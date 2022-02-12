prep basketball

Traverse City Record-Eagle basketball stats leaders

BOYS

POINTS PER GAME

Brock Broderick TC Christian 26.8

Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 22.6

Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 21.9

Trevin Winkle McBain NMC 21.7

Kelan Pletcher Ellsworth 21.5

Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 21.2

Cole Jenema Cadillac 21.0

Luke Hazelton Glen Lake 20.4

Evan Solomon Charlevoix 19.8

Garrison Barrett Central Lake 19.5

Wyatt Nausadis TC St. Francis 18.9

Gavin Bisballe Lake City 18.1

Gavin Bebble Gaylord St. Mary 17.8

Blaine Barkovich Kalkaska 17.7

Alex Calcaterra Boyne City 17.6

Quinn Zickert Benzie Central 17.6

Levi Schultz TC Bulldogs 17.3

Brayden Steenwyk Ellsworth 17.0

Brody Jeffers Gaylord St. Mary 16.6

Evan Douglass Kingsley 16.4

Connor Simmer Mesick 16.3

Preston Malpass East Jordan 16.3

Drayten Evans Central Lake 15.7

Anthony Ribel TC Central 15.5

Jayden Hanson Bellaire 15.3

Nate Childers Benzie Central 15.2

Kyle Kaczanowski Buckley 14.9

Landon Kulawiak Buckley 14.3

Jake Griffis Bear Lake 14.0

Oumar Sy Mancelona 13.8

Blake DeZeeuw McBain NMC 13.6

Luke Puffer Manton 13.5

Dylan Cragg Grayling 13.5

Carter Simmer Mesick 13.3

Trace Miller Mancelona 13.3

Jack Spencer Elk Rapids 13.3

Jack Neer Boyne City 13.0

Adam Domres Onekama 13.0

Adam Ackler Mancelona 12.7

Luke Gelow Gaylord 12.6

Darin Kunkel Lake City 12.5

Drake Koepke Bellaire 12.4

Luke Gelow Gaylord 12.3

JJ Weber East Jordan 12.2

Mason Travis Elk Rapids 12.2

August Schaub Lake Leelanau St. Mary 12.1

Caleb Stuck Charlevoix 12.1

Johnathen Traxler Manton 12.0

Evan Stipe TC Bulldogs 12.0

Mason Malpass East Jordan 11.9

Justin Ackler Mancelona 11.9

Connor Wojciechowski Brethren 11.7

Hugh Periard Suttons Bay 11.6

Joshua Lavely Elk Rapids 11.5

Henry Plumstead Glen Lake 11.4

Nick Stevenson Frankfort 11.3

Tyler Milarch Buckley 11.3

Caleb Caul Grayling 11.2

Jaxon Childers Benzie Central 11.2

Mason Wilcox Boyne City 11.1

Connor Ciolek Glen Lake 11.1

Gage Hessem Kingsley 11.0

Garret Mobley Brethren 11.0

Ty Breithaupt Buckley 11.0

Reece Broderick TC Christian 10.9

Adam Gerberding TC St. Francis 10.7

Lee Pizana Manistee Catholic 10.5

Jacob Jenuwine Ellsworth 10.3

Caden Bradford Onekama 10.3

Charlie Corwin TC Bulldogs 10.2

Jaden Montague Cadillac 10.2

Patrick Puroll Ellsworth 10.0

Daniel Smith Gaylord St. Mary 9.8

Carson Bourdo TC Central 9.8

Kyle McLinden Manistee Catholic 9.8

Ethan Evans Frankfort 9.6

Chaz Grundy Benzie Central 9.6

Luke Enders Gaylord 9.5

Blake Miller Frankfort 9.4

Logan Wienclaw Mesick 9.3

Tim Plamondon TC Bulldogs 9.1

Spencer Ball Elk Rapids 9.1

Ashtyn Simerson Mesick 9.0

Tyler Sexton Mesick 8.7

Jackson Kulawiak Buckley 8.6

Caleb Linna Mesick 8.5

Ethan Kucharek Grayling 8.5

Jamal Cebulski Ellsworth 8.4

Kadyn Warner TC Central 8.2

Charlie Howell Cadillac 8.2

Neil Ihme Glen Lake 8.2

Nate Sanderson Bear Lake 8.0

Oakley Barger Lake City 8.0

REBOUNDS PER GAME

Gavin Bisballe Lake City 12.0

Kyle McLinden Manistee Catholic 10.8

Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 10.2

