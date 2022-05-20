Graduation callout

Each spring we share with the northern Michigan community local graduates’ stories of perseverance, excellence and selflessness, and we know there are stories from the Class of 2022 just waiting to be told. This is where you come in.

Whether you’re a family member, teacher, co-worker, neighbor or friend, you probably know someone exceptional who is about to experience this rite of passage. Email us at features@record-eagle.com and tell us about why you’re inspired by the 2022 graduate you know, or what they’ve done that you admire.

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