prep basketball
Traverse City Record-Eagle basketball stats leaders
BOYS
POINTS PER GAME
Brock Broderick TC Christian 26.8
Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 22.6
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 21.9
Trevin Winkle McBain NMC 21.7
Kelan Pletcher Ellsworth 21.5
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 21.2
Cole Jenema Cadillac 21.0
Luke Hazelton Glen Lake 20.4
Evan Solomon Charlevoix 19.8
Garrison Barrett Central Lake 19.5
Wyatt Nausadis TC St. Francis 18.9
Gavin Bisballe Lake City 18.1
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 17.8
Blaine Barkovich Kalkaska 17.7
Alex Calcaterra Boyne City 17.6
Quinn Zickert Benzie Central 17.6
Levi Schultz TC Bulldogs 17.3
Brayden Steenwyk Ellsworth 17.0
Brody Jeffers Gaylord St. Mary 16.6
Evan Douglass Kingsley 16.4
Connor Simmer Mesick 16.3
Preston Malpass East Jordan 16.3
Drayten Evans Central Lake 15.7
Anthony Ribel TC Central 15.5
Jayden Hanson Bellaire 15.3
Nate Childers Benzie Central 15.2
Kyle Kaczanowski Buckley 14.9
Landon Kulawiak Buckley 14.3
Jake Griffis Bear Lake 14.0
Oumar Sy Mancelona 13.8
Blake DeZeeuw McBain NMC 13.6
Luke Puffer Manton 13.5
Dylan Cragg Grayling 13.5
Carter Simmer Mesick 13.3
Trace Miller Mancelona 13.3
Jack Spencer Elk Rapids 13.3
Jack Neer Boyne City 13.0
Adam Domres Onekama 13.0
Adam Ackler Mancelona 12.7
Luke Gelow Gaylord 12.6
Darin Kunkel Lake City 12.5
Drake Koepke Bellaire 12.4
Luke Gelow Gaylord 12.3
JJ Weber East Jordan 12.2
Mason Travis Elk Rapids 12.2
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 12.1
Caleb Stuck Charlevoix 12.1
Johnathen Traxler Manton 12.0
Evan Stipe TC Bulldogs 12.0
Mason Malpass East Jordan 11.9
Justin Ackler Mancelona 11.9
Connor Wojciechowski Brethren 11.7
Hugh Periard Suttons Bay 11.6
Joshua Lavely Elk Rapids 11.5
Henry Plumstead Glen Lake 11.4
Nick Stevenson Frankfort 11.3
Tyler Milarch Buckley 11.3
Caleb Caul Grayling 11.2
Jaxon Childers Benzie Central 11.2
Mason Wilcox Boyne City 11.1
Connor Ciolek Glen Lake 11.1
Gage Hessem Kingsley 11.0
Garret Mobley Brethren 11.0
Ty Breithaupt Buckley 11.0
Reece Broderick TC Christian 10.9
Adam Gerberding TC St. Francis 10.7
Lee Pizana Manistee Catholic 10.5
Jacob Jenuwine Ellsworth 10.3
Caden Bradford Onekama 10.3
Charlie Corwin TC Bulldogs 10.2
Jaden Montague Cadillac 10.2
Patrick Puroll Ellsworth 10.0
Daniel Smith Gaylord St. Mary 9.8
Carson Bourdo TC Central 9.8
Kyle McLinden Manistee Catholic 9.8
Ethan Evans Frankfort 9.6
Chaz Grundy Benzie Central 9.6
Luke Enders Gaylord 9.5
Blake Miller Frankfort 9.4
Logan Wienclaw Mesick 9.3
Tim Plamondon TC Bulldogs 9.1
Spencer Ball Elk Rapids 9.1
Ashtyn Simerson Mesick 9.0
Tyler Sexton Mesick 8.7
Jackson Kulawiak Buckley 8.6
Caleb Linna Mesick 8.5
Ethan Kucharek Grayling 8.5
Jamal Cebulski Ellsworth 8.4
Kadyn Warner TC Central 8.2
Charlie Howell Cadillac 8.2
Neil Ihme Glen Lake 8.2
Nate Sanderson Bear Lake 8.0
Oakley Barger Lake City 8.0
REBOUNDS PER GAME
Gavin Bisballe Lake City 12.0
Kyle McLinden Manistee Catholic 10.8
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 10.2
Caleb Stuck Charlevoix 10.2
Trace Miller Mancelona 9.6
