VASA 18K FREESTYLE
Men’s Top 3
EDWARD ROE —49:50
SAM SHAHEEN —49:58
KEVIN TARRAS —49:59
WoMen’s Top 3
JORDYN ROSS —56:33
JENNY WHITE —1:02:27
ANNE INGER MORTVEDT —1:05:06
24U
JOE THUENTE —50:48
SAMUEL FAY —59:05
25-29
ALEX DENNIS —50:02
ADAM DURESS —1:04:11
ANDREW UGGERI —1:04:28
30-34
WESTON WILLOUGHBY —53:02
ERIC PARROTT —56:44
RICHARD WITHAM —1:03:36
CHARLES WOLF —1:04:25
DREW O’DONNEL —1:07:31
VINCENT SHAW —1:11:25
CHRISTOPHER CARGILL —1:14:17
MARY SCHLIMMER-WILLOUGHBY —1:10:09
COURTNEY KENT —1:20:07
35-39
AARON DITTY —54:40
BILL BRADLEY III —1:02:31
KEVIN HUMPHREY —1:03:25)
JAMES HART —1:04:21
CONOR BYRNE —1:05:23
ROBERT WANGLER —1:12:59
CHARLES FRITZ III —1:13:31
ETHAN MORRICAL —1:22:57
40-44
BRAD WHITE —50:03
MATTHEW WIBERG —59:10
ALEXANDER LONEY —1:01:52
PETER HINCK —1:03:12
MICHAEL MCCOY —1:06:34
BRETT MANARY —1:09:55
CALEB HALULKO —1:24:05
JACOB WHEELER —1:25:59
KASEY WIERZBA —1:23:11
45-49
TY SHESKY —59:10
BRIAN KERR —1:04:16
JOEL HEERES —1:05:15
ERIC GRIMES —1:09:32
JIMMY MCKENNA —1:21:43
50-54
CHRISTIAN BYAR —52:34
JEFF RUNDIO —1:00:03
BRIAN HALLSTROM —1:13:13
IAN KENNEDY —1:14:46
JARED ROBERTS —1:20:25
TODD SHEPERD —1:37:24
BRAD PLYMALE —1:38:05
KELLEY PETERSON —1:09:28
LAURA TAY —1:19:49
55-59
GLENN GOODMAN —56:59
SHELDON DEGENHARDT —1:00:47
MIKE TEMKIN —1:08:43
RANDALL MCELWAIN —1:13:49
ADAM DANES —1:29:34
TIM WOODBURNE —1:32:57
ROGER YOB —1:37:33
KAREN KIRT —1:05:34
AMY KENNEDY —1:08:50
LAURIE PADDEN —1:13:22
60-64
BRAD BART —59:04
REX OÆCONNOR —59:07
MARK DOHERTY —1:03:59
STEVE SEAGER —1:04:08
DOUGLAS CORNELL —1:06:08
BOB TRIEBOLD —1:10:22
BLAIR ZORDELL —1:10:37
DALE BOONE —1:11:12
TIM RYMAN —1:12:52
JOE MALECKI —1:16:39
GREGORY KIL —1:25:49
TODD SOULE —1:47:30
WENDY ANDERSON —1:12:41
AMELIA HASENOHRL —1:22:25
LAURA JACOBSON —1:51:02
65-69
JOHN GRAVLIN —59:36
GREGORY WORSNOP —1:05:30
CLIFFORD ONTHANK —1:07:51
BRYCE DREESZEN —1:08:30
JOHN HARRIS —1:13:14
JEFFOIS MOORE —1:13:28
MIKE LEHMAN —1:19:43
LEE WARNAAR —1:25:37
LINDA WEEKS-KALEITA —1:19:17
70-74
KEN DAWSON —59:59
DON CAMP —1:05:20
ROBIN LUCE —1:08:47
TIM ONTHANK —1:16:27
ROB COOL —1:29:28
GUSSIE PETERSON —1:19:32
TOVE SHERE —1:30:31
75-79
