15.8
Brody Gothard, Lake City 11.3
Luke Bradford, Onekama 11.1
Carter Williams, Buckley 10.2
Dawson Derrer, Bellaire 10.0
Sawyer Couturier, Leland 10.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 9.6
Lee Pizana, Manistee Catholic 9.4
Tyler Hall, Mesick 9.0
Neil Ihme, Glen Lake 8.3
Charlie Howell, Cadillac 8.3
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.1
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 8.1
Garret Mobley, Brethren 8.1
Nick stevenson, Frankfort 8.0
John Hagelstein, TC St. Francis 8.0
Miles Pritchett, Benzie Central 7.7
Myles Harless, Bear Lake 7.6
Adam Domres, Onekama 7.6
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Jacob Jenuwine, Ellsworth 7.5
Jaxon Childers, Benzie Central 7.2
Matt Gunia, Manistee Catholic 7.2
Grant Miller, Central Lake 7.1
Landon Kulawiak, Buckley 7.0
Luke Hazelton, Glen Lake 7.0
Jayden Hanson, Bellaire 7.0
Cameron Snyder, Ellsworth 6.7
Brady Pretzlaff, Gaylord 6.6
Fletcher Quinlan, Grayling 6.2
Joe O'Neill, Mesick 6.0
Drake Koepke, Bellaire 6.0
Ashytn Simerson, Mesick 6.0
Landen Hart, Kalkaska 6.0
ASSISTS PER GAME
Jackson Kulawiak, Buckley 7.0
Patrick Puroll, Ellsworth 6.5
Dylan Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 5.9
Tristan Demlow, Grayling 5.4
Spencer Ball, Elk Rapids 4.8
Kelan Pletcher, Ellsworth 4.3
Jaxon Childers, Benzie Central 4.3
Carter Kerby, Frankfort 4.3
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 4.2
Joe O'Neill, Mesick 4.0
Carter Simmer, Mesick 4.0
Rowan Zickert, Benzie Central 3.7
Mason Wilcox, Boyne City 3.6
Drake Koepke, Bellaire 3.5
Kenyon Brown, Brethren 3.5
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Alex Calcaterra, Boyne City 3.4
Myles Harless, Bear Lake 3.3
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 3.2
Corbin Bisballe, Lake City 3.2
Anthony Ribel, TC Central 3.1
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 3.0
Joey Donahue, TC St. Francis 3.0
Drew Dezelski, Glen Lake 3.0
Neil Ihme, Glen Lake 2.9
Sean Galla, Glen Lake 2.9
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.8
Ethan Kucharek, Grayling 2.8
Maddox Mead, Grayling 2.7
Hudson Vollmer, Charlevoix 2.6
Luke Bradford, Onekama 2.5
Andrew Gray, Benzie Central 2.5
Drew Thompson, Lake Leelanau St. Mary 2.5
STEALS PER GAME
Cooper Swikoski, Kalkaska 6.0
Spencer Ball, Elk Rapids 4.3
Landen Hart, Kalkaska 4.0
Kelan Pletcher, Ellsworth 3.9
Patrick Puroll, Ellsworth 3.9
Jaxon Childers, Benzie Central 3.3
Gavin Bebble, Gaylord St. Mary 3.3
Joe O'Neill, Mesick 3.0
Connor Wojciechowski, Brethren 3.0
Lee Pizana, Manistee Catholic 2.9
Drayten Evans, Central Lake 2.8
Garrison Barrett, Central Lake 2.8
Daniel Jacobson, Gaylord St. Mary 2.8
Carter Kerby, Frankfort 2.7
Jackson Kulawiak, Buckley 2.7
Wyatt Nausadis, TC St. Francis 2.7
Nick stevenson, Frankfort 2.6
Jacob Jenuwine, Ellsworth 2.6
Maddox Mead, Grayling 2.5
Ethan Kucharek, Grayling 2.5
Grady Harless, Bear Lake 2.5
Mason Wilcox, Boyne City 2.4
Caleb Kerfoot, Elk Rapids 2.4
Joey Donahue, TC St. Francis 2.4
John Hagelstein, TC St. Francis 2.4
Luke Enders, Gaylord 2.3
Aidan Locker, Gaylord 2.3
Luke Bradford, Onekama 2.1
Tristan Demlow, Grayling 2.1
Marcus Booms, Lake City 2.1
Carter Simmer, Mesick 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Jayden Hanson, Bellaire 2.0
Ashytn Simerson, Mesick 2.0
Diego Ham, Mesick 2.0
Myles Harless, Bear Lake 2.0
Drake Koepke, Bellaire 2.0
Joe Gaffney, Charlevoix 2.0
Xander Sauer, Frankfort 2.0
Harrison Shepherd, TC St. Francis 2.0
Brody Jeffers, Gaylord St. Mary 2.0
BLOCKS PER GAME
Neil Ihme, Glen Lake 5.6
