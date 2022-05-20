THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
252 IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN EASTERN MICHIGAN
CHIPPEWA MACKINAC
IN NORTHERN MICHIGAN
ALCONA ALPENA ANTRIM
BENZIE CHARLEVOIX CHEBOYGAN
CRAWFORD EMMET GRAND TRAVERSE
KALKASKA LEELANAU MANISTEE
MISSAUKEE MONTMORENCY OGEMAW
OSCODA OTSEGO PRESQUE ISLE
ROSCOMMON WEXFORD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALOHA, ALPENA, ALVERNO, ANTRIM,
BARBEAU, BARKER CREEK, BAY MILLS, BAYVIEW CAMPGROUND,
BEAVER ISLAND, BELLAIRE, BENZONIA, BINGHAM, BLISS, BOYNE CITY,
BRIMLEY, CADILLAC, CARP LAKE, CATHRO, CHARLEVOIX, CHEBOYGAN,
CLAM RIVER, CLARION, CLEAR LAKE STATE PARK, COMINS, CORINNE,
CROSS VILLAGE, CURRAN, CURTIS, DAFTER, DARRAGH, DEVILS LAKE,
DONALDSON, ELBERTA, ELK RAPIDS, ELMIRA, ENGADINE, EPOUFETTE,
FAIRVIEW, FOUCH, FRANKFORT, FREDERIC, GARNET, GAYLORD, GILCHRIST,
GOOD HART, GRAWN, GRAYLING, GREILICKVILLE, HAGENSVILLE,
HARBOR SPRINGS, HARTWICK PINES STATE PARK, HAWKS, HETHERTON,
HIGGINS LAKE, HORTON BAY, HOUGHTON LAKE, INDIAN RIVER, IRONTON,
JOHANNESBURG, KALKASKA, KELDEN, KEWADIN, LAKE BELLAIRE,
LAKE ST. HELEN, LELAND, LEWISTON, LOVELLS, LUZERNE, MACK LAKE,
MANCELONA, MANISTEE, MCKINLEY, MERRITT, MIKADO, MIO,
MODDERSVILLE, MOORESTOWN, MULLET LAKE, NORTHPORT, OMENA,
OTSEGO LAKE STATE PARK, PESHAWBESTOWN, PLEASANT VIEW,
POINT AUX PINS ON, PRESQUE ISLE, PRUDENVILLE, RAPID CITY,
RED OAK, ROGERS CITY, ROSCOMMON COUNTY AIRPORT, SHARON, SIGMA,
SKIDWAY LAKE, SMITHVILLE, SPARR, ST. HELEN, STUTSMANVILLE,
THOMPSONVILLE, TRAVERSE CITY, TWIN LAKES AREA, WALLOON LAKE,
WATERS, AND WEST BRANCH.
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