tcr-021223-vasa-0010

Marco Opitz approaches the finish line of the Okerstrom 12K Freestyle Ski Race during the North American VASA at Timber Ridge RV & Recreation Resort in Traverse City on Saturday.

 Record-Eagle/Mike Krebs

VASA 18K FREESTYLE

Men’s Top 3

EDWARD ROE —49:50

SAM SHAHEEN —49:58

KEVIN TARRAS —49:59

WoMen’s Top 3

JORDYN ROSS —56:33

JENNY WHITE —1:02:27

ANNE INGER MORTVEDT —1:05:06

24U

JOE THUENTE —50:48

SAMUEL FAY —59:05

25-29

ALEX DENNIS —50:02

ADAM DURESS —1:04:11

ANDREW UGGERI —1:04:28

30-34

WESTON WILLOUGHBY —53:02

ERIC PARROTT —56:44

RICHARD WITHAM —1:03:36

CHARLES WOLF —1:04:25

DREW O’DONNEL —1:07:31

VINCENT SHAW —1:11:25

CHRISTOPHER CARGILL —1:14:17

MARY SCHLIMMER-WILLOUGHBY —1:10:09

COURTNEY KENT —1:20:07

35-39

AARON DITTY —54:40

BILL BRADLEY III —1:02:31

KEVIN HUMPHREY —1:03:25)