Garret Mobley, Brethren 3.0
Carter Williams, Buckley 2.2
Charlie Howell, Cadillac 2.2
Carter Simmer, Mesick 2.0
Tyler Hall, Mesick 2.0
Shawn Bramer, Lake Leelanau St. Mary 1.9
Miles Pritchett, Benzie Central 1.5
Nick stevenson, Frankfort 1.5
Bryce Plesha, Frankfort 1.5
Jaxon Childers, Benzie Central 1.3
Cameron Snyder, Ellsworth 1.3
Brody Gothard, Lake City 1.1
Jayden Hanson, Bellaire 1.0
Fletcher Quinlan, Grayling 1.0
Maddox Mead, Grayling 1.0
Joe O'Neill, Mesick 1.0
Ashytn Simerson, Mesick 1.0
Diego Ham, Mesick 1.0
Luke Bradford, Onekama 1.0
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GIRLS
POINTS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 21.4
Mackenzie Bisballe, Lake City 19.0
Kendall Standfest, Elk Rapids 18.0
Kayla McCoy, Mesick 17.7
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 17.5
Ruby Hogan, Glen Lake 17.1
Maggie Napont, TC St. Francis 16.7
Julia Jones, GT Academy 14.6
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 14.0
Elly Sexton, Brethren 13.7
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 13.6
Evelyn VanTol, Frankfort 13.5
Jocelyn Tobias, Johannesburg Lewiston 13.5
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 13.0
Leah Helsel, Manton 13.0
Maddie Bradford, Glen Lake 12.9
Carly Bennett, Onekama 12.9
Alexis Kozlowski, Gaylord 12.8
Kara Johnson, Benzie Central 12.1
Rylan Finstrom, Grayling 12.1
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 12.1
Gloria Stepanovich, Benzie Central 11.9
Mallory Lowe, Leland 11.7
Halli Warner, TC Central 11.7
Sydney Grusczynski, Gaylord St. Mary 11.5
Alie Bisballe, Lake City 11.5
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 11.4
Kayla Milarch, Buckley 11.3
Jakiah Brumfield, TC Central 11.2
Isabella Esssenberg, Ellsworth 11.1
Avery Parker, Gaylord 11.1
Lauren Bingham, Elk Rapids 10.5
Meghan Keen, Gaylord 10.5
Elli Miller, Leland 10.1
Jayden Marlatt, Johannesburg Lewiston 10.0
Hannah Grahn, Kingsley 10.0
Elly Wilcox, Boyne City 9.8
Avery Strange, Ellsworth 9.8
Taylor Matthews, Buckley 9.4
Abbey Wright, Charlevoix 9.2
Grace Kidd, Manistee Catholic 9.2
Gloria House, Johannesburg Lewiston 9.0
Grayson Guy, Petoskey 8.9
Kylee Harris, Frankfort 8.8
Maddy Biller, Brethren 8.8
Madison Gutowski, Onekama 8.6
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 8.5
Genna Alexander, Manton 8.3
Caroline Guy, Petoskey 8.2
Joslyn Seeley, Cadillac 8.1
Aliyah Geary, Manton 8.0
Kenzie Bromley, Petoskey 7.9
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Stella Estes, Brethren 7.7
Mikayla Thompson, TC West 7.5
Lia Trudeau, Petoskey 7.5
Maeve Sweeney, Leland 7.3
Alice Amstutz, Brethren 7.2
Lucia France, TC Central 7.0
Reagan LaCross, TC West 7.0
REBOUNDS PER GAME
Kendall Standfest, Elk Rapids 13.0
Elly Sexton, Brethren 12.3
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 10.9
Avery Strange, Ellsworth 10.5
Rylan Finstrom, Grayling 10.0
Carly Bennett, Onekama 9.6
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 8.8
Gloria Stepanovich, Benzie Central 8.8
Maeve Sweeney, Leland 8.7
Emma Mackenzie, Frankfort 8.4
Kinzee Stockdale, Frankfort 8.3
Lucia France, TC Central 8.2
Evelyn VanTol, Frankfort 8.0
Morgan Deming, Boyne City 7.9
Meghan Keen, Gaylord 7.6
Stella Estes, Brethren 7.6
Mackenzie Bisballe, Lake City 7.5
Maddie Bradford, Glen Lake 7.5
Taylor Matthews, Buckley 7.5
Kelsey Quiggin, Mesick 7.5
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 7.5
Jacey Somers, Bellaire 7.3
Jocelyn Tobias, Johannesburg Lewiston 7.3
Avery Parker, Gaylord 7.1
Sophie Simon, TC Central 7.1