TOM SUTTER —1:10:23
ERNIE BRUMBAUGH —1:30:00
VASA 18K FREESTYLE
80+
JAMES WOODBURNE —2:00:59
VASA 12K FREESTYLE
Men’s Top 3
MICHAEL FRANKO —40:27
MARCO OPITZ —45:17
TRAVIS GIBBS —46:31
WoMen’s Top 3
ARIELLE JEAN —42:12
ABIGAIL JEAN —42:50
ROBIN FURLONG —46:11
24U
ETHAN SHARPE —50:25
25-29
JONATHAN HAWLEY 01:38:53
GRACE BECKMAN 02:12:30
30-34
SEAN ALLEN —54:47
GREGORY PAGGEOT —1:37:57
KAYLA SIX —48:06
MARTHA SIEGMUND 01:17:42
35-39
RYAN RIECK —57:43
MATTHEW STROUBE —1:30:58
HANNAH THOMAS —50:52
MEGAN DITTY —56:05
40-44
JOHN DOLSON —52:58
SOREN ANDERSON —53:40
NEIL SMITH 01:39:49
ELIZABETH LUTHER —56:47
BEA ROXBURGH —58:04
50-54
TIMOTHY SPENCER —1:16:46
JENNI MCLEAN —49:38
DEANNA SPENCER —49:40
KIRSTEN HALLSTROM —56:54
55-59
JUN ZHAO —2:05:04
CERI FAAS —52:59
GWENN STEVENSON —1:15:23
60-64
TIM FAAS —48:33
PAGE STOUTLAND —50:27
JOHN MCKEON —55:02
TOM WERNETTE —58:22
DOUGLAS BALL —1:09:04
LEE GEARIG —1:14:24
VICTOR DOLZAN —1:27:29
JAMES BECKMAN —2:16:30
65-69
RICK NEIER —49:40
GEARY MCLAUGHLIN —1:06:31
DANIEL RIMER —1:18:16
AL MUSSMAN —1:29:00
70-74
DAN TROUTMAN —1:28:31
75-79
JAMES MONROE —53:06
BILL SCHULZ —1:13:10
WILLIAM THAUVETTE —1:16:15
STEVE PERDUE —1:32:17
MICHAEL GADBAW —1:38:35
RICHARD WELLS —2:03:56
VASA HIGH SCHOOL 6K
JOSH KERR —17:40
RYAN DONNELL —18:02
CARTER DEBRUYN —18:31
ELLA DEBRUYN —20:17
ANNE PAULSON —21:46
JORJA JENEMA —22:14
MACEN WHITE —21:41
BODE DYKSTRA —23:05
SOLOMON DEBRUYN —23:44
JACK MAZUREK —23:58
FRANKLIN ANDREWS —27:30
HUDSON POTGIETER —29:24
LEIF BRIGGS-LIND —29:48
GRADY DEBRUYN —52:27
MOLLY WHITE —23:44
BRONWYN SHULLICK —28:06
GWYNETH SHULLICK —28:28
VIVIENNE RUBINO —44:10
EMILIA RUBINO —48:52
LIAM WIERZBA —19:11
HAYDEN MURRAY —20:22
BRITTON WHEELER —24:02
BRANDON WHITE —32:28
EMMA DYKSTRA —24:38
KATIE CLARK —25:31
KINSEY HINTZ —25:33
ANABELLE SKETCH —27:56
MATHEW KUSHMAN —19:52
OLIN KASPEROWICZ —20:19
ELIJAH KLEE —20:20
ROBERT MYLER —20:20
WILLEM DEGOOD —21:52
ELLA GAYLORD —23:32
EVELYN BRODEUR —25:09
GLORIA SOBKOVIAK —25:24
MAE MADION —26:14
NORA MADION —26:25
GWENDOLYN KUDLACK —26:57
NATALIE CROWLEY —27:33
VASA FATBIKE 35K
Men’s Top 3
JORDEN WAKELEY —1:31:35
MATT ACKER —1:34:53
