2019-20 All-Lake Michigan Conference girls basketball team
FIRST TEAM
Avery Stadt, Boyne City
Brooklyn Fitzpatrick, Boyne City
Addie Nagel, Charlevoix
Emma Lemmerand, Charlevoix
Taylor Petroskey, Charlevoix
Jayden Weber, East Jordan
Shelby Scott, Elk Rapids
Isabel Duba, Grayling
Meaghan Wells, Harbor Springs
Margaret Stosio, Kalkaska
Tiarra Schocko, Kalkaska
Cara Franke, TC St. Francis
Kim Schaub, TC St. Francis
HONORABLE MENTION
Katelyn Gabos, Boyne City
Lizzy Petroskey, Charlevoix
Abbey Cunningham, Charlevoix
Molly Kitson, East Jordan
Lauren Bingham, Elk Rapids
Jasmine Denton, Grayling
Claire Hayhurst, Harbor Springs
Jordyn Disbrow, Kalkaska
Gwyneth Bramer, TC St. Francis
Colleen Hegewald, TC St. Francis
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