Caleb Stuck Charlevoix 10.2

Trace Miller Mancelona 9.6

Connor Simmer Mesick 9.3

Oumar Sy Mancelona 8.9

Preston Malpass East Jordan 8.8

Kyle Kaczanowski Buckley 8.8

Brock Broderick TC Christian 8.6

Brayden Steenwyk Ellsworth 8.5

Jake Griffis Bear Lake 8.3

Luke Hazelton Glen Lake 8.2

Gavin Bebble Gaylord St. Mary 7.9

JJ Weber East Jordan 7.9

Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 7.7

Dylan Cragg Grayling 7.7

Adam Domres Onekama 7.6

Joshua Lavely Elk Rapids 7.6

Ty Breithaupt Buckley 7.5

Brody Jeffers Gaylord St. Mary 7.2

Lee Pizana Manistee Catholic 7.2

Levi Schultz TC Bulldogs 6.7

Keegin Johnson Bear Lake 6.6

Gage Hessem Kingsley 6.5

Kelan Pletcher Ellsworth 6.4

Nick Stevenson Frankfort 6.4

Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 6.3

Ryan Sweetapple TC Christian 6.3

Ashtyn Simerson Mesick 6.2

Neil Ihme Glen Lake 6.2

Jacob McCree Mesick 6.2

Jayden Hanson Bellaire 6.0

Ethan Evans Frankfort 6.0

Cole Jenema Cadillac 5.8

Brady Pretzlaff Gaylord 5.8

Jack Neer Boyne City 5.7

Garret Mobley Brethren 5.7

Sparty Skillern Grayling 5.7

Mason Malpass East Jordan 5.6

Connor Ciolek Glen Lake 5.6

Charlie Howell Cadillac 5.6

Jack Meszaros Brethren 5.6

Landon Kulawiak Buckley 5.5

Luke Puffer Manton 5.4

Logan Wienclaw Mesick 5.3

Cole Merrill Bear Lake 5.3

Gavin Miller Central Lake 5.3

Evan Solomon Charlevoix 5.2

John Hagelstein TC St. Francis 5.0

ASSISTS PER GAME

Dylan Barnowski Lake Leelanau St. Mary 8.1

Caleb Linna Mesick 5.4

Jamal Cebulski Ellsworth 5.4

Evan Stipe TC Bulldogs 4.8

Chaz Grundy Benzie Central 4.8

Ashtyn Simerson Mesick 4.5

Brayden Steenwyk Ellsworth 4.4

Henry Plumstead Glen Lake 4.4

Jackson Kulawiak Buckley 4.4

Levi Schultz TC Bulldogs 4.3

Connor Ciolek Glen Lake 3.9

Carson Bourdo TC Central 3.8

Kelan Pletcher Ellsworth 3.7

Neil Ihme Glen Lake 3.6

Tyler Milarch Buckley 3.6

Wyatt Nausadis TC St. Francis 3.6

August Schaub Lake Leelanau St. Mary 3.3

Nathan Hresko TC Christian 3.3

Caden Bradford Onekama 3.3

Mason Malpass East Jordan 3.2

Nate Childers Benzie Central 3.2

Patrick Puroll Ellsworth 3.2

Connor Simmer Mesick 3.1

Gavin Bisballe Lake City 3.0

Tim Plamondon TC Bulldogs 3.0

Nate Sanderson Bear Lake 3.0

Andrew VanDuinen Lake City 3.0

STEALS PER GAME

Jaxon Childers Benzie Central 5.2

Tim Plamondon TC Bulldogs 5.1

Connor Wojciechowski Brethren 4.5

Levi Schultz TC Bulldogs 4.0

Adam Gerberding TC St. Francis 4.0

Kelan Pletcher Ellsworth 3.8

Patrick Puroll Ellsworth 3.7

Connor Simmer Mesick 3.6

Justin Ackler Mancelona 3.6

Adam Ackler Mancelona 3.5

Johnathen Traxler Manton 3.4

Ashtyn Simerson Mesick 3.3

Gavin Bisballe Lake City 3.1

Spencer Ball Elk Rapids 3.1

Jamal Cebulski Ellsworth 3.0

prep basketball

Wyatt Nausadis TC St. Francis 3.0

Caleb Stuck Charlevoix 3.0

Jacob Jenuwine Ellsworth 3.0

Luke Puffer Manton 3.0

Charlie Peterson TC St. Francis 2.9

Carson Bourdo TC Central 2.8

Drake Koepke Bellaire 2.8

Evan Douglass Kingsley 2.8

Henry Plumstead Glen Lake 2.5

Connor Ciolek Glen Lake 2.5

Andrew VanDuinen Lake City 2.5

Dylan Cragg Grayling 2.5

Brayden Steenwyk Ellsworth 2.4

Darin Kunkel Lake City 2.4

Drayten Evans Central Lake 2.4

