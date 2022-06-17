2022 all-Lake Michigan Conference soccer teams
FIRST TEAM
Mackensy Wilson, Boyne City
Ella Walsh, Boyne City
Lily Scherbing, Boyne City
Mikayla Sharrow, Charlevoix
Ava Boss, Charlevoix
Jorja Jenema, Elk Rapids
Lauren Bingham, Elk Rapids
Gabrielle Krakow, Elk Rapids
Kendall Standfest, Elk Rapids
Ally Plum, Elk Rapids
Edie Boik, Grayling
Josie Baker, Harbor Springs
Claire Hayhurst, Harbor Springs
Jilly Wagner, Harbor Springs
Ella Morrow, Harbor Springs
Caitlin Kerry, TC St. Francis
Lilianna David, TC St. Francis
HONORABLE MENTION
Lydia Frasz, Boyne City
Madicyn Anderson, Boyne City
AnnaKate Smith, Charlevoix
Addison Boop, Charlevoix
Monika Gregorski, Elk Rapids
Annabelle Parrish, Elk Rapids
Lily Morton, Elk Rapids
Logan Reasoner, Elk Rapids
Makenzie Castle, Grayling
Ava Baker, Harbor Springs
Teagan Inglehart, Harbor Springs
Grace Thorpe, Harbor Springs
Mark Kate Carroll, TC St. Francis
Maddie Lessark, TC St. Francis
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