THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
375 IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHERN MICHIGAN
BENZIE CRAWFORD GLADWIN
GRAND TRAVERSE KALKASKA MANISTEE
MISSAUKEE ROSCOMMON WEXFORD
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARKER CREEK, BEAVERTON, BENZONIA,
CADILLAC, DARRAGH, ELBERTA, FRANKFORT, FREDERIC, GLADWIN, GRAWN,
GRAYLING, HARTWICK PINES STATE PARK, HIGGINS LAKE, HOCKADAY,
HOUGHTON LAKE, KALKASKA, LAKE ST. HELEN, LOVELLS, MANISTEE,
MERRITT, MODDERSVILLE, MOORESTOWN, PRUDENVILLE, RAPID CITY,
ROSCOMMON COUNTY AIRPORT, SHARON, SIGMA, SKEELS, SMITHVILLE,
ST. HELEN, THOMPSONVILLE, TRAVERSE CITY, TWIN LAKES AREA,
WINEGARS, AND WOODEN SHOE VILLAGE.
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