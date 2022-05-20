Safe landing

I must commend the NMC instructor and student who safely landed their plane Tuesday, May 10 at the Civic Center. Imagine my surprise when I looked up to see a plane silently coming toward me. I still see that image!

The pilots landed and crashed into a chain-link fence backstop, stopping the plane from continuing on to the pavilion where 12 of us were meeting. No injuries anywhere. Well done!

Cathie Cline

Traverse City

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