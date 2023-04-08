2022-23 all-Highland Conference girls basketball
FIRST TEAM
Emma Nickerson, Lake City
Mackenzie Bisballe, Lake City
Alie Bisballe, Lake City
Rylee Cohoon, Lake City
Amanda Hill, Pine River
Mariah Thompson, Houghton Lake
Addyson Gray, Evart
Emma Dyer, Evart
Zoey Kauffman, Roscommon
Kyrah Gray, Evart
Kahli Heuker, McBain
Analiese Fredin, McBain
Sydney Heuker, McBain
Lilly Leppert, Beal City
Lydee Salisbury, Beal City
Leah Helsel, Manton
Genna Alexander, Manton
Paige Ebels, McBain NMC
Alaina Rozeveld, McBain NMC
HONORABLE MENTION
Tarrin Miller, Lake City
Emma Tice, Pine River
Melanie Muringer, Houghton Lake
Alexis Carper, Roscommon
Brooklyn Decker, Evart
Caitlyn Butzin, McBain
Macy Johnston, Beal City
Aliyah Geary, Manton
Jada VanNoord, McBain NMC
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