Cate Heethuis, TC Central 7.1
Leah Helsel, Manton 7.0
Alie Bisballe, Lake City 7.0
Julia Jones, GT Academy 6.9
Elli Miller, Leland 6.9
Grayson Guy, Petoskey 6.7
Abbey Wright, Charlevoix 6.7
Leah Stickney, Manistee Catholic 6.5
Maddy Biller, Brethren 6.3
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 6.3
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 6.2
Morgan Bergquist, Elk Rapids 6.2
Eleanor Valkner, Glen Lake 6.2
Jayden Marlatt, Johannesburg Lewiston 6.0
Hannah Grahn, Kingsley 6.0
Megan Pavwoski, GT Academy 6.0
Savina Anhalt, Frankfort 6.0
Maddie Chilson, Buckley 6.0
ASSISTS PER GAME
Kelsey Quiggin, Mesick 4.1
Alie Bisballe, Lake City 4.1
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 4.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.0
Jakiah Brumfield, TC Central 4.0
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.6
Ruby Hogan, Glen Lake 3.5
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Caroline Guy, Petoskey 3.2
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 3.2
Olivia Sexton, Brethren 3.2
Maddie Bradford, Glen Lake 3.1
Leah Stickney, Manistee Catholic 3.0
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.0
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Cate Heethuis, TC Central 2.9
Aiden Harrand, Buckley 2.9
Elli Miller, Leland 2.7
Lily Morton, Elk Rapids 2.7
Maggie Napont, TC St. Francis 2.6
Grace Kidd, Manistee Catholic 2.6
MacKenzie Bisballe, Lake City 2.5
STEALS PER GAME
Kayla McCoy, Mesick 6.1
Ruby Hogan, Glen Lake 5.4
Julia Jones, GT Academy 4.9
Leah Stickney, Manistee Catholic 4.1
Kara Johnson, Benzie Central 4.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 4.0
Macey Bebble, Gaylord St. Mary 3.9
Grace Kidd, Manistee Catholic 3.8
Olivia Sexton, Brethren 3.7
Alice Amstutz, Brethren 3.7
Audrey Smith, Lake Leelanau St. Mary 3.6
Mallory Lowe, Leland 3.6
Marie Reidlinger, Benzie Central 3.5
Lauren Bingham, Elk Rapids 3.5
Alexis Kozlowski, Gaylord 3.5
Kelsey Quiggin, Mesick 3.4
Kyla Barnowski, Lake Leelanau St. Mary 3.4
Elli Miller, Leland 3.3
Jayden Marlatt, Johannesburg Lewiston 3.3
Gloria House, Johannesburg Lewiston 3.3
Jakiah Brumfield, TC Central 3.2
Gwyneth Bramer, TC St. Francis 3.1
Ava Schultz, Gaylord St. Mary 3.1
Maeve Sweeney, Leland 2.9
Mackenzie Bisballe, Lake City 2.9
Mikayla Sharrow, Charlevoix 2.9
Jacey Somers, Bellaire 2.9
Isabella Esssenberg, Ellsworth 2.9
Mikayla Thompson, TC West 2.8
Cate Heethuis, TC Central 2.7
Leah Fleis, Lake Leelanau St. Mary 2.7
Ella Knudsen, Leland 2.7
Maggie Napont, TC St. Francis 2.6
Della Bunek, Lake Leelanau St. Mary 2.6
Maddie Bradford, Glen Lake 2.5
Alie Bisballe, Lake City 2.4
Aiden Harrand, Buckley 2.4
Kaylyn Johnson, Manistee Catholic 2.4
Grayson Guy, Petoskey 2.3
Hunter St. Peter, TC St. Francis 2.3
Delana Kirt, Lake Leelanau St. Mary 2.3
Ashley VanAelst, Manistee Catholic 2.2
Gloria Stepanovich, Benzie Central 2.1
Paige Gutowski, Brethren 2.0
Rylan Finstrom, Grayling 2.0
Megan Pavwoski, GT Academy 2.0
Halli Warner, TC Central 2.0
Hailey Hart, Onekama 2.0
BLOCKS PER GAME
Jacey Somers, Bellaire 3.3
Alie Bisballe, Lake City 2.8
Morgan Deming, Boyne City 2.1
Kendall Standfest, Elk Rapids 2.0
Lucia France, TC Central 2.0
Kelsey Quiggin, Mesick 1.9
Megan Pavwoski, GT Academy 1.7
Maddie Bradford, Glen Lake 1.4
Mackenzie Bisballe, Lake City 1.4
Elly Sexton, Brethren 1.1
Rylan Finstrom, Grayling 1.0
Elli Miller, Leland 1.0
Elizabeth Logan, Manistee Catholic 1.0
Jakiah Brumfield, TC Central 1.0
Cate Heethuis, TC Central 1.0
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