2022 all-Lake Michigan Conference soccer teams

FIRST TEAM

Mackensy Wilson, Boyne City

Ella Walsh, Boyne City

Lily Scherbing, Boyne City

Mikayla Sharrow, Charlevoix

Ava Boss, Charlevoix

Jorja Jenema, Elk Rapids

Lauren Bingham, Elk Rapids

Gabrielle Krakow, Elk Rapids

Kendall Standfest, Elk Rapids

Ally Plum, Elk Rapids

Edie Boik, Grayling

Josie Baker, Harbor Springs

Claire Hayhurst, Harbor Springs

Jilly Wagner, Harbor Springs

Ella Morrow, Harbor Springs

Caitlin Kerry, TC St. Francis

Lilianna David, TC St. Francis

HONORABLE MENTION

Lydia Frasz, Boyne City

Madicyn Anderson, Boyne City

AnnaKate Smith, Charlevoix

Addison Boop, Charlevoix

Monika Gregorski, Elk Rapids

Annabelle Parrish, Elk Rapids

Lily Morton, Elk Rapids

Logan Reasoner, Elk Rapids

Makenzie Castle, Grayling

Ava Baker, Harbor Springs

Teagan Inglehart, Harbor Springs

Grace Thorpe, Harbor Springs

Mark Kate Carroll, TC St. Francis

Maddie Lessark, TC St. Francis

Follow @Jamescook14 on Twitter.

Tags

Trending Video

Recommended for you