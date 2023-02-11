VASA HIGH SCHOOL 6K
JOSH KERR —17:40
RYAN DONNELL —18:02
CARTER DEBRUYN —18:31
ELLA DEBRUYN —20:17
ANNE PAULSON —21:46
JORJA JENEMA —22:14
MACEN WHITE —21:41
BODE DYKSTRA —23:05
SOLOMON DEBRUYN —23:44
JACK MAZUREK —23:58
FRANKLIN ANDREWS —27:30
HUDSON POTGIETER —29:24
LEIF BRIGGS-LIND —29:48
GRADY DEBRUYN —52:27
MOLLY WHITE —23:44
BRONWYN SHULLICK —28:06
GWYNETH SHULLICK —28:28
VIVIENNE RUBINO —44:10
EMILIA RUBINO —48:52
LIAM WIERZBA —19:11
HAYDEN MURRAY —20:22
BRITTON WHEELER —24:02
BRANDON WHITE —32:28
EMMA DYKSTRA —24:38
KATIE CLARK —25:31
KINSEY HINTZ —25:33
ANABELLE SKETCH —27:56
MATHEW KUSHMAN —19:52
OLIN KASPEROWICZ —20:19
ELIJAH KLEE —20:20
ROBERT MYLER —20:20
WILLEM DEGOOD —21:52
ELLA GAYLORD —23:32
EVELYN BRODEUR —25:09
GLORIA SOBKOVIAK —25:24
MAE MADION —26:14
NORA MADION —26:25
GWENDOLYN KUDLACK —26:57
NATALIE CROWLEY —27:33
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