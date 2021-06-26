2021 all-Lake Michigan Conference girls soccer
FIRST TEAM
Jordan Noble, Boyne City
Taylor Noble, Boyne City
Inanna Hauger, Boyne City
Ally Herrick, Boyne City
Jaelyn Jarema, Boyne City
Mikayla Sharrow, Charlevoix
Anna Kate Smith, Charlevoix
Claire Scholten, Charlevoix
Jorja Jenema, Elk Rapids
Monika Gregorski, Elk Rapids
Gabarielle Krakow, Elk Rapids
Lauren Bingham, Elk Rapids
Ally Plum, Elk Rapids
Makenzie Castle, Grayling
Edith Boik, Grayling
Jill Wagner, Harbor Springs
Ava Baker, Harbor Springs
Abby Kopplow, TC St. Francis
Caitlin Kerry, TC St. Francis
HONORABLE MENTION
Ava Maginity, Boyne City
Reagan Woodall, Boyne City
Kari Day, Boyne City
Megan Harmeling, Boyne City
Paige Carson, Charlevoix
Ava Boss, Charlevoix
Caitlyn Morley, Elk Rapids
Kendall Standfest, Elk Rapids
Logan Reasoner, Elk Rapids
Annabelle Parrish, Elk Rapids
Josie Baker, Harbor Springs
Teagan Inglehart, Harbor Springs
Mary Nowosacki, TC St. Francis
Nora Madison, TC St. Francis