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High schoolers set out in the 6K Freestyle Race during the North American VASA at Timber Ridge RV & Recreation Resort in Traverse City on Saturday.

 Record-Eagle/Mike Krebs

VASA HIGH SCHOOL 6K

JOSH KERR —17:40

RYAN DONNELL —18:02

CARTER DEBRUYN —18:31

ELLA DEBRUYN —20:17

ANNE PAULSON —21:46

JORJA JENEMA —22:14

MACEN WHITE —21:41

BODE DYKSTRA —23:05

SOLOMON DEBRUYN —23:44

JACK MAZUREK —23:58

FRANKLIN ANDREWS —27:30

HUDSON POTGIETER —29:24

LEIF BRIGGS-LIND —29:48

GRADY DEBRUYN —52:27

MOLLY WHITE —23:44

BRONWYN SHULLICK —28:06

GWYNETH SHULLICK —28:28

VIVIENNE RUBINO —44:10

EMILIA RUBINO —48:52

LIAM WIERZBA —19:11

HAYDEN MURRAY —20:22

BRITTON WHEELER —24:02

BRANDON WHITE —32:28

EMMA DYKSTRA —24:38

KATIE CLARK —25:31

KINSEY HINTZ —25:33

ANABELLE SKETCH —27:56

MATHEW KUSHMAN —19:52

OLIN KASPEROWICZ —20:19

ELIJAH KLEE —20:20

ROBERT MYLER —20:20

WILLEM DEGOOD —21:52

ELLA GAYLORD —23:32

EVELYN BRODEUR —25:09

GLORIA SOBKOVIAK —25:24

MAE MADION —26:14

NORA MADION —26:25

GWENDOLYN KUDLACK —26:57

NATALIE CROWLEY —27:33

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