Garrison Barrett Central Lake 2.4

Chaz Grundy Benzie Central 2.3

Gavin Bebble Gaylord St. Mary 2.3

Caleb Caul Grayling 2.3

Mason Travis Elk Rapids 2.3

John Hagelstein TC St. Francis 2.3

Blake Miller Frankfort 2.3

Neil Ihme Glen Lake 2.2

Mason Malpass East Jordan 2.2

Carter Simmer Mesick 2.2

Shawn Bramer Lake Leelanau St. Mary 2.2

Tyler Sexton Mesick 2.2

August Schaub Lake Leelanau St. Mary 2.1

Nate Childers Benzie Central 2.1

Jack Spencer Elk Rapids 2.1

Cole Jenema Cadillac 2.1

Oakley Barger Lake City 2.1

Brock Broderick TC Christian 2.1

Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 2.1

Kevin Hubbell Benzie Central 2.0

Michael Wooten Benzie Central 2.0

BLOCKS PER GAME

Jake Griffis Bear Lake 3.1

Ty Breithaupt Buckley 2.1

Gavin Miller Central Lake 2.0

Gavin Bisballe Lake City 1.9

Garret Mobley Brethren 1.9

Kyle McLinden Manistee Catholic 1.7

Adam Domres Onekama 1.5

Cole Jenema Cadillac 1.4

Preston Malpass East Jordan 1.4

Levi Schultz TC Bulldogs 1.3

Neil Ihme Glen Lake 1.3

Jacob McCree Mesick 1.2

Michael Wooten Benzie Central 1.1

Kyle Kaczanowski Buckley 1.1

Connor Simmer Mesick 1.0

Charlie Peterson TC St. Francis 1.0

Dylan Cragg Grayling 1.0

Preston Marlatt Johannesburg-Lewiston 1.0

GIRLS

POINTS PER GAME

Grace Bradford Glen Lake 23.2

Lauren Wilder Manton 21.4

Taylor Petrosky Charlevoix 17.4

Mackenzie Bisballe Lake City 16.6

Maggie Napont TC St. Francis 16.4

Grace Wolfe Frankfort 16.2

Claudia Burley GT Academy 16.1

Kendall Standfest Elk Rapids 15.0

Ava Schultz Gaylord St Mary 14.9

Jacey Somers Bellaire 14.9

Chloe Bisballe Lake City 14.9

Charlie Boyce Bellaire 14.4

Colleen Hegewald TC St. Francis 14.3

Megan Lautner TC West 14.3

Kaitlyn Wolgamot Central Lake 14.0

Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 13.9

Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 13.5

Ruby Hogan Glen Lake 13.2

Avery Parker Gaylord 12.9

Grace Kidd Manistee Catholic 12.9

Kenzie Bromley Petoskey 12.8

Gloria Stepanovich Benzie Central 12.7

Grace Kidd Manistee Catholic 12.5

Gwyneth Bramer TC St. Francis 12.2

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 12.2

Alivia Eggleston Central Lake 12.0

Liberty Perry Central Lake 12.0

Katelynn Dix GT Academy 11.8

Elly Sexton Brethren 11.8

Macey Bebble Gaylord Sr Mary 11.6

Julia Jones GT Academy 11.6

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 11.5

Kayla McCoy Mesick 11.2

Meghan Keen Gaylord 11.1

Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 11.0

Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 10.8

Sydney Grusczynski Gaylord St Mary 10.6

Bailey Murrell Gaylord St Mary 10.5

Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 10.5

Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 10.5

Halli Warner TC Central 10.4

Rylan Finstrom Grayling 10.1

Tara Townsend Frankfort 10.0

Coral Bott Kingsley 10.0

Sophie Wisniski Onekama 9.8

Jessica Robbins Glen Lake 9.7

Makenzie Castle Grayling 9.5

Jillian Hillier Mesick 9.2

Cate Heethuis TC Central 9.1

Leah Helsel Manton 9.0

Halle Richardson Brethren 8.9

Maeve Sweeney Leland 8.9

Lexy Abraham Mesick 8.5

Grace Dawson Boyne City 8.4

Emma Nickerson Lake City 8.2

Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 8.1

Caroline Guy Petoskey 8.0

REBOUNDS PER GAME

Claudia Burley GT Academy 12.1

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 11.8

Elly Sexton Brethren 11.5

Alivia Eggleston Central Lake 11.0

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 10.7

Mackenzie Bisballe Lake City 10.2

Sophie Wisniski Onekama 10.0

Maddy Biller Brethren 10.0

Grace Bradford Glen Lake 9.9

Jacey Somers Bellaire 9.6

Gloria Stepanovich Benzie Central 9.3

Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 9.3

Stella Estes Brethren 9.0

Rylan Finstrom Grayling 8.6

Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 8.5

Grace Wolfe Frankfort 8.3

Ava Schultz Gaylord St Mary 8.3

Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 8.3

Lillian Brown NorthBay 8.1

Liberty Perry Central Lake 8.0

Leah Fleis Lake Leelanau St. Mary 7.8

Morgan Deming Boyne City 7.8

Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 7.7

Megan Lautner TC West 7.5

Tara Townsend Frankfort 7.5

Leah Stickney Manistee Catholic 7.5

Kenzie Bromley Petoskey 7.4

Taylor Petrosky Charlevoix 7.1

Bailey Murrell Gaylord St Mary 7.0

Chloe Bisballe Lake City 6.8

Avery Parker Gaylord 6.8

Meghan Keen Gaylord 6.7

Genna Alexander Manton 6.7

Megan Moffit Manton 6.6

Maeve Sweeney Leland 6.3

Leah Stickney Manistee Catholic 6.1

Kendall Standfest Elk Rapids 6.0

Lexi Cain Central Lake 6.0

Maggie Napont TC St. Francis 5.9

Lauren Wilder Manton 5.8

Kelsey Quiggin Mesick 5.8

Emma Nickerson Lake City 5.8

Gwyneth Bramer TC St. Francis 5.8

Katelynn Dix GT Academy 5.6

Maddie Bradford Glen Lake 5.5

Cate Heethuis TC Central 5.3

Lexy Abraham Mesick 5.3

Caroline Guy Petoskey 5.2

Sophie Simon TC Central 5.2

Charlie Boyce Bellaire 5.1

Maddie Evans Bellaire 5.1

Ruby Hogan Glen Lake 5.0

Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 5.0

ASSISTS PER GAME

Lexi Cain Central Lake 5.0

Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 5.0

Chloe Bisballe Lake City 4.9

Jakiah Brumfield TC Central 4.2

Macey Bebble Gaylord Sr Mary 4.0

Lauren Wilder Manton 3.8

Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 3.6

Grace Hawk Mesick 3.5

Grace Kidd Manistee Catholic 3.5

Sophia Anderson NorthBay 3.4

Grace Kidd Manistee Catholic 3.3

Grace Bradford Glen Lake 3.2

Ruby Hogan Glen Lake 3.2

Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 3.0

Kendall Standfest Elk Rapids 3.0

Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0

STEALS PER GAME

Chloe Bisballe Lake City 5.6

Macey Bebble Gaylord Sr Mary 5.2

Liberty Perry Central Lake 5.0

Jessica Robbins Glen Lake 4.6

Grace Bradford Glen Lake 4.5

Lauren Wilder Manton 4.3

Lexi Cain Central Lake 4.0

prep basketball

Ruby Hogan Glen Lake 4.0

Kendall Standfest Elk Rapids 4.0

Julia Jones GT Academy 3.7

Maggie Napont TC St. Francis 3.6

Jacey Somers Bellaire 3.6

Bailey Murrell Gaylord St Mary 3.5

Zoe Korson Lake Leelanau St. Mary 3.4

Charlie Boyce Bellaire 3.4

Megan Moffit Manton 3.4

Katelynn Dix GT Academy 3.3

Meghan Keen Gaylord 3.3

Jayden Marlatt Johannesburg-Lewiston 3.2

Haley Flynn Petoskey 3.1

Maddie Evans Bellaire 3.1

Grace Kidd Manistee Catholic 3.0

Kaitlyn Wolgamot Central Lake 3.0

