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TC St. Francis' Kaylin Poole passes during a regional match against Beaverton in Manton.

 BY JAMES COOK jcook@record-eagle.com

All-Lake Michigan Conference

FIRST TEAM

Grace Dawson, Boyne City

Morgan Deming, Boyne City

Zoe Brodin, Charlevoix

Avery Zipp, Charlevoix

Grace Lentz, Charlevoix

Kylie Skrocki, East Jordan

Haley Gibson, East Jordan

Kate Henderson, Elk Rapids

Ryleigh Yocom, Elk Rapids

Ellie Wagner, Grayling

Briana Goldsmith, Harbor Springs

Violet Porter, Kalkaska

Kaylin Poole, TC St. Francis

Hannah Sidorowicz, TC St. Francis

HONORABLE MENTION

Ava Tarsi, Boyne City

Taylor Petrosky, Charlevoix

Claire Scholten, Charlevoix

Evelyn Diller, East Jordan

Nevada Molby, Elk Rapids

Mackenzie Castle, Grayling

Sophia Keiser, Harbor Springs

Jordyn Disbrow, Kalkaska

Lexi Coger, TC St. Francis

Campbell Domres, TC St. Francis

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