JAMES HART —1:04:21

CONOR BYRNE —1:05:23

ROBERT WANGLER —1:12:59

CHARLES FRITZ III —1:13:31

ETHAN MORRICAL —1:22:57

40-44

BRAD WHITE —50:03

MATTHEW WIBERG —59:10

ALEXANDER LONEY —1:01:52

PETER HINCK —1:03:12

MICHAEL MCCOY —1:06:34

BRETT MANARY —1:09:55

CALEB HALULKO —1:24:05

JACOB WHEELER —1:25:59

KASEY WIERZBA —1:23:11

45-49

TY SHESKY —59:10

BRIAN KERR —1:04:16

JOEL HEERES —1:05:15

ERIC GRIMES —1:09:32

JIMMY MCKENNA —1:21:43

50-54

CHRISTIAN BYAR —52:34

JEFF RUNDIO —1:00:03

BRIAN HALLSTROM —1:13:13

IAN KENNEDY —1:14:46

JARED ROBERTS —1:20:25

TODD SHEPERD —1:37:24

BRAD PLYMALE —1:38:05

KELLEY PETERSON —1:09:28

LAURA TAY —1:19:49

55-59

GLENN GOODMAN —56:59

SHELDON DEGENHARDT —1:00:47

MIKE TEMKIN —1:08:43

RANDALL MCELWAIN —1:13:49

ADAM DANES —1:29:34

TIM WOODBURNE —1:32:57

ROGER YOB —1:37:33

KAREN KIRT —1:05:34

AMY KENNEDY —1:08:50

LAURIE PADDEN —1:13:22

60-64

BRAD BART —59:04

REX OÆCONNOR —59:07

MARK DOHERTY —1:03:59

STEVE SEAGER —1:04:08

DOUGLAS CORNELL —1:06:08

BOB TRIEBOLD —1:10:22

BLAIR ZORDELL —1:10:37

DALE BOONE —1:11:12

TIM RYMAN —1:12:52

JOE MALECKI —1:16:39

GREGORY KIL —1:25:49

TODD SOULE —1:47:30

WENDY ANDERSON —1:12:41

AMELIA HASENOHRL —1:22:25

LAURA JACOBSON —1:51:02

65-69

JOHN GRAVLIN —59:36

GREGORY WORSNOP —1:05:30

CLIFFORD ONTHANK —1:07:51

BRYCE DREESZEN —1:08:30

JOHN HARRIS —1:13:14

JEFFOIS MOORE —1:13:28

MIKE LEHMAN —1:19:43

LEE WARNAAR —1:25:37

LINDA WEEKS-KALEITA —1:19:17

70-74

KEN DAWSON —59:59

DON CAMP —1:05:20

ROBIN LUCE —1:08:47

TIM ONTHANK —1:16:27

ROB COOL —1:29:28

GUSSIE PETERSON —1:19:32

TOVE SHERE —1:30:31

75-79

TOM SUTTER —1:10:23

ERNIE BRUMBAUGH —1:30:00

VASA 18K FREESTYLE

80+

JAMES WOODBURNE —2:00:59

VASA 12K FREESTYLE

Men’s Top 3

MICHAEL FRANKO —40:27

MARCO OPITZ —45:17

TRAVIS GIBBS —46:31

WoMen’s Top 3

ARIELLE JEAN —42:12

ABIGAIL JEAN —42:50

ROBIN FURLONG —46:11

24U

ETHAN SHARPE —50:25

25-29

JONATHAN HAWLEY 01:38:53

GRACE BECKMAN 02:12:30

30-34

SEAN ALLEN —54:47

GREGORY PAGGEOT —1:37:57

KAYLA SIX —48:06

MARTHA SIEGMUND 01:17:42

35-39

RYAN RIECK —57:43

MATTHEW STROUBE —1:30:58

HANNAH THOMAS —50:52

MEGAN DITTY —56:05

40-44

JOHN DOLSON —52:58

SOREN ANDERSON —53:40

NEIL SMITH 01:39:49

ELIZABETH LUTHER —56:47

BEA ROXBURGH —58:04

50-54

TIMOTHY SPENCER —1:16:46

JENNI MCLEAN —49:38

DEANNA SPENCER —49:40

KIRSTEN HALLSTROM —56:54

55-59

JUN ZHAO —2:05:04

CERI FAAS —52:59

GWENN STEVENSON —1:15:23

60-64

TIM FAAS —48:33

PAGE STOUTLAND —50:27

JOHN MCKEON —55:02

TOM WERNETTE —58:22

DOUGLAS BALL —1:09:04

LEE GEARIG —1:14:24

VICTOR DOLZAN —1:27:29

JAMES BECKMAN —2:16:30

65-69

RICK NEIER —49:40

GEARY MCLAUGHLIN —1:06:31

DANIEL RIMER —1:18:16

AL MUSSMAN —1:29:00

70-74

DAN TROUTMAN —1:28:31

75-79

JAMES MONROE —53:06

BILL SCHULZ —1:13:10

WILLIAM THAUVETTE —1:16:15

STEVE PERDUE —1:32:17

MICHAEL GADBAW —1:38:35

RICHARD WELLS —2:03:56

VASA HIGH SCHOOL 6K

JOSH KERR —17:40

RYAN DONNELL —18:02

CARTER DEBRUYN —18:31

ELLA DEBRUYN —20:17

ANNE PAULSON —21:46

JORJA JENEMA —22:14