Gwyneth Bramer TC St. Francis 3.0

Kayla McCoy Mesick 3.0

Alivia Eggleston Central Lake 3.0

Delana Kirt Lake Leelanau St. Mary 2.9

Makenzie Castle Grayling 2.9

Jillian Hillier Mesick 2.9

Sophia Anderson NorthBay 2.8

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 2.8

Gloria Stepanovich Benzie Central 2.7

Skylar Wiesen Leland 2.7

Halle Richardson Brethren 2.6

Sydney Grusczynski Gaylord St Mary 2.6

Claudia Burley GT Academy 2.6

Emma McKinley Gaylord St Mary 2.6

Tara Townsend Frankfort 2.6

Kaylyn Johnson Manistee Catholic 2.6

Leah Stickney Manistee Catholic 2.6

Grace Kidd Manistee Catholic 2.5

Emily Grant Lake Leelanau St. Mary 2.5

Kenzie Bromley Petoskey 2.5

Kelsey Quiggin Mesick 2.4

Colleen Hegewald TC St. Francis 2.3

Jakiah Brumfield TC Central 2.3

Mackenzie Bisballe Lake City 2.2

Grace Wolfe Frankfort 2.2

Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 2.2

Leah Stickney Manistee Catholic 2.2

Grace Dawson Boyne City 2.1

Audrey Smith Lake Leelanau St. Mary 2.1

Sara Schermerhorn TC West 2.0

Rylan Finstrom Grayling 2.0

BLOCKS PER GAME

Morgan Deming Boyne City 5.3

Jacey Somers Bellaire 2.8

Claudia Burley GT Academy 2.7

Mackenzie Bisballe Lake City 2.2

Stella Estes Brethren 1.9

Kenzie Bromley Petoskey 1.9

Mairin McCarthy Onekama 1.9

Megan Moffit Manton 1.5

Gloria Stepanovich Benzie Central 1.5

Kennedy Johnson Johannesburg-Lewiston 1.4

Elly Sexton Brethren 1.4

Jessica Robbins Glen Lake 1.3

Sophie Wisniski Onekama 1.3

Ava Schultz Gaylord St Mary 1.2

Maddie Bradford Glen Lake 1.1

Kendall Standfest Elk Rapids 1.0

Grace Wolfe Frankfort 1.0

Rylan Finstrom Grayling 1.0

BOWLING

Lucky Jacks

Men’s Single Game

257 — Gene Kelly

248 — Todd Hawkins

238 — Lucky Mericle

236 — Matt Myers

235 — Don Trimmer

234 — Bill Sullivan

234 — Andy Radtke

233 — Tony Payne

231 — Ed Ufer

230 — Owen McDowell

229 — Kirk Parent

227 — Jason Gray

227 — Bill Sullivan

227 — David L. Anderson

227 — Brad Wheat

226 — John Hedges

226 — Randy Lyon

226 — Terry Lautner

225 — Marcus Oien

225 — Jim Orr

225 — Brad Wheat

224 — Robin Blackburn

224 — Jeremy Edenburn

224 — Tom Cherry

223 — Chip Culbertson

223 — Keith Blanke

222 — Dave Foisie

222 — Steve Fouch

221 — Rich Helfrich

221 — Gary Greenman

220 — Tim Beaudrie

220 — Art Nickerson

220 — Mike Hodges

219 — Mitchell Mosley

217 — Zack Cavanaugh

217 — Christian Vreeland

216 — Josh Sullivan

216 — Brandon Smith

215 — John Sivek

215 — Rod Shamel

215 — Tim Banyai

214 — Cody Klingelsmith

214 — Ken Griffin

213 — Marcus Oien

213 — Mark Marrow

213 — Tim Brien

213 — Mike Beaver

213 — Frank Hendges

212 — Alan Holcomb

212 — Evan Miller

212 — Mike Griffiths

212 — Mitchell Mosley

211 — Steven Cadwell

211 — Jason Sawyer

211 — Jeff Wallace

211 — Dustin Dotson

Men’s Series

718 (256-279) — Jim Hurst

696 (213-237-246) — Derek Smith

691 (254-245)- Andy Leppek

690 (220-257-213) — Ray W. Horton

690 (217-279) — Shawn Antol

681 (214-258) — Jim Wilson

681 (212-225-244) — Matt Evernham

678 (229-265) — Mitchell Mosley

677 (235-234) — Mark Grulke jr

676 (257-222) — Steve Flees

675 (216-267) — John Metiva

674 (228-220-226) — Bill Jenkins

672 (234-235) — David Gorenflo

