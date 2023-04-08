LakeCity4.jpg

Lake City junior MacKenzie Bisballe goes up for a bucket over a Hemlock defender in the Division 3 girls basketball regional championship at Houghton Lake.

 Record-Eagle file photo/James Cook

2022-23 all-Highland Conference girls basketball

FIRST TEAM

Emma Nickerson, Lake City

Mackenzie Bisballe, Lake City

Alie Bisballe, Lake City

Rylee Cohoon, Lake City

Amanda Hill, Pine River

Mariah Thompson, Houghton Lake

Addyson Gray, Evart

Emma Dyer, Evart

Zoey Kauffman, Roscommon

Kyrah Gray, Evart

Kahli Heuker, McBain

Analiese Fredin, McBain

Sydney Heuker, McBain

Lilly Leppert, Beal City

Lydee Salisbury, Beal City

Leah Helsel, Manton

Genna Alexander, Manton

Paige Ebels, McBain NMC

Alaina Rozeveld, McBain NMC

HONORABLE MENTION

Tarrin Miller, Lake City

Emma Tice, Pine River

Melanie Muringer, Houghton Lake

Alexis Carper, Roscommon

Brooklyn Decker, Evart

Caitlyn Butzin, McBain

Macy Johnston, Beal City

Aliyah Geary, Manton

Jada VanNoord, McBain NMC

Follow @Jamescook14 on Twitter.

Tags

Trending Video

Recommended for you