Connor Simmer Mesick 9.3
Oumar Sy Mancelona 8.9
Preston Malpass East Jordan 8.8
Kyle Kaczanowski Buckley 8.8
Brock Broderick TC Christian 8.6
Brayden Steenwyk Ellsworth 8.5
Jake Griffis Bear Lake 8.3
Luke Hazelton Glen Lake 8.2
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 7.9
JJ Weber East Jordan 7.9
Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 7.7
Dylan Cragg Grayling 7.7
Adam Domres Onekama 7.6
Joshua Lavely Elk Rapids 7.6
Ty Breithaupt Buckley 7.5
Brody Jeffers Gaylord St. Mary 7.2
Lee Pizana Manistee Catholic 7.2
Levi Schultz TC Bulldogs 6.7
Keegin Johnson Bear Lake 6.6
Gage Hessem Kingsley 6.5
Kelan Pletcher Ellsworth 6.4
Nick Stevenson Frankfort 6.4
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 6.3
Ryan Sweetapple TC Christian 6.3
Ashtyn Simerson Mesick 6.2
Neil Ihme Glen Lake 6.2
Jacob McCree Mesick 6.2
Jayden Hanson Bellaire 6.0
Ethan Evans Frankfort 6.0
Cole Jenema Cadillac 5.8
Brady Pretzlaff Gaylord 5.8
Jack Neer Boyne City 5.7
Garret Mobley Brethren 5.7
Sparty Skillern Grayling 5.7
Mason Malpass East Jordan 5.6
Connor Ciolek Glen Lake 5.6
Charlie Howell Cadillac 5.6
Jack Meszaros Brethren 5.6
Landon Kulawiak Buckley 5.5
Luke Puffer Manton 5.4
Logan Wienclaw Mesick 5.3
Cole Merrill Bear Lake 5.3
Gavin Miller Central Lake 5.3
Evan Solomon Charlevoix 5.2
John Hagelstein TC St. Francis 5.0
ASSISTS PER GAME
Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 8.1
Caleb Linna Mesick 5.4
Jamal Cebulski Ellsworth 5.4
Evan Stipe TC Bulldogs 4.8
Chaz Grundy Benzie Central 4.8
Ashtyn Simerson Mesick 4.5
Brayden Steenwyk Ellsworth 4.4
Henry Plumstead Glen Lake 4.4
Jackson Kulawiak Buckley 4.4
Levi Schultz TC Bulldogs 4.3
Connor Ciolek Glen Lake 3.9
Carson Bourdo TC Central 3.8
Kelan Pletcher Ellsworth 3.7
Neil Ihme Glen Lake 3.6
Tyler Milarch Buckley 3.6
Wyatt Nausadis TC St. Francis 3.6
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 3.3
Nathan Hresko TC Christian 3.3
Caden Bradford Onekama 3.3
Mason Malpass East Jordan 3.2
Nate Childers Benzie Central 3.2
Patrick Puroll Ellsworth 3.2
Connor Simmer Mesick 3.1
Gavin Bisballe Lake City 3.0
Tim Plamondon TC Bulldogs 3.0
Nate Sanderson Bear Lake 3.0
Andrew VanDuinen Lake City 3.0
STEALS PER GAME
Jaxon Childers Benzie Central 5.2
Tim Plamondon TC Bulldogs 5.1
Connor Wojciechowski Brethren 4.5
Levi Schultz TC Bulldogs 4.0
Adam Gerberding TC St. Francis 4.0
Kelan Pletcher Ellsworth 3.8
Patrick Puroll Ellsworth 3.7
Connor Simmer Mesick 3.6
Justin Ackler Mancelona 3.6
Adam Ackler Mancelona 3.5
Johnathen Traxler Manton 3.4
Ashtyn Simerson Mesick 3.3
Gavin Bisballe Lake City 3.1
Spencer Ball Elk Rapids 3.1
Jamal Cebulski Ellsworth 3.0
prep basketball
Wyatt Nausadis TC St. Francis 3.0
Caleb Stuck Charlevoix 3.0
Jacob Jenuwine Ellsworth 3.0
Luke Puffer Manton 3.0
Charlie Peterson TC St. Francis 2.9
Carson Bourdo TC Central 2.8
Drake Koepke Bellaire 2.8
Evan Douglass Kingsley 2.8
Henry Plumstead Glen Lake 2.5
Connor Ciolek Glen Lake 2.5
Andrew VanDuinen Lake City 2.5
Dylan Cragg Grayling 2.5
Brayden Steenwyk Ellsworth 2.4
Darin Kunkel Lake City 2.4
Drayten Evans Central Lake 2.4
Garrison Barrett Central Lake 2.4