671 (227-220-224) — Pete Vannini

671 (223-245) — Ben Orr

669 (215-232-222) — Alex Lecik

668 (234-234) — Jeremy Peplinski

665 (241-247) — Marcus Oien

660 (237-242) — Jim Palmer

659 (223-235) — Rob Davis

659 (210-227-222) — Chris Czerniak

657 (212-246) — Craig Petersen

655 (279) — Josh Sullivan

655 (211-237) — Pat Moore

654 (259) — Shawn Antol

654 (235-233) — Paul Franke

650 (239) — Raymond Horton III

650 (224-226) — Brad Wozniak

649 (224-211-214) — John Sivek

648 (223-217) — Tim Hickman

647 (226-231) — Al Rickert

647 (226-219) — Hal Green

645 (245) — Mike Longo

645 (223-216) — Mike Gunderson

645 (215-222) — David L. Anderson

644 (243) — Bruce Elben

644 (215-237) — Brent Wheat

643 (222-212) — Bryan Decker

639 (235-210) — John Sivek

638 (235-213) — Chris Hettinger

636 (226-214) — Scott Hebert

636 (216-235) — Chris Woodward

636 (216-218) — Kurt Roberge

635 (232) — Sawyer Robinson

634 (238) — Bob Esman

633 (245) — Chris Winkleman

633 (233-210) — Dave Payne

628 (244) — Jerry Kopchia

626 (214-237) — Justin Patterson

625 (245-222) — Kevin Lizenby

623 (256) — Parker Thompson

623 (232-215) — Tristen Witkowski

623 (210) — Jon Lamb

622 (238) — Mark Marek

622 (231-211) — Jon Parent

622 (225) — Rob Davis

622 — Brian Abernethy

621 (227) — Chip Fryer

620 (225-235) — Victor Vreeland

618 (216-218) — Chris Galla

618 (215-212) — Craig Petersen Jr.

617 (246) — Butch Kinnee

617 (244) — Ulysses Lennon

bowling

617 (215-248) — Evan Miller

616 (234) — Bill Beaver

615 (215-224) — Mitchell Mosley

614 (224) — Tim Hickman

614 (223) — Dave Knight

613 (237) — Eric Bootz

613 (213) — Alex Lecik

612 (224-221) — Brian Abernethy

611 (233) — Kevin Ball

611 (225) — Keith Weber

610 (217-214) — Derek Nowak

609 (217-234) — John Kolarik

608 (232) — Kyle Klingelsmith

608 (217) — Carl Walter

607 (224-225) — Chris Sirois

606 (225) — Jon Lichty

604 (255) — Jim Palmer

603 (233) — Barry Kalnbach

603 (224) — Jim Simmons

600 (225-216) — Ken Kocevar

Women’s Single Game

234 — Karen Allen

213 — Casey Lhamon

202 — Hope Eshleman

201 — Barb Russell

200 — Tracie Anderson

200 — Karin Lerczak

191 — Peggy Weber

191 — LouAnn Hurst

190 — Leslie Hays

190 — Sara Eggleston

190 — Brandy McEwen

Women’s Series

702 (279-204-219) — Denise Vaughan

647 (245-260) — Samantha Rettelle

591 (220-211) — Sheila Mosley

585 (203-223) — Stacy Percy

577 (222-196) — Sheila Mosley

568 (193-191) — Peggy Weber

565 (214) — Kim Sisk

562 (213) — Angie Daniel

561 (210) — Barb Anderson

560 (209-193) — Anna Oakley

548 (217) — Cathy Haywood

546 (214) — Darlene Anderson

539 (203) — Alison Decker

536 (200) — Abi Dierking

534 (198) — Rhojo Crick

Incredible Mo’s

Men’s Single Game

237 — Troy Noble

237 — Craig McKinnon

226 — Clifton Fraley

223 — Alex Lecik

219 — Jason Sawyer

214 — Mark West

212 — Austin Paivrinta

211 — Al Heidt

Men’s Series

761 (258-267-236) — Marcus Oien

719 (267-215-237) — Jon Kiernan

703 (219-237-247) — Shawn Antol

640 (229-212) — Eric Porter

622 (238) — Pat Moore

621 (212) — Dru Klingelsmith

615 (246) — Brian Percy

Women’s Series

699 (250-201-248) — Denise Vaughan

555 (212) — Nikki Westfall

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