MACEN WHITE —21:41

BODE DYKSTRA —23:05

SOLOMON DEBRUYN —23:44

JACK MAZUREK —23:58

FRANKLIN ANDREWS —27:30

HUDSON POTGIETER —29:24

LEIF BRIGGS-LIND —29:48

GRADY DEBRUYN —52:27

MOLLY WHITE —23:44

BRONWYN SHULLICK —28:06

GWYNETH SHULLICK —28:28

VIVIENNE RUBINO —44:10

EMILIA RUBINO —48:52

LIAM WIERZBA —19:11

HAYDEN MURRAY —20:22

BRITTON WHEELER —24:02

BRANDON WHITE —32:28

EMMA DYKSTRA —24:38

KATIE CLARK —25:31

KINSEY HINTZ —25:33

ANABELLE SKETCH —27:56

MATHEW KUSHMAN —19:52

OLIN KASPEROWICZ —20:19

ELIJAH KLEE —20:20

ROBERT MYLER —20:20

WILLEM DEGOOD —21:52

ELLA GAYLORD —23:32

EVELYN BRODEUR —25:09

GLORIA SOBKOVIAK —25:24

MAE MADION —26:14

NORA MADION —26:25

GWENDOLYN KUDLACK —26:57

NATALIE CROWLEY —27:33

VASA FATBIKE 35K

Men’s Top 3

JORDEN WAKELEY —1:31:35

MATT ACKER —1:34:53

ROBERT RICHARDSON —1:35:11

WoMen’s Top 3

HEATHER COMPTON —1:48:49

NINA WAESCHENFELDER —1:51:17

ALLYSON KLUG —2:00:12

18-34

CODY SOVIS —1:39:18

EDWARD ROE —1:44:03

KYLER BRADLEY —1:44:19

CHARLES WOLF —1:47:35

DAVID COCKELL —1:50:57

BLAKE FEUCHT —1:54:31

TYLER HUMPHREY —1:55:44

ASHTON SANDOW —1:56:08

AARON WESTHOUSE —2:19:22

HALEIGH DUNN —2:09:24

LOIS SMITH —2:23:12

35-44

JOHN BURMEISTER —1:37:39

DAVID WOODBURY —1:39:04

KEVIN GREGORY —2:09:29

JEREMY MONIZ —2:13:25

ARIAN MCNAMARA —2:08:29

STACY ZIRKLE —2:14:41

BETHANY SCHULTZ —2:35:36

45-59

PAUL OLSON —1:39:07

ERIC LANGLEY —1:40:33

SPENCER MENDEL —1:45:04

TIM REICHA —1:46:49

KRIS SANDS —1:46:49

STEPHEN KORIENEK —1:47:34

JIM JACKOVATZ —1:48:43

ROB GOEPFRICH —1:50:05

CHRIS ROESER —1:50:59

JASON RATLIFF —1:55:39

STEVEN CARPENTER —1:55:41

BROOK DONAHUE —1:55:44

RICK FLEES —1:57:43

GAVIN JOHNSON —2:00:15

LUKE BOSSENBROEK —2:01:01

KEITH CONWAY —2:04:14

DOUGLAS SCHULTZ —2:05:18

KATE WHITE —2:12:35

60+

TODD WANLEY —1:51:57

CHRIS REHKLAU —1:52:07

MARK ROSENBERG —1:54:18

TOM KUEMIN —1:56:10

VIN DOG MACK —2:00:59

GREG GLOWICKI —2:01:35

VASA FATBIKE 17K

Men’s top 3

TONY LAWHEAD —55:07

NATHAN WENDEL —55:50

GEORGE SHUMAR —57:58

Women’s top 3

ANDREA DOLSON —1:03:45

JENNA BRIGGS —1:06:11

CARLA ROSIER —1:11:38

17U

BRANDON LANGLEY —58:02

PIPER SHUMAR —1:38:17

18-34

JORDAN LEWIS —1:13:27

JOHN WARE —1:18:13

SAM WILCOX —1:20:49

35-44

DAVID ROSIER —1:01:32

SOREN ANDERSON —1:01:33

MATHEUS ALVES —1:06:10

STEPHEN FLEMING —1:12:52

ALFRED VAN BUREN —1:30:30

DONALD WRIGHT —1:32:09

KARRI HAGAN —1:14:35

CRYSTAL SAPP —1:34:28

KATE MCLEAN —1:42:31

45-59

DAVID BERGMAN —1:00:47

SCOTT FERGUSON —1:04:00

LUIS SOSA —1:06:10

TOM CRIMP —1:06:53

LAWRENCE CRUZ —1:08:21

GIOVANNI PASCUA —1:09:07

KYLE HUSS —1:11:34

JERRY ELPEDES —1:12:46

SCOT YOUNG —1:13:39

JOHN EDINGFIELD —1:13:44

SCOTT ZYLSTRA —1:17:04

DAN WILCOX —1:20:42

DAVE TERBORG —1:24:55

MIKE GANFIELD —1:33:00

LISA YONTZ —1:18:48

MEG JOHNSON —1:33:13

60+

DAVID LAVALLEY —1:00:13

MATTHEW MULLIGAN —1:03:45

DAVID DEVRIES —1:04:02

KEITH WINN —1:20:15

AL MUSSMAN —1:42:31 )

KARRINDA PERKINS —1:17:55

KAREN KARBOWSKI —1:21:51

Tags

Trending Video

Recommended for you