Chaz Grundy Benzie Central 2.3
Gavin Bebble Gaylord St. Mary 2.3
Caleb Caul Grayling 2.3
Mason Travis Elk Rapids 2.3
John Hagelstein TC St. Francis 2.3
Blake Miller Frankfort 2.3
Neil Ihme Glen Lake 2.2
Mason Malpass East Jordan 2.2
Carter Simmer Mesick 2.2
Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 2.2
Tyler Sexton Mesick 2.2
August Schaub Lake Leelanau St. Mary 2.1
Nate Childers Benzie Central 2.1
Jack Spencer Elk Rapids 2.1
Cole Jenema Cadillac 2.1
Oakley Barger Lake City 2.1
Brock Broderick TC Christian 2.1
Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 2.1
Kevin Hubbell Benzie Central 2.0
Michael Wooten Benzie Central 2.0
BLOCKS PER GAME
Jake Griffis Bear Lake 3.1
Ty Breithaupt Buckley 2.1
Gavin Miller Central Lake 2.0
Gavin Bisballe Lake City 1.9
Garret Mobley Brethren 1.9
Kyle McLinden Manistee Catholic 1.7
Adam Domres Onekama 1.5
Cole Jenema Cadillac 1.4
Preston Malpass East Jordan 1.4
Levi Schultz TC Bulldogs 1.3
Neil Ihme Glen Lake 1.3
Jacob McCree Mesick 1.2
Michael Wooten Benzie Central 1.1
Kyle Kaczanowski Buckley 1.1
Connor Simmer Mesick 1.0
Charlie Peterson TC St. Francis 1.0
Dylan Cragg Grayling 1.0
Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 1.0
GIRLS
POINTS PER GAME
Grace Bradford Glen Lake 23.2
Lauren Wilder Manton 21.4
Taylor Petrosky Charlevoix 17.4
Mackenzie Bisballe Lake City 16.6
Maggie Napont TC St. Francis 16.4
Grace Wolfe Frankfort 16.2
Claudia Burley GT Academy 16.1
Kendall Standfest Elk Rapids 15.0
Ava Schultz Gaylord St Mary 14.9
Jacey Somers Bellaire 14.9
Chloe Bisballe Lake City 14.9
Charlie Boyce Bellaire 14.4
Colleen Hegewald TC St. Francis 14.3
Megan Lautner TC West 14.3
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 14.0
Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 13.9
Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 13.5
Ruby Hogan Glen Lake 13.2
Avery Parker Gaylord 12.9
Grace Kidd Manistee Catholic 12.9
Kenzie Bromley Petoskey 12.8
Gloria Stepanovich Benzie Central 12.7
Grace Kidd Manistee Catholic 12.5
Gwyneth Bramer TC St. Francis 12.2
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 12.2
Alivia Eggleston Central Lake 12.0
Liberty Perry Central Lake 12.0
Katelynn Dix GT Academy 11.8
Elly Sexton Brethren 11.8
Macey Bebble Gaylord Sr Mary 11.6
Julia Jones GT Academy 11.6
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 11.5
Kayla McCoy Mesick 11.2
Meghan Keen Gaylord 11.1
Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 11.0
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 10.8
Sydney Grusczynski Gaylord St Mary 10.6
Bailey Murrell Gaylord St Mary 10.5
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 10.5
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 10.5
Halli Warner TC Central 10.4
Rylan Finstrom Grayling 10.1
Tara Townsend Frankfort 10.0
Coral Bott Kingsley 10.0
Sophie Wisniski Onekama 9.8
Jessica Robbins Glen Lake 9.7
Makenzie Castle Grayling 9.5
Jillian Hillier Mesick 9.2
Cate Heethuis TC Central 9.1
Leah Helsel Manton 9.0
Halle Richardson Brethren 8.9
Maeve Sweeney Leland 8.9
Lexy Abraham Mesick 8.5
Grace Dawson Boyne City 8.4
Emma Nickerson Lake City 8.2
