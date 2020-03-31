TCSFgirls10
BY JAMES COOK jcook@record-eagle.com

FIRST TEAM

Avery Stadt, Boyne City

Brooklyn Fitzpatrick, Boyne City

Addie Nagel, Charlevoix

Emma Lemmerand, Charlevoix

Taylor Petroskey, Charlevoix

Jayden Weber, East Jordan

Shelby Scott, Elk Rapids

Isabel Duba, Grayling

Meaghan Wells, Harbor Springs

Margaret Stosio, Kalkaska

Tiarra Schocko, Kalkaska

Cara Franke, TC St. Francis

Kim Schaub, TC St. Francis

HONORABLE MENTION

Katelyn Gabos, Boyne City

Lizzy Petroskey, Charlevoix

Abbey Cunningham, Charlevoix

Molly Kitson, East Jordan

Lauren Bingham, Elk Rapids

Jasmine Denton, Grayling

Claire Hayhurst, Harbor Springs

Jordyn Disbrow, Kalkaska

Gwyneth Bramer, TC St. Francis

Colleen Hegewald, TC St. Francis

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