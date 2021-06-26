Boyne7.jpg
BY JAMES COOK jcook@record-eagle.com

2021 all-Lake Michigan Conference girls soccer

FIRST TEAM

Jordan Noble, Boyne City

Taylor Noble, Boyne City

Inanna Hauger, Boyne City

Ally Herrick, Boyne City

Jaelyn Jarema, Boyne City

Mikayla Sharrow, Charlevoix

Anna Kate Smith, Charlevoix

Claire Scholten, Charlevoix

Jorja Jenema, Elk Rapids

Monika Gregorski, Elk Rapids

Gabarielle Krakow, Elk Rapids

Lauren Bingham, Elk Rapids

Ally Plum, Elk Rapids

Makenzie Castle, Grayling

Edith Boik, Grayling

Jill Wagner, Harbor Springs

Ava Baker, Harbor Springs

Abby Kopplow, TC St. Francis

Caitlin Kerry, TC St. Francis

HONORABLE MENTION

Ava Maginity, Boyne City

Reagan Woodall, Boyne City

Kari Day, Boyne City

Megan Harmeling, Boyne City

Paige Carson, Charlevoix

Ava Boss, Charlevoix

Caitlyn Morley, Elk Rapids

Kendall Standfest, Elk Rapids

Logan Reasoner, Elk Rapids

Annabelle Parrish, Elk Rapids

Josie Baker, Harbor Springs

Teagan Inglehart, Harbor Springs

Mary Nowosacki, TC St. Francis

Nora Madison, TC St. Francis

Follow @Jamescook14 on Twitter.

Tags

Trending Video

Recommended for you