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 8.1
Caroline Guy Petoskey 8.0
REBOUNDS PER GAME
Claudia Burley GT Academy 12.1
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 11.8
Elly Sexton Brethren 11.5
Alivia Eggleston Central Lake 11.0
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 10.7
Mackenzie Bisballe Lake City 10.2
Sophie Wisniski Onekama 10.0
Maddy Biller Brethren 10.0
Grace Bradford Glen Lake 9.9
Jacey Somers Bellaire 9.6
Gloria Stepanovich Benzie Central 9.3
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 9.3
Stella Estes Brethren 9.0
Rylan Finstrom Grayling 8.6
Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 8.5
Grace Wolfe Frankfort 8.3
Ava Schultz Gaylord St Mary 8.3
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 8.3
Lillian Brown NorthBay 8.1
Liberty Perry Central Lake 8.0
Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 7.8
Morgan Deming Boyne City 7.8
Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 7.7
Megan Lautner TC West 7.5
Tara Townsend Frankfort 7.5
Leah Stickney Manistee Catholic 7.5
Kenzie Bromley Petoskey 7.4
Taylor Petrosky Charlevoix 7.1
Bailey Murrell Gaylord St Mary 7.0
Chloe Bisballe Lake City 6.8
Avery Parker Gaylord 6.8
Meghan Keen Gaylord 6.7
Genna Alexander Manton 6.7
Megan Moffit Manton 6.6
Maeve Sweeney Leland 6.3
Leah Stickney Manistee Catholic 6.1
Kendall Standfest Elk Rapids 6.0
Lexi Cain Central Lake 6.0
Maggie Napont TC St. Francis 5.9
Lauren Wilder Manton 5.8
Kelsey Quiggin Mesick 5.8
Emma Nickerson Lake City 5.8
Gwyneth Bramer TC St. Francis 5.8
Katelynn Dix GT Academy 5.6
Maddie Bradford Glen Lake 5.5
Cate Heethuis TC Central 5.3
Lexy Abraham Mesick 5.3
Caroline Guy Petoskey 5.2
Sophie Simon TC Central 5.2
Charlie Boyce Bellaire 5.1
Maddie Evans Bellaire 5.1
Ruby Hogan Glen Lake 5.0
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 5.0
ASSISTS PER GAME
Lexi Cain Central Lake 5.0
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 5.0
Chloe Bisballe Lake City 4.9
Jakiah Brumfield TC Central 4.2
Macey Bebble Gaylord Sr Mary 4.0
Lauren Wilder Manton 3.8
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 3.6
Grace Hawk Mesick 3.5
Grace Kidd Manistee Catholic 3.5
Sophia Anderson NorthBay 3.4
Grace Kidd Manistee Catholic 3.3
Grace Bradford Glen Lake 3.2
Ruby Hogan Glen Lake 3.2
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 3.0
Kendall Standfest Elk Rapids 3.0
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0
STEALS PER GAME
Chloe Bisballe Lake City 5.6
Macey Bebble Gaylord Sr Mary 5.2
Liberty Perry Central Lake 5.0
Jessica Robbins Glen Lake 4.6
Grace Bradford Glen Lake 4.5
Lauren Wilder Manton 4.3
Lexi Cain Central Lake 4.0
prep basketball
Ruby Hogan Glen Lake 4.0
Kendall Standfest Elk Rapids 4.0
Julia Jones GT Academy 3.7
Maggie Napont TC St. Francis 3.6
Jacey Somers Bellaire 3.6
Bailey Murrell Gaylord St Mary 3.5
Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 3.4
Charlie Boyce Bellaire 3.4
Megan Moffit Manton 3.4
Katelynn Dix GT Academy 3.3
Meghan Keen Gaylord 3.3
Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 3.2
Haley Flynn Petoskey 3.1
Maddie Evans Bellaire 3.1
Grace Kidd Manistee Catholic 3.0
Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0
Gwyneth Bramer TC St. Francis 3.0
Kayla McCoy Mesick 3.0
Alivia Eggleston Central Lake 3.0
Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 2.9
Makenzie Castle Grayling 2.9
Jillian Hillier Mesick 2.9
Sophia Anderson NorthBay 2.8
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 2.8
Gloria Stepanovich Benzie Central 2.7
Skylar Wiesen Leland 2.7
Halle Richardson Brethren 2.6
Sydney Grusczynski Gaylord St Mary 2.6
Claudia Burley GT Academy 2.6
Emma McKinley Gaylord St Mary 2.6
Tara Townsend Frankfort 2.6
Kaylyn Johnson Manistee Catholic 2.6
Leah Stickney Manistee Catholic 2.6
Grace Kidd Manistee Catholic 2.5
Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 2.5
Kenzie Bromley Petoskey 2.5
Kelsey Quiggin Mesick 2.4
Colleen Hegewald TC St. Francis 2.3
Jakiah Brumfield TC Central 2.3
Mackenzie Bisballe Lake City 2.2
Grace Wolfe Frankfort 2.2
Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 2.2
Leah Stickney Manistee Catholic 2.2
Grace Dawson Boyne City 2.1
Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 2.1
Sara Schermerhorn TC West 2.0
Rylan Finstrom Grayling 2.0
BLOCKS PER GAME
Morgan Deming Boyne City 5.3
Jacey Somers Bellaire 2.8
Claudia Burley GT Academy 2.7
Mackenzie Bisballe Lake City 2.2
Stella Estes Brethren 1.9
Kenzie Bromley Petoskey 1.9
Mairin McCarthy Onekama 1.9
Megan Moffit Manton 1.5
Gloria Stepanovich Benzie Central 1.5
Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 1.4
Elly Sexton Brethren 1.4
Jessica Robbins Glen Lake 1.3
Sophie Wisniski Onekama 1.3
Ava Schultz Gaylord St Mary 1.2
Maddie Bradford Glen Lake 1.1
Kendall Standfest Elk Rapids 1.0
Grace Wolfe Frankfort 1.0
Rylan Finstrom Grayling 1.0
BOWLING
Lucky Jacks
Men’s Single Game
257 — Gene Kelly
248 — Todd Hawkins
238 — Lucky Mericle
236 — Matt Myers
235 — Don Trimmer
234 — Bill Sullivan
234 — Andy Radtke
233 — Tony Payne
231 — Ed Ufer
230 — Owen McDowell
229 — Kirk Parent
227 — Jason Gray
227 — Bill Sullivan
227 — David L. Anderson
227 — Brad Wheat
226 — John Hedges
226 — Randy Lyon
226 — Terry Lautner
225 — Marcus Oien
225 — Jim Orr
225 — Brad Wheat
224 — Robin Blackburn
224 — Jeremy Edenburn
224 — Tom Cherry
223 — Chip Culbertson
223 — Keith Blanke
222 — Dave Foisie
222 — Steve Fouch
221 — Rich Helfrich
221 — Gary Greenman
220 — Tim Beaudrie
220 — Art Nickerson
220 — Mike Hodges
219 — Mitchell Mosley
217 — Zack Cavanaugh
217 — Christian Vreeland
216 — Josh Sullivan
216 — Brandon Smith
215 — John Sivek
215 — Rod Shamel
215 — Tim Banyai
214 — Cody Klingelsmith
214 — Ken Griffin
213 — Marcus Oien
213 — Mark Marrow
213 — Tim Brien
213 — Mike Beaver
213 — Frank Hendges
212 — Alan Holcomb
212 — Evan Miller
212 — Mike Griffiths
212 — Mitchell Mosley
211 — Steven Cadwell
211 — Jason Sawyer
211 — Jeff Wallace
211 — Dustin Dotson
Men’s Series
718 (256-279) — Jim Hurst
696 (213-237-246) — Derek Smith
691 (254-245)- Andy Leppek
690 (220-257-213) — Ray W. Horton
690 (217-279) — Shawn Antol
681 (214-258) — Jim Wilson
681 (212-225-244) — Matt Evernham
678 (229-265) — Mitchell Mosley
677 (235-234) — Mark Grulke jr
676 (257-222) — Steve Flees
