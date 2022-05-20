More firefighters needed

Why is it that money can be found to buy an armored assault vehicle for the sheriff's department, but money cannot be found to hire and adequately pay enough firefighters to protect our growing area? If one of the big new buildings going up all around us goes up in flames, there is no way there are enough firefighters. Saying that the fire department is properly staffed... Shame on our local government.

Terry Matteson

Williamsburg

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