ROBERT RICHARDSON —1:35:11
WoMen’s Top 3
HEATHER COMPTON —1:48:49
NINA WAESCHENFELDER —1:51:17
ALLYSON KLUG —2:00:12
18-34
CODY SOVIS —1:39:18
EDWARD ROE —1:44:03
KYLER BRADLEY —1:44:19
CHARLES WOLF —1:47:35
DAVID COCKELL —1:50:57
BLAKE FEUCHT —1:54:31
TYLER HUMPHREY —1:55:44
ASHTON SANDOW —1:56:08
AARON WESTHOUSE —2:19:22
HALEIGH DUNN —2:09:24
LOIS SMITH —2:23:12
35-44
JOHN BURMEISTER —1:37:39
DAVID WOODBURY —1:39:04
KEVIN GREGORY —2:09:29
JEREMY MONIZ —2:13:25
ARIAN MCNAMARA —2:08:29
STACY ZIRKLE —2:14:41
BETHANY SCHULTZ —2:35:36
45-59
PAUL OLSON —1:39:07
ERIC LANGLEY —1:40:33
SPENCER MENDEL —1:45:04
TIM REICHA —1:46:49
KRIS SANDS —1:46:49
STEPHEN KORIENEK —1:47:34
JIM JACKOVATZ —1:48:43
ROB GOEPFRICH —1:50:05
CHRIS ROESER —1:50:59
JASON RATLIFF —1:55:39
STEVEN CARPENTER —1:55:41
BROOK DONAHUE —1:55:44
RICK FLEES —1:57:43
GAVIN JOHNSON —2:00:15
LUKE BOSSENBROEK —2:01:01
KEITH CONWAY —2:04:14
DOUGLAS SCHULTZ —2:05:18
KATE WHITE —2:12:35
60+
TODD WANLEY —1:51:57
CHRIS REHKLAU —1:52:07
MARK ROSENBERG —1:54:18
TOM KUEMIN —1:56:10
VIN DOG MACK —2:00:59
GREG GLOWICKI —2:01:35
VASA FATBIKE 17K
Men’s top 3
TONY LAWHEAD —55:07
NATHAN WENDEL —55:50
GEORGE SHUMAR —57:58
Women’s top 3
ANDREA DOLSON —1:03:45
JENNA BRIGGS —1:06:11
CARLA ROSIER —1:11:38
17U
BRANDON LANGLEY —58:02
PIPER SHUMAR —1:38:17
18-34
JORDAN LEWIS —1:13:27
JOHN WARE —1:18:13
SAM WILCOX —1:20:49
35-44
DAVID ROSIER —1:01:32
SOREN ANDERSON —1:01:33
MATHEUS ALVES —1:06:10
STEPHEN FLEMING —1:12:52
ALFRED VAN BUREN —1:30:30
DONALD WRIGHT —1:32:09
KARRI HAGAN —1:14:35
CRYSTAL SAPP —1:34:28
KATE MCLEAN —1:42:31
45-59
DAVID BERGMAN —1:00:47
SCOTT FERGUSON —1:04:00
LUIS SOSA —1:06:10
TOM CRIMP —1:06:53
LAWRENCE CRUZ —1:08:21
GIOVANNI PASCUA —1:09:07
KYLE HUSS —1:11:34
JERRY ELPEDES —1:12:46
SCOT YOUNG —1:13:39
JOHN EDINGFIELD —1:13:44
SCOTT ZYLSTRA —1:17:04
DAN WILCOX —1:20:42
DAVE TERBORG —1:24:55
MIKE GANFIELD —1:33:00
LISA YONTZ —1:18:48
MEG JOHNSON —1:33:13
60+
DAVID LAVALLEY —1:00:13
MATTHEW MULLIGAN —1:03:45
DAVID DEVRIES —1:04:02
KEITH WINN —1:20:15
AL MUSSMAN —1:42:31 )
KARRINDA PERKINS —1:17:55
KAREN KARBOWSKI —1:21:51
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