675 (216-267) — John Metiva
674 (228-220-226) — Bill Jenkins
672 (234-235) — David Gorenflo
671 (227-220-224) — Pete Vannini
671 (223-245) — Ben Orr
669 (215-232-222) — Alex Lecik
668 (234-234) — Jeremy Peplinski
665 (241-247) — Marcus Oien
660 (237-242) — Jim Palmer
659 (223-235) — Rob Davis
659 (210-227-222) — Chris Czerniak
657 (212-246) — Craig Petersen
655 (279) — Josh Sullivan
655 (211-237) — Pat Moore
654 (259) — Shawn Antol
654 (235-233) — Paul Franke
650 (239) — Raymond Horton III
650 (224-226) — Brad Wozniak
649 (224-211-214) — John Sivek
648 (223-217) — Tim Hickman
647 (226-231) — Al Rickert
647 (226-219) — Hal Green
645 (245) — Mike Longo
645 (223-216) — Mike Gunderson
645 (215-222) — David L. Anderson
644 (243) — Bruce Elben
644 (215-237) — Brent Wheat
643 (222-212) — Bryan Decker
639 (235-210) — John Sivek
638 (235-213) — Chris Hettinger
636 (226-214) — Scott Hebert
636 (216-235) — Chris Woodward
636 (216-218) — Kurt Roberge
635 (232) — Sawyer Robinson
634 (238) — Bob Esman
633 (245) — Chris Winkleman
633 (233-210) — Dave Payne
628 (244) — Jerry Kopchia
626 (214-237) — Justin Patterson
625 (245-222) — Kevin Lizenby
623 (256) — Parker Thompson
623 (232-215) — Tristen Witkowski
623 (210) — Jon Lamb
622 (238) — Mark Marek
622 (231-211) — Jon Parent
622 (225) — Rob Davis
622 — Brian Abernethy
621 (227) — Chip Fryer
620 (225-235) — Victor Vreeland
618 (216-218) — Chris Galla
618 (215-212) — Craig Petersen Jr.
617 (246) — Butch Kinnee
617 (244) — Ulysses Lennon
bowling
617 (215-248) — Evan Miller
616 (234) — Bill Beaver
615 (215-224) — Mitchell Mosley
614 (224) — Tim Hickman
614 (223) — Dave Knight
613 (237) — Eric Bootz
613 (213) — Alex Lecik
612 (224-221) — Brian Abernethy
611 (233) — Kevin Ball
611 (225) — Keith Weber
610 (217-214) — Derek Nowak
609 (217-234) — John Kolarik
608 (232) — Kyle Klingelsmith
608 (217) — Carl Walter
607 (224-225) — Chris Sirois
606 (225) — Jon Lichty
604 (255) — Jim Palmer
603 (233) — Barry Kalnbach
603 (224) — Jim Simmons
600 (225-216) — Ken Kocevar
Women’s Single Game
234 — Karen Allen
213 — Casey Lhamon
202 — Hope Eshleman
201 — Barb Russell
200 — Tracie Anderson
200 — Karin Lerczak
191 — Peggy Weber
191 — LouAnn Hurst
190 — Leslie Hays
190 — Sara Eggleston
190 — Brandy McEwen
Women’s Series
702 (279-204-219) — Denise Vaughan
647 (245-260) — Samantha Rettelle
591 (220-211) — Sheila Mosley
585 (203-223) — Stacy Percy
577 (222-196) — Sheila Mosley
568 (193-191) — Peggy Weber
565 (214) — Kim Sisk
562 (213) — Angie Daniel
561 (210) — Barb Anderson
560 (209-193) — Anna Oakley
548 (217) — Cathy Haywood
546 (214) — Darlene Anderson
539 (203) — Alison Decker
536 (200) — Abi Dierking
534 (198) — Rhojo Crick
Incredible Mo’s
Men’s Single Game
237 — Troy Noble
237 — Craig McKinnon
226 — Clifton Fraley
223 — Alex Lecik
219 — Jason Sawyer
214 — Mark West
212 — Austin Paivrinta
211 — Al Heidt
Men’s Series
761 (258-267-236) — Marcus Oien
719 (267-215-237) — Jon Kiernan
703 (219-237-247) — Shawn Antol
640 (229-212) — Eric Porter
622 (238) — Pat Moore
621 (212) — Dru Klingelsmith
615 (246) — Brian Percy
Women’s Series
699 (250-201-248) — Denise Vaughan
555 (212) — Nikki Westfall